Cặp vợ chồng "già gân" cầu lông, "67 tuổi" làm chao đảo top 10 suốt năm 2025

Ở làng cầu lông thế giới, nơi tốc độ và sức bền là vũ khí tối thượng của những tay vợt đôi mươi, việc một cặp đôi cộng lại đã “67 tuổi” vẫn trụ vững trong top 10 suốt cả năm là điều rất hiếm có. Nhưng Goh Soon Huat (35 tuổi) và Shevon Lai Jemie (32 tuổi), cặp vợ chồng đánh đôi nam nữ người Malaysia đã và đang làm được điều đó.

Cặp đôi đã cùng nhau chơi tới 30 sự kiện trong suốt năm 2025

Khi tuổi tác không còn là rào cản

Bước sang mùa giải 2025, Soon Huat - Shevon là một trong những cặp lớn tuổi nhất còn thi đấu đỉnh cao ở nội dung đôi nam nữ. Trong top 10 thế giới, phần lớn các đối thủ của họ đều dưới 30 tuổi, thậm chí nhiều cặp mới chỉ 22-25 tuổi, vượt trội về thể lực và tốc độ hồi phục.

Thế nhưng, bất chấp bất lợi tuổi tác, cặp đôi độc lập này vẫn vươn lên hạng 3 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp vào tháng 2, và khép lại năm ở vị trí số 9, duy trì top 10 liên tục suốt 12 tháng.

Năm 2025, Soon Huat - Shevon không có danh hiệu World Tour nào, song đó không phải thước đo cho sự sa sút. Trái lại, họ có một mùa giải được chính bản thân đánh giá là “ổn định nhất từ trước đến nay”. Hai vợ chồng tham dự 22 giải, con số lớn với những VĐV đã vượt quá tuổi 30, trong đó 10 lần vào tứ kết, đi tới bán kết Malaysia và India Open. Góp mặt tại World Tour Finals (giải đấu cho 8 cặp hay nhất năm) ở Hàng Châu, dù dừng bước ngay vòng bảng.

Shevon thừa nhận năm 2025 là một hành trình “kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần”, từ những chuyến bay nối tiếp, lịch thi đấu dày đặc cho tới cảm giác mệt mỏi cực độ kéo dài. Nhưng ngay cả trong bối cảnh ấy, họ vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất, đủ điểm dự World Tour Finals.

Bỏ cuộc không có trong suy nghĩ của chúng tôi

Trong chia sẻ cuối năm, Shevon viết: “Ở tuổi 35 và 32, việc thi đấu 22 giải trong năm là cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng bỏ cuộc chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của chúng tôi”.

Gần 5 năm kể từ ngày rời hệ thống cầu lông quốc gia để chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, Soon Huat - Shevon đã trải qua vô số “cuộc chiến vô hình”, tự tìm tài trợ, xoay xở đội ngũ huấn luyện, áp lực tài chính lẫn phong độ. Dù vậy, họ vẫn đứng vững ở tầng cao nhất của cầu lông thế giới, nơi chỉ một khoảnh khắc chệch nhịp cũng đủ đánh bật bạn khỏi top 20.

"Bỏ cuộc không nằm trong suy nghĩ" của cặp đôi vợ chồng nổi tiếng làng cầu lông Malaysia

Là thành viên chương trình “Road to Gold” (RTG), dự án trọng điểm của Malaysia hướng tới Olympic, cặp đôi này hiểu rằng thành tích của họ không chỉ là câu chuyện cá nhân.

Từ năm 2026, các VĐV trong RTG phải nằm trong top 8 thế giới mới đủ điều kiện tiếp tục chương trình. Điều đó đồng nghĩa cặp đôi buộc phải cải thiện thứ hạng, dù cơ thể họ ngày càng “phản ứng chậm” hơn so với lớp trẻ.

Chính áp lực này đôi khi khiến họ tự đẩy mình vào trạng thái thi đấu nặng nề, quá chú trọng kết quả, thay vì tận hưởng trận đấu, điều mà Shevon thừa nhận họ cần học cách kiểm soát tốt hơn trong mùa tới.

Sau khi rời World Tour Finals, cặp vợ chồng “67 tuổi” gần như không nghỉ ngơi. Họ bắt đầu chu kỳ tập luyện mới ngay trong dịp Giáng sinh để chuẩn bị cho Malaysia Open 2026, giải đấu mở màn mùa giải và cũng là sân nhà.

Trong bối cảnh nhiều đối thủ cùng lứa đã tính chuyện giải nghệ, Soon Huat - Shevon vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, với niềm tin rằng, mỗi trận đấu còn được chơi bên nhau đã là một chiến thắng.