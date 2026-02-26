Lão tướng Tiến Minh 1 ngày đấu 2 trận giải quốc tế, gặp hạt giống số 1 kết quả ra sao?

🎉 Thắng thần tốc để vào vòng chính

Ở lượt trận quyết định của vòng loại giải Singapore International Challenge 2026 diễn ra trưa ngày 25/2, Nguyễn Tiến Minh (hạng 263 thế giới) đã có chiến thắng chóng vánh trước tài năng 18 tuổi người Úc Kong Teck Joon (hạng 497 thế giới).

Tiến Minh tạo nên màn so tài hấp dẫn với hạt giống số 1 của giải

Cả 2 set đấu diễn ra theo cùng một kịch bản khi Kong Teck Joon chỉ làm khó được Tiến Minh ở những phút đầu. Bằng kinh nghiệm dày dặn, lão tướng 43 tuổi nhanh chóng bắt bài được lối chơi của đối thủ trẻ để tạo nên thế trận áp đảo, thắng 2 set với cùng tỉ số 21-13 sau 35 phút thi đấu. Kết quả này giúp Tiến Minh ghi tên mình vào vòng chính của giải.

✊ So tài hạt giống số 1 người Malaysia

Chỉ ít giờ sau chiến thắng trước Kong Teck Joon, Nguyễn Tiến Minh tiếp tục ra sân thi đấu. Lần này, đối thủ của anh là Sholeh Aidil, tay vợt người Malaysia đang xếp hạng 46 thế giới và cũng là hạt giống số 1 của giải. Sức mạnh của Sholeh Aidil đã được chứng minh khi tay vợt này từng thắng áo đảo Nguyễn Hải Đăng (hạng 68 thế giới) bằng tỉ số 21-8 trong 2 set đấu.

Bước vào trận đấu, Sholeh Aidil nhập cuộc đầy hưng phấn, xử lý các đường cầu với tốc độ cao để vượt lên, thắng 21-15 trong set đầu. Sang hiệp 2, sau khi bị đối thủ dẫn 2-7, Tiến Minh thi đấu đầy nỗ lực để rút ngắn tỉ số chỉ còn 14-15. Cao trào của trận đấu diễn ra khi Tiến Minh cứu thành công match point để san hòa cách biệt 20-20.

Trong thế trận giằng co đầy hấp dẫn, Sholeh Aidil vẫn là người tận dụng tốt hơn để thắng 25-23, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Dù dừng bước, việc Tiến Minh gây ra rất nhiều khó khăn cho Sholeh Aidil vẫn xứng đáng nhận nhiều lời khen, nhất là khi lão tướng 43 tuổi đã phải thi đấu liên tục 2 trận trong 1 ngày.

⚡ Đức Phát, Hải Đăng mở màn ra sao?

Cũng ở ngày thi đấu này, 2 đại diện đơn nam còn lại của Việt Nam cũng ra quân. Lê Đức Phát để thua 15-21 và 17-21 trước Dhruv Negi (Ấn Độ). Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng thắng kịch tính Raghu Mariswamy (Ấn Độ, hạng 184 thế giới) với tỉ số 21-14, 16-21 và 21-12 sau 3 set để giành quyền đi tiếp vào vòng 32.

Singapore International Challenge 2026 diễn ra từ 24/2 đến ngày 1/3 có tổng tiền thưởng 30.000 USD (khoảng 800 triệu đồng), trong đó nhà vô địch nhận 2400 USD. Đây được xem là giải đấu phù hợp cho các tay vợt muốn tích lũy điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng BWF.