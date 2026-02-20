Môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ: Ngỡ ngàng tennis, cầu lông xếp hàng đầu

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng ngoài việc ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc, việc tập luyện thể thao đều đặn đóng vai trò quan trọng giúp cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Mới đây, một nghiên cứu kéo dài 25 năm về các bệnh tim mạch ở Copenhagen đã xếp hạng 6 môn thể thao giúp con người sống lâu hơn, trong đó tennis và cầu lông đứng đầu danh sách với những tác động đáng kinh ngạc.

Tennis và cầu lông mang lại những lợi ích tối đa cho sức khỏe người tập luyện. Ảnh minh họa

📊 6 môn thể thao giúp tăng tuổi thọ theo nghiên cứu

Tennis giúp tăng tuổi thọ trung bình lên tới 9,7 năm.

Cầu lông giúp tăng tuổi thọ trung bình thêm 6,2 năm.

Bóng đá giúp tăng 4,7 năm.

Đạp xe tăng 3,7 năm.

Bơi lội kéo dài thêm 3,4 năm.

Chạy bộ giúp gia tăng 3,2 năm tuổi thọ.

✨ Vì sao tennis đứng số 1 trong danh sách?

Theo tiến sĩ Patricia Kolovich, bác sĩ chuyên khoa xương khớp tại Trung tâm Y tế Henry Ford, Michigan, tennis sử dụng đồng thời cả tay và chân, tác động tích cực đến nhiều nhóm cơ trong cơ thể. Đây cũng là một môn thể thao cardio, đòi hỏi sự linh hoạt và nhanh nhẹn cao.

Điều đặc biệt của tennis là tính đa dụng và phù hợp với mọi độ tuổi. Bạn có thể bắt đầu chơi từ lúc còn nhỏ, tiếp tục duy trì trong suốt cuộc đời, thậm chí ở tuổi 75 vẫn có thể chơi được dù không cần quá nghiêm túc về kỹ thuật hay cường độ.

Việc luyện tập tennis đều đặn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện sự phối hợp vận động, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và các bệnh về động mạch.

🏸 Cầu lông và 4 môn khác giúp con người sống thọ hơn

Cầu lông cũng là một môn thể thao lý tưởng cho việc duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Với cường độ vận động không ngừng, cầu lông giúp tăng cường khả năng phối hợp tay - mắt, sức bền và sự nhanh nhẹn. Đây là môn thể thao dễ chơi, ít chấn thương, và có thể tập luyện ở mọi lứa tuổi.

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích toàn cầu, giúp cải thiện sức bền và sự phối hợp toàn thân. Bóng đá đòi hỏi chạy liên tục, thay đổi hướng và tốc độ nhanh, kích thích tim hoạt động hiệu quả, tăng cường khả năng hô hấp và sức chịu đựng. Việc tham gia bóng đá thường xuyên giúp giảm nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường, từ đó kéo dài tuổi thọ thêm trung bình 4,7 năm.

Đạp xe là hoạt động thể chất ít gây áp lực lên các khớp nhưng vẫn mang lại lợi ích tim mạch. Đây là hình thức tập cardio giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng sức bền và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn có thể đạp xe trong thành phố hoặc các địa hình tự nhiên, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nghiên cứu cho thấy đạp xe giúp tăng tuổi thọ trung bình 3,7 năm.

Bơi lội là bài tập toàn thân tác động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cao lên hô hấp, tim mạch và cơ bắp. Do nước nâng đỡ cơ thể, các khớp ít bị tổn thương hơn, rất phù hợp cho người già hoặc người bị chấn thương. Bơi đều đặn giúp cải thiện sức khỏe phổi, tăng sự linh hoạt và giảm stress. Môn này giúp gia tăng tuổi thọ 3,4 năm.

Chạy bộ là hình thức tập luyện đơn giản nhưng rất hiệu quả để tăng cường sức khoẻ tim mạch và thể lực chung. Chạy bộ đều đặn giúp giảm cholesterol xấu, hạ huyết áp, và cải thiện tâm trạng nhờ giải phóng endorphin – hormone hạnh phúc. Mặc dù có thể gây áp lực lên các khớp, chạy bộ đúng cách vẫn giúp kéo dài tuổi thọ trung bình 3,2 năm.

❤️ Tác động chung của các môn thể thao lên tuổi thọ

Việc tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp cải thiện thể trạng tổng thể mà còn hỗ trợ giảm nguy cơ các bệnh lý lớn như ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường. Ngoài ra, hoạt động thể chất còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống, và kéo dài thời gian sống khỏe mạnh.