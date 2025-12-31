5 khoảnh khắc rung chuyển tennis 2025: Alcaraz - Sinner thống trị, chuyện "cổ tích" Valentin

Mùa giải tennis 2025 được ghi nhận là một trong những năm kịch tính và mang nhiều bước ngoặt nhất lịch sử, khi những giấc mơ dang dở được xóa bỏ, các “tân vương” trỗi dậy và cục diện quyền lực chính thức chuyển giao cho Carlos Alcaraz - Jannik Sinner.

Từ những trận chung kết Grand Slam nghẹt thở, chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, cho tới những câu chuyện cổ tích ngoài sức tưởng tượng, năm 2025 đã khép lại với 5 khoảnh khắc làm rung chuyển toàn bộ thế giới quần vợt.

5. Coco Gauff lần đầu chinh phục Roland Garros, xóa tan ám ảnh

Sau thất bại cay đắng ở chung kết Roland Garros 2022 và ba lần liên tiếp gục ngã trước Iga Swiatek tại các giải lớn, Coco Gauff từng bị xem là “thiên tài mãi lỡ hẹn”.

Coco Gauff và khoảnh khắc đánh dấu sự thăng hoa tại Pháp

Nhưng năm 2025, tay vợt người Mỹ đã trở lại với sự trưởng thành rõ rệt. Trong trận chung kết Roland Garros gặp số 1 thế giới Aryna Sabalenka, Gauff để thua set đầu, nhưng sau đó kiểm soát hoàn toàn thế trận từ cuối sân, giảm tối đa lỗi tự đánh hỏng để thắng ngược 2 set liên tiếp.

Chiếc cúp Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp là khoảnh khắc Gauff xóa sạch mọi ám ảnh quá khứ.

4. Chung kết Roland Garros nam, Alcaraz - Sinner tạo ra "trận thế kỷ"

Hơn 5 giờ 30 phút nghẹt thở tại Paris đã tạo nên một trong những trận chung kết vĩ đại nhất lịch sử Grand Slam.

Alcaraz có màn ngược dòng kỳ vĩ tại Pháp

Jannik Sinner dẫn trước Carlos Alcaraz 2-0 set và có tới 3 championship point. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, Alcaraz cứu tất cả, kéo trận đấu vào set 5 và đưa khán đài Philippe Chatrier bước vào trạng thái cuồng loạn.

Set quyết định kéo dài tới loạt tie-break 22 điểm, trước khi Alcaraz hoàn tất màn lội ngược dòng thắng 3-2, bảo vệ ngôi vương Grand Slam đất nện và chính thức được tôn vinh là “vua sân đất nện” của kỷ nguyên mới.

3. Jannik Sinner: Nhà vua mới của Wimbledon

Chỉ một tháng sau cơn ác mộng ở Paris, Jannik Sinner đã viết nên chương mới trên mặt sân cỏ linh thiêng của Wimbledon.

Sinner lần đầu lên ngôi Wimbledon

Sau khi thoát hiểm ở vòng 4, tay vợt người Ý chơi thứ tennis gần như hoàn hảo, hạ Novak Djokovic 3-0 ở bán kết, rồi đánh bại Carlos Alcaraz 3-1 trong trận chung kết.

Danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp là câu trả lời đanh thép cho tất cả hoài nghi, khẳng định Sinner ngoài việc là đối trọng của Alcaraz, đã trở thành siêu sao mới của lịch sử banh nỉ thế giới.

2. “Cổ tích Thượng Hải” của Valentin Vacherot

Từ hạng 204 thế giới, Valentin Vacherot gần như vô danh đã tạo nên một trong những hành trình không tưởng nhất lịch sử ATP.

Valentin Vacherot viết thành công truyện cổ tích tại Thượng Hải

Anh vượt qua vòng loại Thượng Hải Masters, rồi lần lượt loại Alexander Bublik, Holger Rune và Novak Djokovic. Chung kết càng bi kịch hơn khi đối thủ là Arthur Rinderknech, người anh họ của chính anh.

Vacherot đăng quang, trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất từng vô địch một giải ATP Masters 1000, nhảy vọt lên hạng 31 thế giới, bước ngoặt thay đổi hoàn toàn sự nghiệp.

1. Sự chuyển giao thế hệ chính thức: Alcaraz - Sinner thống trị cả 4 Grand Slam

Năm 2025 đánh dấu khoảnh khắc lịch sử, cả bốn Grand Slam đều thuộc về hai cái tên trẻ tuổi nhất làng quần vợt.

Sinner - Alcaraz "chia đôi giang sơn" 2025

Sinner lên ngôi Australian Open và Wimbledon, trong khi Alcaraz giành 2 chức vô địch Roland Garros và US Open.

Từ sân đất nện, sân cỏ tới mặt sân cứng, Alcaraz và Sinner chia nhau 4 danh hiệu lớn nhất, và kéo tennis bước sang kỷ nguyên hoàn toàn mới, nơi quyền lực không còn thuộc về “Big 3”, mà là cuộc song mã đỉnh cao của hai ngôi sao sáng nhất thế hệ gen Z.