Arteta nói về tham vọng "ăn 4", HLV Chelsea không ngán Arsenal lẫn PSG

Sự kiện: Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng HLV Mikel Arteta Arsenal

HLV của Arsenal và Chelsea có những phát biểu đáng chú ý trước thềm cuộc chạm trán tại vòng 28 Ngoại hạng Anh (23h30, 1/3).

   

Arteta: Quá khứ không quyết định trận đấu sắp tới

HLV Mikel Arteta cho biết ông không quan tâm tới những chiến thắng gần đây của Arsenal trước Chelsea khi 2 đội chuẩn bị chạm trán tại vòng 28 Ngoại hạng Anh (23h30, 1/3).

Arsenal đánh bại Chelsea ở cả 2 hai lượt trận bán kết League Cup, đồng thời không thua đối thủ cùng thành phố kể từ năm 2021. Trong 16 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng của Arteta thắng 10 trận. Tuy nhiên, ở lần đối đầu hồi tháng 11, Arsenal bị cầm hòa dù Chelsea chỉ còn 10 người trên sân.

HLV Arteta bỏ ngỏ&nbsp;cơ hội để Arsenal giành&nbsp;"ăn 4"&nbsp;

HLV Arteta bỏ ngỏ cơ hội để Arsenal giành "ăn 4" 

“Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu này và hiểu rõ đối thủ mà mình sắp phải đối mặt. Chúng tôi chỉ cần chuẩn bị theo cách tốt nhất để giành quyền chiến thắng, như tôi vẫn luôn nói. Những gì bạn làm được 2 tuần trước hay 2 năm trước đều không còn liên quan, bởi mỗi trận đấu và mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, cầu thủ có thể thay đổi, tâm trạng của đội bóng cũng có thể khác. Chúng tôi đã sẵn sàng", Arteta nói về đối thủ.

Đánh giá cao khả năng ứng biến của Chelsea

Arteta cũng dành sự tôn trọng cho khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của Chelsea dưới thời HLV Liam Rosenior, người hiện chưa thua trận nào tại Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản đội bóng:

“Chelsea có thể thay đổi trong suốt trận đấu và họ có một HLV rất linh hoạt với việc điều chỉnh như vậy. Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị cho những kịch bản có thể xảy ra, và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn họ".

Khi được hỏi liệu Arsenal có thể trở thành CLB Anh đầu tiên giành “cú ăn 4” (Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup và Champions League) hay không, Arteta tỏ ra thận trọng:

“Điều đó đã từng xảy ra chưa? Chính như vậy đủ để thấy nó khó đến mức nào. Vì thế, hãy đi từng trận một và cố gắng giành quyền góp mặt ở giai đoạn cuối của mỗi giải đấu, rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".

HLV Rosenior không lo lắng về lịch thi đấu khắc nghiệt

Ở chiều ngược lại, HLV Liam Rosenior tỏ ra bình thản khi Chelsea bị đánh giá thấp hơn Arsenal, đồng thời đối diện lịch thi đấu khắc nghiệt trong giai đoạn cuối mùa.

Hy vọng giành vé dự Champions League của Chelsea đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau các trận hòa trước Leeds United và Burnley, khiến họ chỉ xếp thứ 5, bị MU vượt lên cũng như Liverpool bắt kịp. Trong giai đoạn then chốt của mùa giải, Chelsea còn phải gặp hàng loạt đối thủ mạnh như Newcastle, Aston Villa, Man City hay chính MU.

Rosenior cho hay: “Chúng tôi muốn tính đến từng trận một. Tôi đã trao đổi điều này với các bạn trước đây; mọi trận đấu ở Ngoại hạng Anh luôn khó khăn. Tôi không đánh giá trận nào khó hơn trận nào. Có những yếu tố chiến thuật khác nhau mà bạn có thể làm việc. Tôi thực sự hài lòng với tập thể này và sự khởi đầu mà chúng tôi đã có".

HLV Rosenior bình thản dù Chelsea phải gặp nhiều đối thủ mạnh, bao gồm Arsenal (Ngoại hạng Anh)&nbsp;lẫn PSG (Cúp C1)

HLV Rosenior bình thản dù Chelsea phải gặp nhiều đối thủ mạnh, bao gồm Arsenal (Ngoại hạng Anh) lẫn PSG (Cúp C1)

Hào hứng trước đại chiến PSG ở Champions League

Mặt khác, HLV Liam Rosenior  khẳng định giành vé dự Champions League là nhiệm vụ bắt buộc với Chelsea: "Chúng tôi thắng 8 trong 12 trận, lẽ ra phải là 10 trong 12, như vậy không hề tệ. CLB phải có mặt ở Champions League, đây là CLB thuộc về Champions League. Khi tôi tiếp quản, chúng tôi đứng thứ 8. Bây giờ chúng tôi đang ở trong cuộc đua giành vé dự Champions League".

Theo kết quả bốc thăm vòng 1/8, Chelsea sẽ chạm trán đương kim vô địch PSG. Nhà cầm quân 41 tuổi tỏ ra háo hức với thử thách này: “Tôi rất háo hức. PSG là một đội bóng tuyệt vời. Tôi có kinh nghiệm từng đối đầu với họ khi còn ở Pháp. Đây là những trận đấu mà bạn sống vì nó. Đó sẽ là cặp đấu rất đáng chờ đợi. Nhưng trước mắt chúng tôi còn 3 trận nữa cần tập trung".

