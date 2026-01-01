Sinner ẵm cả 4 Grand Slam 2026 hay Alcaraz lần đầu lên ngôi Australian Open?

Cơ hội lịch sử mở ra cho Jannik Sinner

Kể từ Steffi Graf năm 1988 và Rod Laver 1969, tennis chưa từng chứng kiến thêm ngôi sao nào một mùa giải “ăn sạch” cả bốn Grand Slam. Thế nhưng bước sang 2026, Jannik Sinner đang là cái tên hiếm hoi khiến giới chuyên môn dám nhắc lại mục tiêu tưởng chừng viển vông ấy.

Sinner (bên phải) vẫn được đánh giá cao nhất tại Australian Open 2026, dù Alcaraz (bên trái) là người giữ ngôi đầu ATP

Tay vợt người Ý đã thống trị sân cứng suốt hai mùa gần nhất, đặc biệt tại Australian Open, nơi anh vô địch liên tiếp và gần như không có đối thủ thật sự. Lối đánh bền bỉ, khả năng kiểm soát bóng cùng tâm lý lạnh lùng giúp Sinner vượt trội hẳn so với phần còn lại của ATP Tour hiện tại.

Thách thức lớn nhất của anh vẫn là Roland Garros. Nhưng việc từng ở cách chức vô địch Paris chỉ đúng một vài điểm trước Alcaraz cho thấy Sinner đã tiệm cận chuẩn mực trên mặt sân đất nện. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ở Wimbledon và US Open như năm 2025, viễn cảnh Sinner bước vào tháng 6/2026 với hai Grand Slam trong túi không còn là giả tưởng.

Alcaraz và bài toán Australian Open chưa có lời giải

Ở chiều ngược lại, Carlos Alcaraz bước vào mùa giải mới với nhiều dấu hỏi hơn thường lệ. Cuộc chia tay với HLV Juan Carlos Ferrero, người thầy gắn bó từ ngày đầu là cú sốc lớn, bởi Ferrero đã định hình kỹ thuật và giữ cho Alcaraz sự cân bằng tâm lý trong những giai đoạn khó khăn.

Australian Open từ lâu đã là “miếng ghép thiếu” trong bộ sưu tập Grand Slam của Alcaraz. Mặt sân cứng nhanh tại Melbourne không tối ưu cho lối đánh biến hóa dựa nhiều vào cảm giác và phản xạ bản năng của anh. Khi không còn Ferrero ở góc sân, việc Alcaraz duy trì kỷ luật chiến thuật suốt hai tuần lễ là thách thức thực sự.

Chưa kể, những trục trặc thể lực cuối mùa 2025 và lịch thi đấu dày với các giải biểu diễn khiến nhiều người lo ngại Alcaraz khó đạt trạng thái tốt nhất ngay đầu năm.

Hai ngôi sao hàng đầu quần vợt dự kiến sẽ gặp nhau liên tục trong năm 2026

Ai là người nắm “quyền chủ động” năm 2026?

Nếu nhìn một cách tỉnh táo, cán cân quyền lực đang nghiêng về Sinner. Sự ổn định trong chuẩn bị, thể trạng sung mãn và bản lĩnh ở các trận chung kết lớn giúp anh bước vào Australian Open 2026 với tư thế cửa trên.

Ngược lại, Alcaraz cần thời gian để thích nghi với giai đoạn hậu HLV Ferrero. Australian Open có thể vẫn chưa phải thời điểm lý tưởng để tay vợt Tây Ban Nha hoàn tất bộ Grand Slam, dù tài năng của anh là không phải bàn cãi.

Nếu Sinner bảo vệ thành công Australian Open và mang phong độ ấy tới Paris, 2026 hoàn toàn có thể trở thành mùa giải mà lịch sử với tay vợt Ý. Trong khi đó, với Alcaraz, giấc mơ vô địch Melbourne có lẽ cần thêm một năm chuẩn bị, cả về chiến thuật lẫn tâm lý, trước khi mọi thứ thực sự chín muồi. Australian Open 2026 dự kiến diễn ra từ 12/1 - 1/2 sắp tới.