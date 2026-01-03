Alcaraz có thể "xuống dốc" năm 2026, vì cám dỗ từ các cô gái xinh đẹp

Quyết định chia tay HLV huyền thoại Juan Carlos Ferrero sau 7 năm gắn bó của Carlos Alcaraz đã khiến làng quần vợt thế giới chấn động cuối năm 2025. Giữa lúc người hâm mộ còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, cựu số 1 thế giới Yevgeny Kafelnikov đã đưa ra một góc nhìn gây tranh cãi, thành công quá sớm và những “cám dỗ ngoài sân đấu” có thể là nguyên nhân làm rạn nứt mối quan hệ từng được xem là hoàn hảo bậc nhất tennis hiện đại.

Alcaraz chia tay Ferrero (bên trái) thực sự là cú sốc lớn

7 năm vàng son và “quả bom” cuối mùa

Alcaraz và Ferrero là cặp thầy trò hình mẫu của thế hệ mới. Từ cậu bé 16 tuổi rụt rè, Ferrero đã biến Alcaraz thành tay vợt vĩ đại bậc nhất thế hệ Gen Z với 6 Grand Slam, 24 danh hiệu ATP đơn, 2 lần kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới (2022, 2025), 2 lần Alcaraz đoạt ATP Player of the Year (2022, 2025), Ferrero cũng hai lần được vinh danh HLV của năm.

Vì thế, việc Alcaraz đột ngột thông báo chia tay Ferrero chỉ vài tuần sau khi mùa giải 2025 khép lại chẳng khác nào một “cú sốc” trong giới tennis.

Cám dỗ từ những cô gái xinh đẹp

Trong cuộc phỏng vấn với CLAY, Yevgeny Kafelnikov, nhà vô địch Grand Slam và cựu số 1 thế giới, đã không ngần ngại chỉ ra yếu tố mà nhiều người né tránh, cám dỗ ngoài sân đấu.

“Carlos còn rất trẻ, là người Tây Ban Nha, lại đang ở đỉnh cao danh vọng… bị hấp dẫn bởi mọi thứ ngoài tennis là điều dễ hiểu. 22 tuổi, tất cả các cô gái đều đang theo đuổi bạn, tiếng tăm và mọi thứ đi kèm, không ai có thể cưỡng lại ở độ tuổi đó".

Theo Kafelnikov, Ferrero là người cực kỳ kỷ luật và chuyên nghiệp, luôn giữ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ thời còn thi đấu. Chính sự va chạm giữa lối sống nhà nghề khắt khe đó với những cám dỗ, ồn ào bên ngoài sân đấu đã tạo nên mâu thuẫn.

“Juan Carlos chắc chắn cố tách biệt công việc trên sân với những thứ ồn ào bên ngoài. Có lẽ chính ở đó mà sự bất đồng xảy ra”, Kafelnikov quả quyết.

Kafelnikov (ảnh nhỏ) khẳng định Alcaraz phải chạm trán nhiều cám dỗ

Bóng dáng người cha và cuộc chiến trong hậu trường

Kafelnikov cũng nghi ngờ rằng quyết định chia tay không hoàn toàn đến từ bản thân Alcaraz, mà có sự can thiệp mạnh từ phía gia đình.

“Tôi chắc rằng cha của Carlos có rất nhiều ảnh hưởng đến quyết định này. Nhìn từ bên ngoài, đây là một mối quan hệ hạnh phúc, vô địch Slam, số 1 thế giới, tại sao lại kết thúc?”, Kafelnikov nghi ngờ.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, nội bộ đã tồn tại căng thẳng về hợp đồng mới cũng như quyền kiểm soát định hướng sự nghiệp của tay vợt số 1 thế giới.

Người tiếp quản ghế nóng là Samuel Lopez, HLV đã làm việc toàn thời gian với Alcaraz từ đầu mùa 2025. Về chuyên môn, Lopez không phải cái tên tầm thường, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là, liệu Alcaraz có giữ được bản ngã thi đấu, thứ mà Ferrero đã mài giũa suốt 7 năm, khi không còn người thầy “khó tính” bên cạnh?

Kafelnikov thẳng thắn: “Tôi thật sự không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào. Nhưng tại sao lại kết thúc một mối quan hệ tưởng như hoàn hảo đến vậy?”.

“Carlitos” đứng giữa ngã ba đường

Ở tuổi 22, Alcaraz đang sở hữu mọi thứ, Grand Slam, số 1 thế giới, tiền bạc, danh tiếng và đúng như lời Kafelnikov, “các cô gái đều theo đuổi anh ấy”. Nhưng tennis đỉnh cao không dành cho những ai xao nhãng.

Sự ra đi của Ferrero có thể mở ra một chương mới… hoặc cũng có thể là dấu mốc đầu tiên của một giai đoạn đi xuống, nơi tài năng lớn nhất thế hệ tự đánh mất mình vì những tiếng ồn ngoài sân. Với “Carlitos”, 2026 trở thành bài test lớn nhất cho bản lĩnh của một nhà vô địch.