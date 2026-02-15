"Hoa khôi" Thùy Linh từng hạ số 1 thế giới, vẽ lại bản đồ cầu lông VN ở sân chơi đỉnh cao

Nguyễn Thùy Linh không phải là tay vợt tạo nên cảm giác bùng nổ tức thì. Sự nghiệp của cô được xây dựng bằng những bước đi bền bỉ, âm thầm và đầy nhẫn nại. Nhưng chính vì thế, khi Thùy Linh chạm tới một chiến thắng vượt khỏi mọi giới hạn quen thuộc, khoảnh khắc ấy trở thành dấu mốc khó phai không chỉ với cá nhân cô, mà còn với cầu lông Việt Nam.

Thùy Linh tự tin hơn khi vượt qua Carolina Marin năm 2023

Trong hành trình ấy, có một trận đấu luôn được nhắc lại như biểu tượng của sự vươn mình, cuộc lội ngược dòng trước Carolina Marin tại China Masters 2023. Ghi dấu, lần đầu tiên Thùy Linh bước qua cánh cửa của tầng lớp tinh hoa thế giới.

Trận thắng làm thay đổi cách nhìn về Thùy Linh

Ngày 22/11/2023, tại giải Super 750 China Masters, Nguyễn Thùy Linh đối mặt với thử thách lớn bậc nhất sự nghiệp khi chạm trán Carolina Marin, cựu số 1 thế giới, nhà vô địch Olympic Rio 2016 và là ngôi sao sáng của cầu lông nữ châu Âu hiện đại.

Khoảng cách về đẳng cấp nhanh chóng bộc lộ ở set đầu tiên. Marin áp đảo hoàn toàn, giành chiến thắng 21-10 bằng lối đánh tốc độ, giàu sức nặng và không cho Thùy Linh nhiều cơ hội triển khai thế trận. Với nhiều người, đó là kịch bản quen thuộc khi một tay vợt Việt Nam đối đầu nhóm đầu thế giới.

Nhưng Thùy Linh không chọn cách chấp nhận số phận. Sang set 2, cô thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận, kéo dài pha cầu, ưu tiên độ an toàn, buộc đối thủ phải đánh thêm một nhịp nữa. Sự kiên nhẫn và chính xác dần bào mòn Marin, giúp Thùy Linh thắng nghẹt thở 21-19 để kéo trận đấu vào game quyết định.

Ở set 3, bản lĩnh mới là yếu tố quyết định. Dù bị Marin dẫn 16-15, Thùy Linh vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy. Trong khi đối thủ bắt đầu mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt, tay vợt Việt Nam tận dụng triệt để cơ hội, ghi liền điểm và kết thúc trận đấu 21-15 ngay ở match-point đầu tiên.

Đó là lần đầu tiên Nguyễn Thùy Linh đánh bại một tay vợt thuộc nhóm tinh hoa hàng đầu thế giới, cũng là đối thủ có thứ hạng cao nhất mà cô từng vượt qua trong sự nghiệp.

Carolina Marin là nhà vô địch Olympic Rio 2016

Từ khoảnh khắc bùng nổ đến bước đà dài hạn

Chiến thắng trước Carolina không phải một khoảnh khắc lóe sáng đơn lẻ. Tại China Masters 2023, Thùy Linh tiếp tục thăng hoa khi đánh bại Line Kjaersfeldt, trước khi dừng bước ở tứ kết trước Kim Ga Eun. Đó cũng là thành tích tốt nhất của cô tại hệ thống giải Super 750.

Quan trọng hơn, chiến thắng ấy đã thay đổi cách giới chuyên môn nhìn nhận Thùy Linh, không còn là “tay vợt khó chịu”, mà là một đối thủ đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi lớn.

Từ bước đà đó, tay vợt sinh năm 1997 duy trì sự ổn định hiếm có. Hai lần liên tiếp vào chung kết German Open (2024, 2025), hai tấm HCB tại Canada Open và Korea Masters 2025, cùng cột mốc thứ hạng cao nhất sự nghiệp, vị trí 17 thế giới, cho thấy con đường mà Thùy Linh đang đi không phải dựa trên cảm hứng nhất thời.

Nhìn lại, trận thắng Carolina Marin tại China Masters 2023 vẫn là điểm khởi đầu mang tính biểu tượng, khoảnh khắc Nguyễn Thùy Linh chứng minh rằng cầu lông Việt Nam không chỉ hiện diện trên bản đồ thế giới mà sẵn sàng thách thức những giới hạn cao nhất.