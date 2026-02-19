Djokovic tuổi 38 không có giới hạn, muốn phá cột mốc lịch sử 54 năm ở Grand Slam

Ở tuổi 38, Novak Djokovic đang săn đuổi Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, đứng trước cơ hội chạm tới một kỷ lục tồn tại suốt 54 năm của quần vợt nam. Nếu đăng quang thêm 1 Grand Slam, tay vợt người Serbia sẽ vượt qua huyền thoại Ken Rosewall để trở thành nhà vô địch Grand Slam lớn tuổi nhất trong lịch sử.

Chức vô địch Grand Slam gần nhất của Federer (bên trái) ở 36 tuổi, 5 tháng, 7 ngày, còn Djokovic (bên phải) khi 36 tuổi, 3 tháng, 6 ngày

Kỷ lục “trường tồn” của Ken Rosewall

Ken Rosewall hiện là tay vợt lớn tuổi nhất từng vô địch một giải Grand Slam đơn nam. Tại Australian Open 1972, ông lên ngôi khi đã 37 tuổi, 1 tháng, 24 ngày, cột mốc tưởng chừng không thể bị xô đổ trong kỷ nguyên quần vợt hiện đại, nơi cường độ thi đấu và thể lực bị đẩy tới giới hạn.

Trước đó một năm, Rosewall cũng vô địch Australian Open 1971 khi 36 tuổi, 4 tháng, 5 ngày, cho thấy sự bền bỉ hiếm có của một tượng đài quần vợt Australia.

"BIG 3" và cuộc chinh phục tuổi tác

Trong danh sách 7 nhà vô địch Grand Slam lớn tuổi nhất lịch sử, "BIG 3" chiếm vị trí áp đảo.

Roger Federer vô địch Wimbledon 2017 ở tuổi 35 tuổi, 10 tháng, 26 ngày. Một năm sau, anh tiếp tục nâng cúp Australian Open 2018 khi đã 36 tuổi, 5 tháng, 7 ngày, đó cũng là Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp của “Tàu tốc hành”.

Rafael Nadal ghi dấu ấn tại Roland Garros 2022, nơi anh giành danh hiệu Grand Slam thứ 22 khi 35 tuổi, 11 tháng, 19 ngày, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký trên mặt sân đất nện khắc nghiệt.

Năm 2026, Nole đứng trước thời cơ lịch sử nếu giành thêm Grand Slam

Djokovic và giới hạn bị thách thức

Djokovic đã xuất hiện hai lần trong nhóm này. Năm 2023, anh vô địch Roland Garros ở tuổi 36 tuổi, 6 ngày, giành Grand Slam thứ 23 và vượt Nadal để độc chiếm kỷ lục major đơn nam. Vài tháng sau, Djokovic tiếp tục đăng quang US Open 2023 khi 36 tuổi, 3 tháng, 6 ngày, nâng tổng danh hiệu Grand Slam lên con số 24.

Mới nhất, "The Djoker" rất gần chức vô địch Australian Open 2026. Djokovic bước vào giải đấu này với hai mục tiêu song hành, giành Grand Slam thứ 25 và kỷ lục vô địch Grand Slam lớn tuổi nhất lịch sử. Dù chưa thể thành công, anh đứng trước cơ hội phá vỡ cột mốc tồn tại hơn nửa thế kỷ của Rosewall, nếu vô địch ở các giải Roland Garros, Wimbledon và US Open 2026.

Khác với Federer hay Nadal, Djokovic vẫn đang trực tiếp thách thức thời gian ở đỉnh cao. Mỗi chiến thắng của anh lúc này mang ý nghĩa lớn, và còn là lời phản biện mạnh mẽ với quan niệm truyền thống về tuổi tác trong quần vợt đỉnh cao.