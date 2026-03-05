Tại sao mới thua 3 trận mà Ninh Bình FC lại thay HLV và người được chọn lại là HLV Vũ Tiến Thành?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tại sao mới thua 3 trận mà Ninh Bình FC lại thay HLV và người được chọn lại là HLV Vũ Tiến Thành?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Ninh Bình FC đang có một hàng tấn công mạnh mẽ với hiệu suất ghi bàn cao, cái họ cần là hạn chế số bàn thua. Có lẽ đó là logic của quyết định này.

   

Ninh Bình FC bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành vì muốn... hạn chế số bàn thua?

Một diễn biến mới ở Ninh Bình FC, đó là sau loạt 3 trận thua liên tiếp trước các CLB CAHN, HAGL và Thép xanh Nam Định, bị đội đầu bảng cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là CAHN FC bỏ xa tới 8 điểm cùng 1 trận chưa đá, ban lãnh đạo đội bóng đã sa thải HLV Gerard Albadalejo.

Có câu hỏi được đặt ra, vậy chỉ mới có 3 trận thua mà đã sa thải HLV liệu có quá vội vàng? Liệu quyết định này có xuất phát từ tư duy “thắng đúng, thua sai”?

HLV Gerard Albadalejo rời đi và nhường ghế cho HLV Vũ Tiến Thành

HLV Gerard Albadalejo rời đi và nhường ghế cho HLV Vũ Tiến Thành

Thực tế, Ninh Bình FC dù là tân binh của giải, nhưng đội bóng này có thực lực rất mạnh, căn cứ vào cả thực tế thi đấu từ đầu giải tới giờ lẫn danh sách các cầu thủ chất lượng của đội bóng. Nhưng nếu theo dõi đội bóng này thi đấu, chúng ta thấy điểm yếu của CLB giàu tham vọng này nằm ở khả năng phòng thủ của họ. Thực tế này còn được thể hiện ở con số thống kê, họ lọt lưới 19 bàn trong 14 trận, tức là gần 1,4 bàn trong 1 trận, đó không phải là tỷ lệ bàn thua trong 1 trận của một nhà vô địch.

Có ý kiến cho rằng HLV HLV Gerard Albadalejo cần có thời gian để xây dựng đội hình ổn định, cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, vì nếu sau có 3 trận thua mà thay HLV là vội vã. Nhưng nếu sau 14 trận, các vấn đề về tính ổn định, tính tổ chức, vận hành khoa học của hàng hậu vệ, thứ tạo nên sự chặt chẽ trong phòng ngự của đội bóng vẫn không được giải quyết, dẫn đến đội để lọt lưới quá nhiều, thì đó là vấn đề nghiêm trọng, nó thuộc về trách nhiệm và năng lực của HLV, hay ít ra, nó thuộc về sự phù hợp của HLV so với thực tế đội bóng.

Quay trở lại các bàn thua của Ninh Bình FC trước Thép xanh Nam Định mà Báo Dân Việt đã bình luận để dẫn chứng cho sự thiếu khoa học này, các bàn thua của họ đều đến từ lỗi của hệ thống phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, chúng ta thấy Chadrac Akolo của Thép xanh Nam Định đệm bóng vào khung thành của thủ môn Trần Nguyễn Mạnh từ đường chuyền vào của Tô Văn Vũ ở tư thế không có người kèm. Trong khi 2 trung vệ của Ninh Bình FC là Dụng Quang Nho và Lê Ngọc Bảo đứng ngay gần đó và không kèm ai cả.

Ở bàn thua thứ 2, trong một tình huống chủ động phòng ngự với đầy đủ nhân sự trước tình huống đưa bóng lên tấn công của đối phương, nhưng khi Nguyễn Xuân Son nhận bóng đánh đầu vào lưới Đặng Văn Lâm ở gần chấm phạt đền, người kèm anh bên Ninh Bình FC lại là Trương Tiến Anh, một tiền vệ cánh có chiều cao 1m66. Ai cũng biết Nguyễn Xuân Son nguy hiểm thế nào, chơi bóng bổng tốt như thế nào, hơn nữa đây không phải là một tình huống phản công nhanh của đối phương, người được phân công kèm Nguyễn Xuân Son phải là một trung vệ có kinh nghiệm và chiều cao tốt. Và việc một tiền vệ cánh làm nhiệm vụ của một trung vệ trong tình huống cụ thể này thể hiện tính tùy tiện, hay nói cách khác là thiếu tính tổ chức trong phòng ngự của đội bóng này.

Có lẽ đó là lý do ban lãnh đạo đội bóng muốn thay HLV. Nhưng tại sao họ lại chọn HLV Vũ Tiến Thành?

Rất khó để biết chính xác điều này, nhưng rõ ràng ông Vũ Tiến Thành đã thành công trong việc tăng cường hàng phòng ngự của đội bóng HAGL trong mùa giải trước đây, giúp cho đội bóng này thi đấu hiệu quả hơn hẳn bằng triết lý bóng đá thực dụng, cách HLV Vũ Tiến Thành miêu tả sự thay đổi này là “HAGL không còn là đội bóng chỉ biết biểu diễn”, “HAGL không thể mãi làm hoa hậu thân thiện”... Kết quả là HAGL đã trụ hạng thành công.

Cũng không nên lo lắng rằng HLV Vũ Tiến Thành sẽ áp dụng đúng những gì ông đã làm với HAGL cho Ninh Bình FC. Ở thời điểm mùa giải 2024, HAGL chảy máu lực lượng, trong tay HLV này chỉ có toàn cầu thủ trẻ, việc xây dựng lối đá phòng ngự cực đoan như vậy dường như là cách duy nhất để giữ đội bóng lại với V.League.

Nhưng bây giờ thì khác, Ninh Bình FC đang có một dàn cầu thủ tấn công mạnh mẽ với hiệu suất ghi bàn cao, họ đang có 31 bàn thắng, nhiều nhất ở V.League, ngang với đối thủ dẫn đầu là CLB CAHN, cái mà họ cần chỉ là hạn chế số bàn thua. Có lẽ đó là logic của quyết định thay HLV Gerard Albadalejo bằng HLV Vũ Tiến Thành của ban lãnh đạo đội bóng.

Bầu Đức “chi viện” HLV Vũ Tiến Thành cho CLB Ninh Bình đua vô địch V-League
Bầu Đức “chi viện” HLV Vũ Tiến Thành cho CLB Ninh Bình đua vô địch V-League

Ninh Bình tạo cú sốc lớn trên băng ghế huấn luyện khi chính thức bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26, trong thương...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần Oánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/03/2026 08:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN