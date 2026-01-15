Siêu sao hạng 3 thế giới bỏ tiền túi, nộp phạt 131 triệu đồng để bỏ thi đấu

Bỏ giải Super 750 vì không khí “nguy hại”, chấp nhận đóng phạt

Làng cầu lông thế giới xôn xao khi Anders Antonsen, tay vợt nam số 3 thế giới, quyết định rút lui khỏi Ấn Độ mở rộng (India Open) 2026 (diễn ra từ 13-18/1), giải đấu thuộc hệ thống Super 750 (nhóm giải chỉ xếp sau Super 1000, tương đương “Grand Slam” của cầu lông). Đây đã là năm thứ ba liên tiếp ngôi sao người Đan Mạch bỏ giải đấu danh giá này.

Anders Antonsen bỏ tiền túi nộp phạt để không phải dự "Grand Slam" cầu lông

Trên mạng xã hội, Antonsen thẳng thắn lý giải nguyên nhân là tình trạng ô nhiễm không khí “cực kỳ nghiêm trọng” tại thủ đô New Delhi, nơi tổ chức giải. Anh thậm chí đăng kèm ảnh chụp chỉ số AQI (Air Quality Index - chỉ số đo chất lượng không khí) của Delhi lên tới 348, mức được xếp loại “nguy hại cho sức khỏe”.

Theo quy định của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), việc rút lui không lý do chuyên môn khiến Antonsen bị phạt 5.000 USD, tương đương khoảng 131 triệu đồng, số tiền mà tay vợt 28 tuổi chấp nhận nộp để bảo vệ sức khỏe.

Antonsen cũng bày tỏ hy vọng tình hình sẽ cải thiện vào mùa hè, khi giải vô địch thế giới 2026 dự kiến diễn ra tại Delhi. Tuy vậy, quyết định của anh lập tức làm dấy lên tranh cãi lớn, bởi các tay vợt top 10 thông thường gần như bắt buộc phải dự những giải Super 750 để bảo toàn thứ hạng và điểm số.

Tranh cãi lan rộng, Delhi thừa nhận ô nhiễm

Không chỉ Antonsen, tay vợt nữ hạng 20 thế giới Mia Blichfeldt cũng lên tiếng cho rằng môi trường tại New Delhi là “không lành mạnh”. Trước làn sóng chỉ trích, Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Ấn Độ Sanjay Mishra đã phải trấn an rằng Indira Gandhi Arena, nhà thi đấu chính của giải luôn được bảo trì tốt, sạch sẽ, không bụi bẩn và nhiều VĐV vẫn hài lòng với điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, ông cũng gần như thừa nhận thực trạng ô nhiễm đô thị là vấn đề khó phủ nhận, đặc biệt trong mùa đông, khi chỉ số AQI của Delhi thường xuyên vượt mốc 300, ngưỡng “rất kém” theo tiêu chuẩn của Cơ quan Kiểm soát ô nhiễm Ấn Độ.

Đây là sự kiện mà ngôi sao cầu lông đơn nữ số 1 Việt Nam Thùy Linh cũng tham dự, cô đánh bại tay vợt chủ nhà Pusarla Venkata Sindhu tại vòng 1, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 2. Tuy nhiên ở vòng 2, Thùy Linh đã không thể vượt qua tay vợt số 2 đơn nữ là Wang Zhiyi qua đó dừng bước.