Tennis đỉnh cao: Kyrgios, Sabalenka trở lại thị uy sức mạnh sau trận đấu tranh cãi

Những trận đấu quyết định tại vòng bảng United Cup

6/1, “ngày bản lề” của vòng bảng United Cup 2026 khi hàng loạt đội đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Trận cầu tâm điểm trong ngày là Australia gặp CH Czech tại Sydney. Alex De Minaur đối đầu Jakub Mensik hứa hẹn màn đua tốc độ nghẹt thở, trong khi Barbora Krejcikova nhiều khả năng đem về lợi thế lớn cho CH Czech ở đơn nữ. Chủ nhà Úc nếu muốn giữ quyền tự quyết, gần như bắt buộc phải thắng một trong hai trận đơn.

Alex De Minaur (áo đỏ) đối đầu Jakub Mensik (áo xanh) vào 15h, chiều 6/1/2026

Tại Sydney, Canada chạm trán Bỉ trong bối cảnh chỉ cần thêm một chiến thắng là gần như cầm chắc vé đi tiếp. Felix Auger-Aliassime vẫn là đầu tàu đáng tin cậy, nhưng mọi ánh nhìn đổ dồn về cuộc so tài giữa Victoria Mboko và Elise Mertens, trận đấu có thể quyết định tấm vé tứ kết. Nếu Mboko tiếp tục phong độ cao, Canada sẽ rất khó bị ngăn cản.

Ở Perth, Ý buộc phải thắng Pháp để nuôi hy vọng tranh suất nhì bảng. Jasmine Paolini được kỳ vọng giúp Italia khởi đầu thuận lợi, nhưng Flavio Cobolli trước Arthur Rinderknech mới là “điểm gãy”, nơi chỉ một khoảnh khắc sa sút có thể xóa sạch cơ hội đi tiếp.

Nick Kyrgios - Aleksandar Kovacevic: Khoảng 11h30 (vòng 1, đơn nam Brisbane International 2026)

Nick Kyrgios trở lại Brisbane với quá nhiều dấu hỏi. Tay vợt Úc chỉ thắng 1 trong 5 trận đơn chính thức năm 2025, liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương và phẫu thuật. Anh vẫn sở hữu cú giao bóng thuộc hàng “vũ khí hủy diệt” và khả năng tạo đột biến bậc nhất ATP, nhưng thể lực, nhịp thi đấu và sự ổn định là dấu hỏi lớn.

Trận đấu trở lại của Kyrgios (bên trái) dự báo nhiều sóng gió

Ngược lại, Aleksandar Kovacevic đang ở giai đoạn thăng tiến. Tay vợt Mỹ 27 tuổi khép lại 2025 bằng nhiều danh hiệu Challenger, leo lên hạng 60 thế giới và tích lũy kinh nghiệm ATP đáng kể, đặc biệt là hành trình vào chung kết Los Cabos sau khi loại Andrey Rublev. Kovacevic không có thứ tennis bùng nổ như Kyrgios, nhưng bền bỉ từ baseline, tâm lý ổn định và đã “vào form” thi đấu.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau. Kịch bản dễ thấy, nếu Kyrgios giao bóng tốt và kết thúc nhanh các pha bóng, anh hoàn toàn có thể áp đảo. Nhưng chỉ cần trận đấu bị kéo dài, Kovacevic, người có nền tảng thể lực và nhịp độ thi đấu tốt hơn sẽ dần chiếm ưu thế.

Dự đoán kết quả: Kovacevic thắng 2-1.

Aryna Sabalenka - Cristina Bucsa: Khoảng 9h30 (vòng 1, đơn nữ Brisbane International 2026)

Aryna Sabalenka bước vào Brisbane với vị thế số 1 thế giới và mục tiêu không gì khác ngoài khẳng định quyền lực ngay đầu mùa. Tay vợt Belarus nổi bật với lối đánh tấn công dồn dập, cú giao bóng uy lực và khả năng áp đảo ngay từ set đầu, cô thắng set 1 trong 80% số trận gần nhất.

Cristina Bucsa thì đang có phong độ khá ổn, vừa vượt qua Anna Bondar sau 3 set căng thẳng ở vòng trước. Tay vợt Tây Ban Nha chơi bền bỉ, ổn định ở các pha bóng dài và có khả năng tận dụng break-point tốt, nhưng hạn chế lớn nhất là sức nặng cú giao bóng và số ace rất thấp.

Hai tay vợt mới gặp nhau một lần, tại US Open 2025 và Sabalenka đã thắng dễ 6-1, 6-4. Trên mặt sân cứng, chênh lệch sức mạnh là rất rõ, bởi Sabalenka có tỷ lệ thắng tới 85%, còn Bucsa chỉ quanh 55%.

Kịch bản dễ xảy ra là Sabalenka sẽ áp đặt thế trận ngay từ đầu bằng những game giao bóng nhanh và các cú tra giao uy lực. Bucsa có thể gây khó khăn trong vài game nhờ sự lì lợm, nhưng rất khó duy trì trước sức ép liên tục từ tay vợt số 1 thế giới.

Như vậy cả Kyrgios và Sabalenka sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên kể từ sau "trận đại chiến giới tính" giữa 2 người. Đây là trận đấu gây ra nhiều thị phi và tranh cãi trong dư luận, ở đó Kyrgios đã giành chiến thắng nhẹ nhàng sau 2 set với cùng tỷ số 6-3.

Dự đoán kết quả: Aryna Sabalenka thắng 2-0.