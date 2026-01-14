Hoa khôi cầu lông Thùy Linh ngược dòng thắng cựu vô địch thế giới tại giải đấu tiền tỷ

💥 Đối thủ cực mạnh

Giải cầu lông Ấn Độ mở rộng - Super 750 India Open 2026 tổ chức tại thủ đô New Delhi từ ngày 13-18/1 với tổng số tiền thưởng lên đến 950.000 USD (hơn 24 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nội dung đánh đơn sẽ nhận 66.500 USD (hơn 1,7 tỷ đồng). Chính vì vậy, giải quy tụ rất nhiều tay vợt mạnh hàng đầu thế giới về tranh tài.

Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục trước cựu vô địch thế giới

Ngay ở trận ra quân tại vòng 32 diễn ra chiều ngày 14/1, Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) đã gặp phải thử thách rất lớn mang tên Pusarla Venkata Sindhu. Tay vợt chủ nhà hiện đang xếp hạng 12 thế giới, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m79 cùng sải tay dài và khả năng dứt điểm rất mạnh.

Pusarla từng vô địch thế giới năm 2019 và từng giữ vị trí hạng 2 thế giới. Đáng chú ý, Thùy Linh đã 4 lần đối đầu với tay vợt này và có được 2 chiến thắng.

🚀 Màn ngược dòng vang dội

Bước vào trận đấu, Thùy Linh nhập cuộc không tốt, và bị dẫn trước 0-3. Với những cú đập có độ chính xác cao, tay vợt Việt Nam rút ngắn dần cách biệt. Cô tự tin thi đấu đôi công, bám đuổi quyết liệt với cách biệt chỉ 1 điểm so với đối thủ. Đáng chú ý, khi bị dẫn 17-19, Thùy Linh ghi liền 3 điểm để dẫn ngược lại 20-19. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Pusarla cứu thành công set point, thắng lại 22-20 trong set đầu.

Thùy Linh giành quyền vào vòng 1/8

Bước vào set 2, Thùy Linh cho thấy quyết tâm cao khi chủ động tấn công, tạo cách biệt 2 điểm trước đối thủ. Khi tỉ số đang là 8-8, Thùy Linh và Pusarla đang giằng co, sự cố bất ngờ xảy ra khi ánh sáng của nhà thi đấu bị tắt khiến pha cầu này phải thi đấu lại.

Sau tình huống trên, Thùy Linh ghi liền 3 điểm để dẫn 11-8. Càng chơi càng hay, Thùy Linh nới rộng cách biệt lên thành 16-9 trước khi thắng áp đảo 21-12 để cân bằng tỉ số sau 2 set đầu.

Bước vào set quyết định, hoa khôi cầu lông Việt Nam thực hiện rất nhiều pha điều cầu hiểm hóc khiến Sindhu phải vất vả di chuyển. Dù vậy, tay vợt chủ nhà vẫn xử lý tốt, tạo nên thế trận giằng co từng điểm hấp dẫn. Về cuối trận, Thùy Linh thể hiện bản lĩnh tốt hơn, tận dụng các cơ hội của mình để vượt lên dẫn 19-14 trước khi thắng 21-15.

Ngược dòng thắng 2-1 trước nhà cựu vô địch thế giới, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 1/8. Đối thủ của cô sẽ là người giành chiến thắng trong màn đối đầu giữa tay vợt số 2 thế giới Wang Zhiyi (Trung Quốc) và Tanvi Sharma (Ấn Độ).