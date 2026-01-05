Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Alcaraz vững ngôi đầu, người đẹp Mỹ tạo địa chấn trước Australian Open (Bảng xếp hạng tennis 5/1)

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng quần vợt đầu năm 2026 chứng kiến Alcaraz giữ ngôi số một, Djokovic bền bỉ ở tuổi 38, Ben Shelton vươn lên dẫn đầu tennis Mỹ, còn Anisimova tạo địa chấn khi leo lên hạng ba thế giới.

  

Quần vợt thế giới bước vào mùa giải 2026 với bức tranh thứ hạng sôi động, nơi Carlos Alcaraz tiếp tục giữ đỉnh ATP, Novak Djokovic vẫn bền bỉ ở tuổi 38, Ben Shelton lên số 1 Mỹ, còn bên phía nữ, Amanda Anisimova vừa tạo nên cột mốc lịch sử cho tennis Mỹ.

Alcaraz (giữa) vững vàng ngôi đầu ở bảng xếp hạng tennis đầu năm 2025

Alcaraz - Sinner tiếp tục song mã thống trị ATP

Carlos Alcaraz khởi đầu 2026 với vị thế số 1 thế giới, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha vẫn giữ vững ngôi đầu ATP với 12.050 điểm. Sinner đứng ngay sau với 11.500 điểm, tiếp tục khẳng định cuộc song mã hấp dẫn nhất ATP hiện tại.

Ở phía sau, Novak Djokovic, biểu tượng bất diệt của tennis hiện đại vẫn giữ hạng 4 thế giới. Ở tuổi 38, Nole cho thấy anh chưa hề sẵn sàng rời khỏi đường đua danh hiệu.

Một điểm nhấn khác là Ben Shelton, leo lên hạng 8 thế giới, tái chiếm vị trí tay vợt số 1 nước Mỹ ở nội dung đơn nam.

Bảng xếp hạng mới nhất cho thấy, Alex De Minaur trở lại vị trí cao nhất sự nghiệp (hạng 6). Lorenzo Musetti và Ben Shelton cùng tăng 1 bậc, lần lượt lên hạng 7 và 8. Taylor Fritz rơi 3 bậc xuống hạng 9.

Với mặt sân cứng tại Melbourne sắp khởi tranh, Alcaraz, Sinner, Djokovic hứa hẹn tạo nên cuộc chiến cực nóng cho Grand Slam đầu tiên của năm.

Anisimova tạo “địa chấn”, lên số 3 thế giới và thành tay vợt Mỹ số 1

Bên phía WTA, dù tuần qua không có giải đấu nào, bảng xếp hạng vẫn biến động mạnh do các điểm số cũ bị trừ.

Anisimova tạo ra vô số cột mốc khi bước vào top 3 WTA

Amanda Anisimova đã chính thức vươn lên hạng 3 thế giới, thứ hạng cao nhất sự nghiệp, vượt qua Coco Gauff để trở thành tay vợt số 1 của Mỹ với 6.287 điểm. Gauff tụt xuống hạng 4 do bị trừ nhiều điểm sau United Cup 2025.

Đáng chú ý, Anisimova (sinh năm 2001) trở thành tay vợt nữ thứ 3 sinh trong thập niên 2000 lọt top 3 WTA, tay vợt thứ 5 (cả ATP lẫn WTA) sinh trong thập niên 2000 từng vào top 3 thế giới. Cô cũng là người Mỹ thứ 15 trong lịch sử chạm mốc top 3 kể từ khi WTA ra đời năm 1975, đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại như Serena Williams, Venus Williams, Chris Evert hay Martina Navratilova.

Cuộc đua 2026 nóng ngay từ vạch xuất phát

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka vẫn giữ ngôi số 1 với 10.490 điểm, theo sau là Iga Swiatek. Nhưng sự vươn lên của Anisimova, cùng sự trưởng thành nhanh chóng của Mirra Andreeva, Linda Noskova hay Diana Shnaider, báo hiệu một mùa giải đầy cạnh tranh.

Với Australian Open 2026 cận kề, cả ATP lẫn WTA đều bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ rõ rệt. Alcaraz - Sinner, Anisimova - Gauff hay Sabalenka - Swiatek sẽ trở thành trung tâm của các màn so tài, nơi từng trận đấu đều có thể viết lại lịch sử.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

12.050

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

11.500

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.105

4

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.780

5

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

4.190

6

Alex de Minaur (Úc)

26

+1

4.080

7

Lorenzo Musetti (Ý)

23

+1

3.990

8

Ben Shelton (Mỹ)

23

+1

3.960

9

Taylor Fritz (Mỹ)

28

-3

3.840

10

Jack Draper (Anh)

24

0

2.990

11

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

2.845

12

Casper Ruud (Na Uy)

27

0

2.750

13

Daniil Medvedev (Nga)

29

0

2.710

14

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

0

2.585

15

Holger Rune (Đan Mạch)

22

0

2.580

16

Andrey Rublev (Nga)

28

0

2.510

17

Karen Khachanov (Nga)

29

0

2.320

18

Jakub Mensik (CH Séc)

20

+1

2.130

19

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

-1

2.075

20

Tommy Paul (Mỹ)

28

0

2.050

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

0

2.035

22

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

1.955

23

Denis Shapovalov (Canada)

26

0

1.665

24

Luciano Darderi (Ý)

23

+1

1.579

25

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

+1

1.565

26

Learner Tien (Mỹ)

20

+2

1.540

27

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

+2

1.527

28

Cameron Norrie (Anh)

30

+3

1.523

29

João Fonseca (Brazil)

19

-5

1.510

30

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

0

1.485

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

10.490

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

8.178

3

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

+1

6.287

4

Coco Gauff (Mỹ)

21

-2

6.273

5

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

5.850

6

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

5.583

7

Madison Keys (Mỹ)

30

0

4.335

8

Jasmine Paolini (Ý)

30

0

4.236

9

Mirra Andreeva (Nga)

18

0

4.125

10

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

0

3.375

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

0

3.097

12

Linda Noskova (CH Séc)

21

+1

2.641

13

Elina Svitolina (Ukraina)

31

+1

2.606

14

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

-2

2.530

15

Emma Navarro (Mỹ)

24

0

2.515

16

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.334

17

Liudmila Samsonova (Nga)

27

0

2.209

18

Victoria Mboko (Canada)

19

0

2.157

19

Elise Mertens (Bỉ)

30

+1

1.969

20

Karolina Muchova (CH Séc)

29

-1

1.888

21

Diana Shnaider (Nga)

21

0

1.866

22

Leylah Fernandez (Canada)

23

0

1.821

23

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

0

1.800

24

Zheng Qinwen (Trung Quốc)

23

0

1.728

25

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

28

0

1.675

26

Marta Kostyuk (Ukraina)

23

0

1.659

27

Dayana Yastremska (Ukraina)

25

0

1.604

28

Sofia Kenin (Mỹ)

27

0

1.589

29

Emma Raducanu (Anh)

23

0

1.563

30

Veronika Kudermetova (Nga)

28

0

1.558

Theo Nguyễn Hưng

