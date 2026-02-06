Alcaraz gặp cú sốc sau Australian Open: Bị xâm phạm đời tư & fan đòi "đuổi khỏi nhà"

Mới nâng cúp Australian Open 2026, Carlos Alcaraz đã kịp trải qua hai “cú sốc” ngoài sân đấu, một là bị paparazzi theo sát đến tận cửa nhà, hai là bị chính fan… kêu gọi mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà vì… quá nghiện giày.

Fan bức xúc vì chuyện đời tư của Alcaraz bị truyền thông "soi" quá mức

Từ người hùng Grand Slam đến nạn nhân của paparazzi (cánh săn ảnh)

Sau chiến dịch thành công rực rỡ tại Melbourne, nơi anh giành Grand Slam thứ 7 và hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22, Carlos Alcaraz trở thành cái tên “hot” bậc nhất làng quần vợt. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi bước đi của tay vợt người Tây Ban Nha đều nằm trong tầm ngắm của truyền thông.

Tuy nhiên, lần trở về Murcia (Tây Ban Nha) hôm 3/2 đã khiến nhiều người phải lắc đầu. Các tay săn ảnh không chỉ chờ Alcaraz tại sân bay mà còn theo chân anh về tận nhà riêng của gia đình. Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình Alcaraz bị ghi hình công khai, dù cả nhà vẫn giữ thái độ lịch sự.

Chính điều này đã khiến cộng đồng người hâm mộ “nổi đóa”. Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận chỉ trích gay gắt hành vi xâm phạm đời tư:

“Làm ơn hãy để Carlos yên”.

“Theo anh ấy vào tận nhà? Cấm paparazzi ngay lập tức”.

“Mức độ xâm phạm đời tư này thật kinh khủng”.

“Theo từ sân bay đến tận cửa nhà, thật khó chịu”.

Thậm chí có fan còn mỉa mai: “Không biết sau khi khóa anh ấy trong xe phỏng vấn, theo về tận cửa nhà, có "nhà báo" nào đếm luôn xem Carlos đi vệ sinh bao nhiêu lần không”.

Alcaraz có niềm đam mê bất tận với những đôi giày

Từ thương cảm… sang đề nghị “đuổi ra khỏi nhà”

Nếu câu chuyện paparazzi khiến fan xót xa, thì chỉ ít ngày sau, Alcaraz lại trở thành nhân vật chính của một làn sóng trêu chọc đầy hài hước.

Nguyên nhân đến từ một bức ảnh anh đăng trên Instagram, 22 đôi giày được xếp ngay ngắn trong phòng khách sạn tại Melbourne. Không phải 2 hay 5, mà là… 22 đôi, chỉ để đi ngoài sân đấu.

Bức ảnh lập tức gây bão. Fan thi nhau “tag” mẹ của Alcaraz, bà Virginia với những lời nhắn nửa đùa nửa thật:

“Mamacaraz sắp đuổi con trai ra khỏi nhà rồi”.

“Bà ấy không thể chịu nổi "đại dịch sneaker" này đâu”.

“Xin hãy đá cậu ta ra ngoài, chuyện này quá đáng rồi!”

“Ba đôi giày golf còn mới tinh mới là điều buồn cười nhất”.

Có fan còn đùa rằng số giày đó “đủ nuôi cả một ngôi làng”.

Alcaraz: “Tôi nghiện sneaker, và tôi không che giấu”

Thực tế, Alcaraz chưa bao giờ giấu niềm đam mê với giày. Tại Australian Open 2026, khi được hỏi về thời trang, trong bối cảnh Naomi Osaka gây chú ý với màn xuất hiện đậm chất haute couture (quần áo được may thủ công), tay vợt số một thế giới thẳng thắn chia sẻ:

“Thời trang là cách thể hiện bản thân mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Nếu bạn thích, cứ làm”.

Và rồi anh “thú nhận” luôn: “Tôi là fan lớn của sneaker. Tôi đi một đôi khác nhau mỗi ngày, với một cảm xúc khác nhau. Đó là điều tôi thích”.

Trở lại sân đấu, nhưng trước hết là… nghỉ ngơi

Sau Australian Open, Alcaraz đã rút lui khỏi giải ATP 500 Rotterdam để dành thêm thời gian hồi phục. Giải đấu tiếp theo của anh sẽ là Qatar Open 2026, diễn ra từ ngày 16-22/2 tại Doha, nơi anh là hạt giống số một, cùng sự góp mặt của Jannik Sinner và Novak Djokovic.

Trên sân, Alcaraz là nhà vô địch Grand Slam lạnh lùng. Ngoài đời, anh vẫn chỉ là chàng trai 22 tuổi mê giày, yêu gia đình và giờ đây, được fan vừa bảo vệ… vừa “đòi đuổi khỏi nhà”. Một kiểu nổi tiếng rất… Alcaraz.