Sao Real "ngán tận cổ" vì gặp Man City ở Cúp C1, Mbappe dễ lỡ đại chiến Haaland

Dàn sao Real thất vọng vì lại gặp Man City

Real Madrid - Man City chính là màn so tài tâm điểm ở vòng 1/8 Champions League. Theo thống kê, cuộc chạm trán sắp tới đánh dấu lần thứ 6 họ đụng độ tại vòng loại trực tiếp kể từ mùa 2019/20. Ngay vòng bảng mùa này, Man City từng gặp Real và thắng 2-1.

Theo lịch, trận lượt đi tổ chức tại sân Bernabeu, trước khi 2 đội tái đấu ở lượt về tại Etihad, cả 2 trận đều diễn ra trong tháng 3.

Các cầu thủ Real không mấy hào hứng vì lại gặp Man City ở vòng knock-out Champions League

Dù cuộc đối đầu này được người hâm mộ quan tâm, nhà báo Damian Casol tiết lộ phản ứng vô cùng bất ngờ của các cầu thủ Real Madrid sau lễ bốc thăm vòng 1/8. Được biết, các thành viên "Đội bóng hoàng gia" không thực sự phấn khích và thoải mái vì liên tục phải chạm trán Man City.

Nỗi lo bị bào mòn thể lực, tinh thần

Dù luôn tự tin vào bản lĩnh và cái duyên tại Champions League, cảm nhận chung trong nội bộ đội bóng là việc tiếp tục bốc thăm trúng Man City đồng nghĩa với thêm một thử thách khắc nghiệt. Đó không chỉ là những trận đấu đòi hỏi thể lực cao, mà còn là cuộc đấu trí phức tạp về chiến thuật và tiêu tốn nhiều cảm xúc.

Trong đội hình Real Madrid hiện tại, có một số cầu thủ đặc biệt quen thuộc với Man City sau nhiều lần chạm trán, điển hình như thủ môn Thibaut Courtois và trung vệ Antonio Rudiger.

Đáng chú ý, số lần Courtois đối đầu đại diện thành Manchester trong màu áo Real Madrid nhiều hơn cả thời gian anh thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Thời điểm khoác áo Chelsea, thủ thành người Bỉ chạm trán Man City 8 lần, trong khi anh có tới 9 lần gặp thầy trò Pep Guardiola cùng đội chủ sân Bernabeu.

Real thấp thỏm chờ tin Mbappe

Một trong những nỗi lo lớn nhất của Real Madrid là chấn thương của Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp gặp vấn đề về đầu gối và vắng mặt trong trận thắng Benfica 2-1 ở vòng play-off Champions League, đồng thời dự kiến ​​tiếp tục không ra sân ở trận gặp Getafe vào thứ Hai.

Hiện tại, Real chưa thể đưa ra thời gian Mbappe trở lại hay khả năng anh có thể ra sân trước Man City. Phát biểu sau lễ bốc thăm Champions League, Giám đốc Emilio Butragueno cho biết: "Chúng tôi hy vọng đó không phải là chấn thương nghiêm trọng. Hiện tại, vẫn chưa chắc chắn liệu cậu ấy có thể ra sân trong trận gặp Man City hay không. Cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi".

Tuy nhiên chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, dẫn nguồn từ đài phát thanh COPE khẳng định, Mbappe ​​sẽ kịp trở lại ở 2 lượt trận vòng 1/8. Với 38 bàn mùa này, sự vắng mặt của ngôi sao người Pháp sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng.