Tin mới nhất bóng đá chiều 5/3: Griezmann hoãn sang Mỹ để nhắm vô địch Cúp nhà Vua

Gareth Bale xác nhận từng đàm phán với MU

Gareth Bale vừa tiết lộ lý do từ chối cơ hội gia nhập MU để khoác áo Real Madrid trong thương vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới trị giá 85 triệu bảng hồi năm 2013.

Gareth Bale đã giành được 5 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid

Chia sẻ trên podcast Stick to Football, cựu tuyển thủ Xứ Wales cho biết: “MU và Real Madrid là hai đội bóng quan tâm. Tôi có nói chuyện với MU. Thực tế, họ còn trả giá cao hơn Real Madrid”.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu anh từng cân nhắc gia nhập Old Trafford, Bale trả lời dứt khoát: “Không. Tôi đã nói chuyện với David Moyes. Không phải với Ed Woodward (Phó Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành MU giai đoạn 2012-2022), có thể người đại diện của tôi làm việc đó. Nhưng trái tim tôi đã hướng về Real Madrid”.

Harry Maguire từ chối trả 43.500 bảng “bôi trơn” cảnh sát Hy Lạp

Theo nguồn tin từ Daily Mail (Anh), Harry Maguire đã từ chối nộp 43.500 bảng để dàn xếp vụ ẩu đả tại Mykonos (Hy Lạp) hồi tháng 8/2020. Ngôi sao của MU được cho là kiên quyết bảo vệ danh dự, dẫn tới phiên tái thẩm hôm 4/3 giữ nguyên phán quyết có tội và bị tuyên án treo 15 tháng tù. Trung vệ người Anh gọi phán quyết là “một mớ hỗn độn” và tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng tại Tòa án Tối cao Hy Lạp.

Sao Arsenal “cà khịa” HLV Brighton

Trong trận thắng căng thẳng 1-0 của Arsenal trước Brighton, HLV Fabian Hurzeler tỏ rõ sự bức xúc trước những tình huống câu giờ bên phía “Pháo thủ”. Chiến lược gia người Đức nhiều lần tiến đến phàn nàn với trọng tài thứ tư trong hiệp một.

Không chỉ vậy, ông còn liên tục gây áp lực với Piero Hincapie khi hậu vệ bên phía Arsenal chuẩn bị thực hiện một pha ném biên. Đáp lại, tuyển thủ Ecuador tỏ rõ thái độ không hài lòng với những lời chỉ trích từ phía HLV đối thủ, đặt ngón tay lên môi ra hiệu “im lặng” trong lúc Hurzeler vẫn đang đưa ra những lời nhắc nhở đầy gay gắt.

Flick thử nghiệm hậu vệ trái mới giữa khủng hoảng nhân sự

Barcelona đã trở lại tập luyện hôm 4/3 sau khi dừng bước sít sao trước Atletico Madrid ở bán kết Cúp Nhà vua. Theo nguồn tin từ Mundo Deportivo, điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Patricio Pacifico, hậu vệ trái 19 tuổi gia nhập Barcelona Atletic (đội dự bị của Barcelona) theo dạng cho mượn từ Defensor Sporting trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Pacifico được Flick gọi lên tập cùng đội một nhằm khỏa lấp khoảng trống do chấn thương của Alejandro Balde và Jules Kounde.

Italia gọi Chiesa và Verratti cho vòng play-off World Cup

Theo nguồn tin từ tờ Tuttosport, HLV Gennaro Gattuso nhiều khả năng sẽ triệu tập Marco Verratti trở lại đội tuyển Italia sau gần ba năm vắng bóng. Động thái này cho thấy Gattuso đang cân nhắc những phương án kinh nghiệm và giàu đột biến cho chiến dịch play-off sắp tới, trong bối cảnh Italia đứng trước áp lực phải giành vé trở lại sân khấu World Cup. Nếu không thể vượt qua Bắc Ireland và sau đó là Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina, đoàn quân thiên thanh sẽ phải chứng kiến kỳ World Cup thứ ba liên tiếp vắng mặt.

Griezmann hoãn vụ sang Mỹ để nhắm vô địch Cúp nhà Vua

ESPN cho biết thương vụ đưa Antoine Griezmann sang Orlando City đã được hoãn để Griezmann hoàn tất mục tiêu cùng Atletico Madrid vô địch Cúp nhà Vua. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 18/4 trong khi thị trường chuyển nhượng giải MLS hiện tại sẽ đóng cửa sau ngày 26/3, nên Griezmann sẽ chờ gia nhập Orlando City vào thời điểm khác.

Antoine Griezmann

Paul Scholes công khai chê bai Carrick

Sau trận thua 1-2 trước Newcastle của MU, Paul Scholes đã lên Instagram đăng story với câu bình luận khá mỉa mai: “Carrick chắc hẳn là phải có điều gì đó rất đặc biệt… vì MU đã chơi tệ hại suốt 4 trận gần đây. Ngủ ngon nhé. Yêu Tonali”. Scholes được cho là đã luôn phản đối ý tưởng bổ nhiệm chính thức Carrick vào vị trí HLV trưởng của MU.

Lingard chuẩn bị ra mắt Corinthians

Jesse Lingard sau khi ký hợp đồng gia nhập Corinthians đã tập với CLB mới trong ngày thứ Tư vừa qua. Mặc dù giáo trình tập vẫn yêu cầu Lingard chủ yếu rèn thể lực thay vì tập chiến thuật, tờ Globo cho biết HLV Dorival Jr đã sẵn sàng đăng ký Lingard cho trận gặp Coritiba vào ngày 12/3 tới (giờ Việt Nam). Globo cũng cho biết do thủ tục giấy tờ nên hiện Lingard chưa chính thức được đăng ký ra sân cho CLB mới, anh vẫn đang chờ được xét duyệt.

Tiết lộ trục trặc vụ gia hạn của Leao với Milan

Theo tờ Corriere dello Sport, vụ gia hạn của Rafael Leao với AC Milan đã ổn về mặt mức lương khi Leao đồng ý với số tiền 6 triệu euro/năm. Tuy nhiên hai bên đang đàm phán về điều khoản thanh lý, khi Milan đề nghị con số lên tới tận 175 triệu euro. Phía Leao muốn con số nhỏ hơn để nếu có CLB lớn khác trả phí, anh sẽ dễ đường chuyển đi.

Maguire nhận án 15 tháng tù treo

Theo tòa án Hy Lạp, Harry Maguire của Man United phải nhận án 15 tháng tù treo vì 3 tội hành hung nghiêm trọng, chống đối người thi hành công vụ và hối lộ. Vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm 2020 trên đảo Mykonos của Hy Lạp. Maguire bị bắt sau khi tham gia ẩu đả trong một quán bar. Tuy nhiên, người đại diện của Maguire phủ nhận mọi hành vi và quyết kháng cáo tới cùng.

Harry Maguire

Barcelona mất hai hậu vệ

Sau buổi kiểm tra mới đây, Barcelona đã xác nhận tình trạng của hai cầu thủ Jules Kounde và Alejandro Balde. Cả hai cầu thủ này đều dính chấn thương và phải ngồi ngoài ít nhất 4 tuần. Trong khi đó, Lewandowski nhiều khả năng sẽ trở lại vào cuối tuần này nhưng phải đeo mặt nạ.

Bellingham hồi phục chấn thương ở London

Theo báo chí Anh, Jude Bellingham vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tiền vệ người Anh đã về quê hương cùng trưởng bộ phận y tế của Real Madrid, Niko Mihic để tham khảo ý kiến của một số chuyên gia. Bellingham đang bị rách cơ bán phần gân ở chân trái và cần thời gian hồi phục lâu hơn dự kiến.

Sao trẻ MU nhận án phạt nặng

Jack Fletcher, con trai của Darren Fletcher vừa lĩnh án treo giò 6 trận cùng với một khoản tiền phạt do có hành vi kỳ thị giới tính thứ ba trong trận đấu tại giải trẻ hồi tháng 10. Cầu thủ này có lời nói xúc phạm đến một đối thủ sau pha va chạm và trọng tài chính nghe được.

PSG đón tin vui từ Dembele

Theo Le Parisen, Ousmane Dembele đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội PSG trong ngày 4/3. Nhiều khả năng, cầu thủ người Pháp sẽ góp mặt trong danh sách thi đấu của PSG khi đối đầu với Monaco vào cuối tuần này. Muộn nhất, Dembele sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với Chelsea tại Champions League.