Sao Real "ngán tận cổ" vì gặp Man City ở Cúp C1, Mbappe dễ lỡ đại chiến Haaland

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Sao Real "ngán tận cổ" vì gặp Man City ở Cúp C1, Mbappe dễ lỡ đại chiến Haaland

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid - Man City: 2 "ông trùm" quyết đấu

Dàn sao Real "ngấy tận cổ" vì lại gặp Man City Cúp C1, thắng cũng không vui

  

Dàn sao Real thất vọng vì lại gặp Man City

Real Madrid - Man City chính là màn so tài tâm điểm ở vòng 1/8 Champions League. Theo thống kê, cuộc chạm trán sắp tới đánh dấu lần thứ 6 họ đụng độ tại vòng loại trực tiếp kể từ mùa 2019/20. Ngay vòng bảng mùa này, Man City từng gặp Real và thắng 2-1.

Theo lịch, trận lượt đi tổ chức tại sân Bernabeu, trước khi 2 đội tái đấu ở lượt về tại Etihad, cả 2 trận đều diễn ra trong tháng 3.

Các cầu thủ Real không mấy hào hứng vì lại gặp Man City ở vòng knock-out Champions League

Các cầu thủ Real không mấy hào hứng vì lại gặp Man City ở vòng knock-out Champions League

Dù cuộc đối đầu này được người hâm mộ quan tâm, nhà báo Damian Casol tiết lộ phản ứng vô cùng bất ngờ của các cầu thủ Real Madrid sau lễ bốc thăm vòng 1/8. Được biết, các thành viên "Đội bóng hoàng gia" không thực sự phấn khích và thoải mái vì liên tục phải chạm trán Man City.

Nỗi lo bị bào mòn thể lực, tinh thần

Dù luôn tự tin vào bản lĩnh và cái duyên tại Champions League, cảm nhận chung trong nội bộ đội bóng là việc tiếp tục bốc thăm trúng Man City đồng nghĩa với thêm một thử thách khắc nghiệt. Đó không chỉ là những trận đấu đòi hỏi thể lực cao, mà còn là cuộc đấu trí phức tạp về chiến thuật và tiêu tốn nhiều cảm xúc.

Trong đội hình Real Madrid hiện tại, có một số cầu thủ đặc biệt quen thuộc với Man City sau nhiều lần chạm trán, điển hình như thủ môn Thibaut Courtois và trung vệ Antonio Rudiger.

Đáng chú ý, số lần Courtois đối đầu đại diện thành Manchester trong màu áo Real Madrid nhiều hơn cả thời gian anh thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Thời điểm khoác áo Chelsea, thủ thành người Bỉ chạm trán Man City 8 lần, trong khi anh có tới 9 lần gặp thầy trò Pep Guardiola cùng đội chủ sân Bernabeu.

Real thấp thỏm chờ tin Mbappe

Một trong những nỗi lo lớn nhất của Real Madrid là chấn thương của Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp gặp vấn đề về đầu gối và vắng mặt trong trận thắng Benfica 2-1 ở vòng play-off Champions League, đồng thời dự kiến ​​tiếp tục không ra sân ở trận gặp Getafe vào thứ Hai.

Hiện tại, Real chưa thể đưa ra thời gian Mbappe trở lại hay khả năng anh có thể ra sân trước Man City. Phát biểu sau lễ bốc thăm Champions League, Giám đốc Emilio Butragueno cho biết: "Chúng tôi hy vọng đó không phải là chấn thương nghiêm trọng. Hiện tại, vẫn chưa chắc chắn liệu cậu ấy có thể ra sân trong trận gặp Man City hay không. Cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi".

Tuy nhiên chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, dẫn nguồn từ đài phát thanh COPE khẳng định, Mbappe ​​sẽ kịp trở lại ở 2 lượt trận vòng 1/8. Với 38 bàn mùa này, sự vắng mặt của ngôi sao người Pháp sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng. 

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

28/02/2026 02:13 AM (GMT+7)
