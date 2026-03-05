Tại sao mới thua 3 trận mà Ninh Bình FC lại thay HLV và người được chọn lại là HLV Vũ Tiến Thành?

Ninh Bình FC bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành vì muốn... hạn chế số bàn thua?

Một diễn biến mới ở Ninh Bình FC, đó là sau loạt 3 trận thua liên tiếp trước các CLB CAHN, HAGL và Thép xanh Nam Định, bị đội đầu bảng cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là CAHN FC bỏ xa tới 8 điểm cùng 1 trận chưa đá, ban lãnh đạo đội bóng đã sa thải HLV Gerard Albadalejo.

Có câu hỏi được đặt ra, vậy chỉ mới có 3 trận thua mà đã sa thải HLV liệu có quá vội vàng? Liệu quyết định này có xuất phát từ tư duy “thắng đúng, thua sai”?

HLV Gerard Albadalejo rời đi và nhường ghế cho HLV Vũ Tiến Thành

Thực tế, Ninh Bình FC dù là tân binh của giải, nhưng đội bóng này có thực lực rất mạnh, căn cứ vào cả thực tế thi đấu từ đầu giải tới giờ lẫn danh sách các cầu thủ chất lượng của đội bóng. Nhưng nếu theo dõi đội bóng này thi đấu, chúng ta thấy điểm yếu của CLB giàu tham vọng này nằm ở khả năng phòng thủ của họ. Thực tế này còn được thể hiện ở con số thống kê, họ lọt lưới 19 bàn trong 14 trận, tức là gần 1,4 bàn trong 1 trận, đó không phải là tỷ lệ bàn thua trong 1 trận của một nhà vô địch.

Có ý kiến cho rằng HLV HLV Gerard Albadalejo cần có thời gian để xây dựng đội hình ổn định, cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, vì nếu sau có 3 trận thua mà thay HLV là vội vã. Nhưng nếu sau 14 trận, các vấn đề về tính ổn định, tính tổ chức, vận hành khoa học của hàng hậu vệ, thứ tạo nên sự chặt chẽ trong phòng ngự của đội bóng vẫn không được giải quyết, dẫn đến đội để lọt lưới quá nhiều, thì đó là vấn đề nghiêm trọng, nó thuộc về trách nhiệm và năng lực của HLV, hay ít ra, nó thuộc về sự phù hợp của HLV so với thực tế đội bóng.

Quay trở lại các bàn thua của Ninh Bình FC trước Thép xanh Nam Định mà Báo Dân Việt đã bình luận để dẫn chứng cho sự thiếu khoa học này, các bàn thua của họ đều đến từ lỗi của hệ thống phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, chúng ta thấy Chadrac Akolo của Thép xanh Nam Định đệm bóng vào khung thành của thủ môn Trần Nguyễn Mạnh từ đường chuyền vào của Tô Văn Vũ ở tư thế không có người kèm. Trong khi 2 trung vệ của Ninh Bình FC là Dụng Quang Nho và Lê Ngọc Bảo đứng ngay gần đó và không kèm ai cả.

Ở bàn thua thứ 2, trong một tình huống chủ động phòng ngự với đầy đủ nhân sự trước tình huống đưa bóng lên tấn công của đối phương, nhưng khi Nguyễn Xuân Son nhận bóng đánh đầu vào lưới Đặng Văn Lâm ở gần chấm phạt đền, người kèm anh bên Ninh Bình FC lại là Trương Tiến Anh, một tiền vệ cánh có chiều cao 1m66. Ai cũng biết Nguyễn Xuân Son nguy hiểm thế nào, chơi bóng bổng tốt như thế nào, hơn nữa đây không phải là một tình huống phản công nhanh của đối phương, người được phân công kèm Nguyễn Xuân Son phải là một trung vệ có kinh nghiệm và chiều cao tốt. Và việc một tiền vệ cánh làm nhiệm vụ của một trung vệ trong tình huống cụ thể này thể hiện tính tùy tiện, hay nói cách khác là thiếu tính tổ chức trong phòng ngự của đội bóng này.

Có lẽ đó là lý do ban lãnh đạo đội bóng muốn thay HLV. Nhưng tại sao họ lại chọn HLV Vũ Tiến Thành?

Rất khó để biết chính xác điều này, nhưng rõ ràng ông Vũ Tiến Thành đã thành công trong việc tăng cường hàng phòng ngự của đội bóng HAGL trong mùa giải trước đây, giúp cho đội bóng này thi đấu hiệu quả hơn hẳn bằng triết lý bóng đá thực dụng, cách HLV Vũ Tiến Thành miêu tả sự thay đổi này là “HAGL không còn là đội bóng chỉ biết biểu diễn”, “HAGL không thể mãi làm hoa hậu thân thiện”... Kết quả là HAGL đã trụ hạng thành công.

Cũng không nên lo lắng rằng HLV Vũ Tiến Thành sẽ áp dụng đúng những gì ông đã làm với HAGL cho Ninh Bình FC. Ở thời điểm mùa giải 2024, HAGL chảy máu lực lượng, trong tay HLV này chỉ có toàn cầu thủ trẻ, việc xây dựng lối đá phòng ngự cực đoan như vậy dường như là cách duy nhất để giữ đội bóng lại với V.League.

Nhưng bây giờ thì khác, Ninh Bình FC đang có một dàn cầu thủ tấn công mạnh mẽ với hiệu suất ghi bàn cao, họ đang có 31 bàn thắng, nhiều nhất ở V.League, ngang với đối thủ dẫn đầu là CLB CAHN, cái mà họ cần chỉ là hạn chế số bàn thua. Có lẽ đó là logic của quyết định thay HLV Gerard Albadalejo bằng HLV Vũ Tiến Thành của ban lãnh đạo đội bóng.