Bom rơi đạn nổ khi chơi tennis ở Trung Đông, phải trả hàng trăm triệu đồng để thoát thân

Một giải đấu quần vợt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã biến thành khoảnh khắc kinh hoàng khi tiếng nổ và còi báo động vang lên ngay giữa trận đấu. Các tay vợt buộc phải bỏ dở cuộc so tài, chạy khỏi sân để tìm nơi trú ẩn sau khi một máy bay không người lái bị đánh chặn, khiến mảnh vỡ rơi xuống và gây cháy gần khu vực thi đấu.

Trận đấu bị cắt ngang bởi tiếng nổ

Sự cố xảy ra tại giải Fujairah Challenger, thuộc hệ thống ATP Challenger Tour, tổ chức ở Fujairah, thành phố cách Dubai khoảng 144 km về phía đông.

Khi trận đấu giữa Daniil Ostapenkov và Hayato Matsuoka đang diễn ra, còi báo động bất ngờ vang lên. Một máy bay không người lái được cho là đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn gần Cảng Fujairah. Mảnh vỡ rơi xuống khu vực Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah (FOIZ), gây cháy tại một bồn chứa nhiên liệu.

Hình ảnh trực tiếp cho thấy các tay vợt, trọng tài và nhân viên thi đấu vội vã rời sân trong sự hỗn loạn. Trận đấu lập tức bị hủy trong ngày.

Theo thông báo từ ban tổ chức, đám cháy đã được khống chế và không ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, tình hình an ninh leo thang buộc giải đấu phải hủy hoàn toàn hai chặng liên tiếp.

Tay vợt Ukraine Vladyslav Orlov, người vừa hoàn tất trận vòng loại chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh nghe rõ tiếng máy bay chiến đấu khi đang thi đấu. “Chúng tôi nhận được email thông báo có pháo kích cách 10 km. Tôi nghe tiếng tiêm kích bay liên tục và thấy khói bốc lên gần núi. Hiện tại không thực sự an toàn”, Orlov viết.

Trong đoạn video đăng tải sau đó, Orlov ghi lại cảnh lửa cháy và cột khói đen dày đặc từ cơ sở dầu mỏ, chỉ cách nơi anh thi đấu khoảng 10 km.

Hủy giải, mắc kẹt và… trả tiền để thoát thân

Tình hình chiến sự leo thang sau các cuộc không kích giữa Iran với Mỹ và Israel khiến hàng loạt chuyến bay rời UAE bị đình chỉ. Nhiều tay vợt đang mắc kẹt tại khu vực Trung Đông, trong đó có những ngôi sao vừa dự Dubai Tennis Championships.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, ATP đã đề xuất phương án thuê chuyến bay charter đưa các tay vợt từ Muscat (Oman) sang Milan (Italy), quá cảnh Ai Cập. Tuy nhiên, chi phí lên tới 5.000 euro (khoảng 4.300 USD, xấp xỉ hơn 110 triệu đồng) cho mỗi người.

Các VĐV được yêu cầu đăng ký gấp nếu muốn tham gia chuyến bay này, dự kiến khởi hành trong tuần. Đây được xem là phương án nhanh và an toàn nhất để rời khỏi khu vực giữa bối cảnh xung đột gia tăng.

Nguy cơ lỡ hẹn Indian Wells, ATP lên tiếng

Sự cố cũng khiến việc tham dự Indian Wells Masters tại California bị đặt dấu hỏi. Hai tay vợt Nga là Daniil Medvedev và Andrey Rublev được cho là đang tìm cách rời Dubai bằng đường bộ sang Oman trước khi nối chuyến sang châu Âu rồi bay sang Mỹ.

Indian Wells dự kiến khởi tranh 5/3, và nếu không kịp di chuyển, nhiều tay vợt có thể buộc phải rút lui.

ATP ra tuyên bố nhấn mạnh: “Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của VĐV, nhân viên và ban tổ chức là ưu tiên hàng đầu. Sau khi tham vấn với chính quyền địa phương và chuyên gia an ninh, chúng tôi quyết định hủy thi đấu trong ngày như một biện pháp phòng ngừa”.

Trong khi đó, UAE gọi các cuộc tấn công là “hành vi xâm lược trắng trợn và vi phạm chủ quyền quốc gia”, đồng thời khẳng định có quyền đáp trả để bảo vệ an ninh lãnh thổ.