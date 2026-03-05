SLNA chiêu mộ tuyển thủ Cape Varde, từng có giá 20 tỷ đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tuyển thủ quốc gia Cape Varde - Carlos Manuel Santos Fortes chính thức gia nhập CLB SLNA ở giai đoạn còn lại của V.League 2025/2026. Carlos Fortes từng được định giá lên tới 650.000 euro (khoảng 19,7 tỷ đồng).

Để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của V.League 2025/2026, ngoài đôn những gương mặt chất lượng của đội U21 lên đội 1 để làm dày quân số, SLNA cũng chú trọng tăng cường ngoại binh. Theo đó, họ vừa công bố tân binh sinh ra ở Bồ Đào Nha là Carlos Manuel Santos Fortes. Tiền đạo số 27 được kỳ vọng trở thành mũi nhọn chủ lực của đội bóng xứ Nghệ trong phần còn lại của mùa giải.

Carlos Fortes sinh ngày 9/11/1994, cao 1m89, nặng 94kg, sở hữu thể hình lý tưởng của một trung phong hiện đại. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng chơi bóng bổng tốt, chân sút 31 tuổi hứa hẹn mang đến giải pháp mới cho hàng công SLNA vốn đang cần thêm sự sắc bén ở giai đoạn quyết định.

Carlos Fortes chính thức gia nhập SLNA. Ảnh: SLNA FC.

Trong sự nghiệp, Carlos Fortes từng thi đấu tại Bồ Đào Nha, Romania, Trung Quốc và Indonesia. Tổng cộng, anh đã ra sân 286 trận chuyên nghiệp, ghi 79 bàn thắng và có 22 pha kiến tạo con số cho thấy sự ổn định và kinh nghiệm trận mạc đáng nể.

Điểm nhấn đặc biệt trong hồ sơ của tân binh SLNA là việc từng góp mặt 6 trận tại vòng loại UEFA Europa League trong màu áo Universitatea Craiova (Romania), ghi được 1 bàn thắng.

Ngoài ra, Carlos Fortes từng là thành viên U21 Bồ Đào Nha trong giai đoạn 2014-2015. Sau đó ở cấp ĐTQG, Carlos Fortes đã thi đấu cho ĐT Cape Verde vào năm 2024 trong trận giao hữu với Guinea Bissau.

Đáng chú ý, trong thời gian thi đấu cho U21 Bồ Đào Nha, Carlos Fortes từng có 2 trận đấu ra sân thi đấu cùng với những người đồng đội nổi tiếng là Bruno Fernandes (tiền vệ của M.U) hay João Cancelo (hậu vệ đang chơi cho Barcelona).

-04/03/2026 15:26 PM (GMT+7)

