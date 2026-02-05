Bi hài sự cố nhạy cảm ở Olympic: Người chơi và người xem đều "đỏ mặt"

Olympic luôn là nơi tôn vinh những khoảnh khắc thăng hoa của thể thao đỉnh cao, nhưng phía sau ánh hào quang ấy đôi khi là những tình huống “dở khóc dở cười” mà không vận động viên nào mong muốn. Khi Olympic mùa đông 2026 đang đến gần (diễn ra từ 6-22/2 tại Ý), đây là nơi những trang phục thi đấu vừa đòi hỏi tính thẩm mỹ, vừa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe, và không ít lần chứng kiến những sự cố nhạy cảm khiến cả người trong cuộc lẫn khán giả trước màn hình đều… đỏ mặt.

Nữ VĐV Gabriella Papadakis gặp sự cố với "vòng 1"

Khi nghệ thuật trượt băng đối mặt sự cố ngoài kịch bản

Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 từng trở thành tâm điểm truyền thông vì những màn trình diễn mãn nhãn, và bởi sự cố hy hữu của Gabriella Papadakis, nữ VĐV trượt băng nghệ thuật hàng đầu nước Pháp. Trong lúc say sưa thực hiện bài nhảy cùng bạn diễn, một chi tiết trang phục bất ngờ “phản chủ”, khiến cô rơi vào tình huống khó xử ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Điều đáng nể là Papadakis không để sự cố ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Cô cùng bạn nhảy nhanh chóng lấy lại tập trung, hoàn thành các phần thi sau một cách xuất sắc và vẫn giành huy chương bạc chung cuộc.

“Bão mạng” và nụ cười bản lĩnh của Yura Min

Chỉ ít ngày trước đó, khán giả Olympic mùa đông 2018 cũng xôn xao trước tình huống của Yura Min, nữ VĐV xinh đẹp của Hàn Quốc. Trong một động tác xoay vòng phức tạp, trang phục của cô gặp trục trặc, tạo ra nguy cơ lộ phần nhạy cảm không mong muốn.

Yura Min vẫn tự tin thi đấu khi có sự cố

Điều khiến người xem nhớ mãi không phải là sự cố, mà là cách Yura Min xử lý, nhanh trí điều chỉnh động tác, tranh thủ kéo lại trang phục và kết thúc bài thi với một nụ cười đầy tự tin. Dù kết quả chung cuộc chỉ xếp hạng 9/10, nhưng hình ảnh ấy đã giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt công chúng, khoảnh khắc cho thấy tinh thần thép của VĐV nước chủ nhà.

Dưới làn nước xanh cũng không thiếu “tai nạn”

Không chỉ các môn biểu diễn trên băng, những sự cố nhạy cảm cũng từng xuất hiện ở các môn thi dưới nước. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Gemma Beadsworth, tuyển thủ bóng nước Australia đã gặp phải tình huống khó xử trong trận đấu với Hungary. Sau một pha tranh chấp quyết liệt dưới nước, cô nổi lên mặt hồ với trang phục bị xô lệch.

Đấu dưới nước cũng gặp sự cố

Phản xạ nhanh nhạy, Beadsworth lập tức lặn xuống, tìm cách xử lý trước khi nhờ đến sự hỗ trợ từ ban huấn luyện. Khoảnh khắc ấy diễn ra chớp nhoáng, nhưng đủ để trở thành một trong những “tai nạn trang phục” được nhắc lại nhiều năm sau mỗi kỳ Olympic.

Nước mắt của nhà vô địch Olympic

Với Flavia Zoccari, sự cố trang phục tại Olympic Bắc Kinh 2008 không chỉ là khoảnh khắc bối rối, mà còn là cú sốc tinh thần lớn. Bộ đồ bơi gặp trục trặc nghiêm trọng ngay trước vòng đua chung kết khiến VĐV người Ý buộc phải rút lui.

Flavia Zoccari rơi nước mắt

Không kìm nén được cảm xúc, Zoccari đã bật khóc vì tức giận và xấu hổ. Trong khoảnh khắc ấy, người ta thấy rõ áp lực khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể cướp đi cơ hội tranh huy chương mà VĐV đã đánh đổi bằng nhiều năm khổ luyện.

Khi VĐV nam cũng “vạ lây”

Những sự cố nhạy cảm không chỉ là câu chuyện của các VĐV nữ. Henrik Harlaut, nam VĐV trượt tuyết người Thụy Điển, từng trở thành nhân vật chính của một tình huống trớ trêu khi chiếc quần thi đấu bất ngờ tụt xuống gần đầu gối trong lúc anh đang thực hiện bài thi.

Henrik Harlaut và khoảnh khắc không may

Sự cố khiến Harlaut mất nhịp hoàn toàn, lần lượt bị các đối thủ vượt qua và trắng tay ở nội dung mà anh đặt nhiều kỳ vọng. Chung cuộc, các VĐV Mỹ giành trọn bộ huy chương, còn Harlaut chỉ còn biết tiếc nuối cho một ngày thi đấu “đen đủi” ngoài mong đợi.

Đằng sau mỗi bộ trang phục Olympic là hàng loạt tiêu chuẩn về kỹ thuật, thẩm mỹ và sự an toàn. Thế nhưng, trong môi trường thi đấu khắc nghiệt, nơi mỗi động tác đều ở cường độ cao rủi ro vẫn luôn rình rập. Những sự cố nhạy cảm, dù không ai mong muốn, lại vô tình trở thành lát cắt rất “người” của Thế vận hội, nơi các siêu VĐV cũng có lúc lúng túng, xấu hổ và tổn thương như bất kỳ ai.