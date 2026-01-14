Huấn luyện viên cầu lông đột tử trên sân tập

Ngày 14/1, BS.CK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115, cho biết khi êkíp cấp cứu ngoại viện đến hiện trường, bệnh nhân không có mạch, huyết áp, nhịp thở và SpO2, được hồi sức tim phổi kéo dài nhưng không qua khỏi.

Người nhà cho biết bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, chơi thể thao đều đặn nhiều năm, không hút thuốc lá, không rượu bia.

Y bác sĩ 115 nỗ lực hồi sức bệnh nhân trên sân tập nhưng không thành công. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Tuệ, đột tử có thể xảy ra cả ở những người thường xuyên vận động. Việc tập luyện thể thao không thể thay thế cho khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người trên 40 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ tim mạch.

Nguyên nhân đột tử khi chơi thể thao có thể liên quan đến bệnh tim mạch tiềm ẩn, tăng huyết áp không kiểm soát, rối loạn điện giải, mất nước hoặc tăng gánh cho tim khi vận động cường độ cao. Nhiều trường hợp đột tử khi vận động mạnh xuất phát từ bệnh tim mạch mà người bệnh không biết hoặc không theo dõi sát. Người bị tăng huyết áp nếu không kiểm soát tốt, huyết áp có thể tăng vọt khi vận động mạnh, gây vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim.

Gần đây, ngành y tế ghi nhận liên tiếp các ca ngưng tim khi chơi thể thao. Cuối tháng trước, nam thanh niên 32 tuổi bất ngờ đau ngực dữ dội, choáng váng và mất ý thức sau khi chơi cầu lông, may mắn được cứu sống kịp thời. Trước đó, bệnh nhân nam 56 tuổi bất ngờ ngã quỵ, gọi không phản ứng khi đang chơi pickleball, vào viện các bác sĩ nỗ lực hồi sinh tim phổi 45 phút nhưng không cứu được.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên lựa chọn hình thức và cường độ tập luyện phù hợp với thể trạng, tránh gắng sức quá mức. Người tập thể thao cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để được bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp với từng loại bệnh lý cũng như tùy thể trạng của mỗi người. Nếu có các triệu chứng như đau ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh bất thường, cần ngừng tập ngay và tìm kiếm sự trợ giúp y tế.