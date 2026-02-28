Tin mới nhất bóng đá sáng 28/2: 3 sao MU được Ngoại hạng Anh vinh danh

HLV Aston Villa “đầu hàng” đua vô địch Ngoại hạng Anh

Aston Villa vừa nhận thất bại 0-2 trên sân của Wolves, khiến họ nguy cơ đánh mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vào tay MU. Sau trận thua, HLV Unai Emery cho biết: “Chúng tôi đang đánh mất cơ hội vô địch Premier League. Hai tháng trước, chúng tôi còn cạnh tranh với Arsenal và Man City, và các bạn từng hỏi tôi về điều đó.

Emery thừa nhận giấc mơ vô địch đã khép lại

Có người, kể cả tôi, từng nghĩ rằng ‘biết đâu đấy’. Một số CĐV có lẽ cũng mơ mộng. Còn bây giờ, chúng tôi không còn khả năng đua vô địch. Điều đó có thể khiến nhiều người thất vọng, kể cả tôi, bởi tôi cũng có những giấc mơ của mình. Một tháng trước, tôi còn mơ về khả năng vô địch Premier League. Còn hiện tại, chúng tôi đang ở mức trung bình để cạnh tranh top 5. Liverpool, Chelsea, MU, tất cả đều đang bám đuổi chúng tôi”.

Arsenal được đánh giá là “ứng viên số 1” cho cả Ngoại hạng Anh lẫn Cúp C1

Giám đốc thể thao Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, tin rằng Arsenal xứng đáng được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch cả Premier League lẫn Champions League mùa này. Phát biểu sau lễ bốc thăm Champions League, Rolfes nói: “Arsenal sở hữu một đội hình cực kỳ chất lượng, giàu thể chất nhưng cũng đầy kỹ thuật, tốc độ, được tổ chức và phối hợp rất tốt.

Thực tế, họ đã phát triển lối chơi qua từng mùa trong vài năm gần đây. Đó là lý do họ nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu không chỉ ở Champions League mà còn tại Premier League. Đây là đối thủ lớn, nhưng cũng rất thú vị khi được cạnh tranh với những cầu thủ như vậy”.

Southgate loại trừ khả năng dẫn dắt MU

Gareth Southgate khẳng định ông hiện không có “đam mê” để trở lại làm việc tại Premier League. Chiến lược gia người Anh từng được liên hệ với chiếc ghế nóng tại MU, nhưng kể từ khi rời cương vị thuyền trưởng tuyển Anh sau EURO 2024, Southgate vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào.

Chia sẻ trên podcast The Football Boardroom, Southgate nói rõ quan điểm của mình: “Tôi không có đam mê để đơn thuần quay lại làm HLV ở Premier League vào lúc này”.

Barcelona muốn trả góp mua đứt Rashford

Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Barcelona sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro để giữ chân Marcus Rashford. Đáng chú ý, khoản phí này sẽ được thanh toán theo hình thức trả góp trong 3 năm, mỗi năm 10 triệu euro.

Về điều khoản cá nhân, hai bên được cho là không gặp trở ngại lớn. Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng từ nội bộ CLB. Ngoài ra, thời hạn hợp đồng dành cho Rashford cũng như mức lương của anh, trong bối cảnh phải tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt của La Liga, vẫn đang được xem xét.

Benfica đình chỉ 5 CĐV vì hành vi phân biệt chủng tộc ở trận gặp Real Madrid

Benfica đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đối với 5 cổ động viên sau khi cuộc điều tra nội bộ xác định họ có những hành vi “mang tính phân biệt chủng tộc” trong trận đấu trên sân nhà với Real Madrid ở lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra tuần trước.

Đại diện đội bóng Bồ Đào Nha cho biết đã khởi động quy trình kỷ luật đối với các cá nhân liên quan, và mức xử phạt cao nhất có thể là cấm vĩnh viễn tư cách hội viên. Sau trận đấu tại sân Estadio Da Luz, một số CĐV Benfica bị ghi lại hình ảnh có hành động giả tiếng khỉ từ trên khán đài.

3 sao MU được Ngoại hạng Anh vinh danh

Mới đây, MU đã đăng lên trang chủ hình ảnh bộ ba ngôi sao gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Casemiro nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh nhờ những cột mốc đáng nhớ.

Cunha, Mbeumo, Casemiro rạng rỡ bên kỷ niệm chương của Ngoại hạng Anh

Cụ thể, Cunha và Casemiro cán mốc 100 trận tại Ngoại hạng Anh (Cunha cán mốc này ở trận hòa Burnley 2-2 hồi tháng 1, Casemiro ở trận thắng Tottenham 2-0 đầu tháng 2). Trong khi đó, Mbeumo chính thức chạm thành tích 50 bàn ở giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù" nhờ pha lập công trong trận thắng Arsenal 3-2 hôm 25/1.

Sếp lớn cảnh báo Barcelona về Newcastle

Nhận định sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, Giám đốc thể thao Barcelona, ​​Deco đã cảnh báo các cầu thủ phải "thi đấu hoàn hảo" nếu muốn vượt qua Newcastle. Ở vòng bảng, Barca từng đánh bại đại diện Ngoại hạng Anh 2-1.

"Trận đấu với Newcastle ở vòng bảng là một trong những trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã thể hiện trong suốt mùa giải, cả về phòng ngự lẫn tấn công và kiểm soát trận đấu. Trận đấu đó rất hoàn hảo, đồng nghĩa nếu muốn đi tiếp, chúng tôi phải tiếp tục chơi hoàn hảo ở trận đấu sắp tới. Đó sẽ là 2 lượt trận khó khăn", Deco cho hay.

Real lại mất cầu thủ vì chấn thương

Theo Marca, Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Raul Asencio ở trận gặp Getafe tại La Liga cuối tuần này. Cầu thủ người Tây Ban Nha bị chấn thương ở vùng cổ sau pha va chạm mạnh với đồng đội Eduardo Camavinga trong trận thắng Benfica tại Champions League.

Ngoài Asencio, "Đội bóng hoàng gia" còn chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi Dean Huijsen, Kylian Mbappe, Jude Bellingham,... chưa hẹn ngày trở lại.

Pochettino úp mở khả năng tái hợp Tottenham

Trả lời đài phát thanh Tây Ban Nha Radiogaceta de los Deportes, HLV Mauricio Pochettino khẳng định ông đang tập trung toàn lực cho World Cup 2026 cùng ĐT Mỹ. Dù vậy, nhà cầm quân này bỏ ngỏ tương lai sau giải đấu lẫn khả năng tái hợp đội bóng cũ Tottenham:

"Luôn có những tin đồn, tôi luôn được liên hệ với Tottenham hay đội bóng khác. Tôi đang tập trung vào World Cup cùng đội tuyển Mỹ. Hợp đồng của tôi kéo dài đến khi World Cup kết thúc, nên sau đó chúng ta sẽ xem điều gì có thể xảy ra".