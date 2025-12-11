Thùy Linh, Đức Phát nhận cú sốc cầu lông: Thua ngay trận ra quân SEA Games

Cầu lông Việt Nam trải qua ngày thi đấu 11/12 đầy u ám tại SEA Games 33 khi ba tay vợt được kỳ vọng nhất, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang và Lê Đức Phát đều dừng bước ngay vòng 1. Kết quả này khiến đội tuyển nhận cú sốc lớn ngay trong ngày mở màn các nội dung đánh đơn.

Sau khi cùng đội tuyển dừng bước ở nội dung đồng đội nữ, Thùy Linh cũng để thua ở vòng 1 đơn nữ SEA Games

Thùy Linh thua sốc đối thủ hạng 82 thế giới

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 Việt Nam và là hạt giống số 4 chạm trán Ni Kadek Dhinda Amartya, tay vợt Indonesia đang xếp hạng 82.

Set 1, Thùy Linh bị dẫn 9-15 nhưng ngược dòng thắng 21-16. Set 2, Linh có nhiều cơ hội kết thúc trận đấu nhưng để Amartya thắng ngược 22-20. Set 3, sức trẻ và lối đánh tấn công quyết liệt của Amartya khiến Linh xuống sức, thua 14-21.

Thất bại 1-2 khiến Thùy Linh bị loại đầy bất ngờ ngay vòng đầu dù được đánh giá cao và có thứ hạng vượt trội. Cơ hội giành huy chương với Linh đã hết khi mà cô không tham dự nội dung đánh đôi nữ.

Vũ Thị Trang không thể gây bất ngờ trước đối thủ Thái Lan

Vũ Thị Trang không thể tạo bất ngờ

Chỉ ít giờ trước đó, Vũ Thị Trang cũng không vượt qua thử thách lớn mang tên Supanida Katethong, tay vợt hạng 12 thế giới của chủ nhà Thái Lan.

Thua 19-21 ở set 1 trong thế bám đuổi. Chịu thất bại nhanh 7-21 ở set 2. Việc đối mặt hạt giống mạnh ngay vòng mở màn khiến Trang không thể tiến xa hơn.

Đức Phát thua ngược đầy tiếc nuối

Nội dung đơn nam tiếp tục chứng kiến kịch bản đáng tiếc. Lê Đức Phát đối đầu Moh Zaki Ubaidillah (Indonesia, hạng 48 thế giới).

Đức Phát cũng không thể qua được vòng 1 đơn nam

Thắng set 1, 21-17. Nhưng để thua set 2: 9-21 khi đối thủ tăng tốc mạnh. Bước vào set 3, căng thẳng tới cuối trận nhưng Phát thất bại 19-21. Kết quả 1-2 khiến tay vợt Việt Nam không thể tiến vào vòng tiếp theo.

Với việc cả Thùy Linh và Vũ Thị Trang đều bị loại, nội dung đơn nữ của Việt Nam chính thức kết thúc ngay từ vòng 1. Ở đơn nam, Nguyễn Hải Đăng vẫn chưa thi đấu, hy vọng huy chương giờ dồn về các nội dung đôi nữ – nơi Việt Nam vẫn còn hai cặp góp mặt.