Nữ VĐV vỡ "vòng 1" vì chơi pickleball, cảnh báo cho người chơi thể thao

Câu chuyện hậu trường khiến cộng đồng pickleball giật mình

Gần đây, cộng đồng pickleball xôn xao trước chia sẻ của chị L.C, một người chơi pickleball thường xuyên về việc phát hiện túi độn ngực bị rách dù không hề có triệu chứng bất thường.

Chơi pickleball ảnh hưởng khá lớn tới vùng ngực của VĐV. Ảnh minh họa AI

Câu chuyện bắt đầu từ một người hàng xóm của chị, cũng là tín đồ pickleball, chơi gần như mỗi ngày. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, người này bất ngờ phát hiện cả hai túi độn ngực đã bị vỡ. Thông tin này khiến chị L.C lo lắng và quyết định đi kiểm tra.

Kết quả khiến chị bàng hoàng, túi độn ngực bên phải đã bị rách từ lúc nào không hay. Đáng chú ý, đây là trường hợp “vỡ thầm lặng”, không đau, không biến dạng, không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào trước đó.

Pickleball, môn “nhẹ nhàng” nhưng mang tới nhiều tiềm ẩn

Dù thường được xem là môn thể thao nhẹ hơn tennis, pickleball vẫn đòi hỏi người chơi xoay người liên tục, vung vợt mạnh, chạy nước rút và tiếp cận bóng nhanh. Với những người chơi thường xuyên, cường độ vận động tích lũy theo thời gian là không nhỏ.

Chị L.C cho biết bản thân thuận tay phải và chơi pickleball nhiều, nên bên ngực phải chịu lực xoắn và chấn động nhiều hơn. Đây có thể là yếu tố khiến túi độn bên này bị tổn thương trước mà người chơi không hề hay biết.

Trường hợp này cũng cho thấy một thực tế đáng lo, túi độn ngực có thể bị ảnh hưởng bởi vận động mạnh kéo dài, đặc biệt với các môn có yếu tố kháng lực, xoay thân trên lặp đi lặp lại.

Chia sẻ của một người chơi khiến cộng đồng pickleball xôn xao

Lời cảnh báo từ trải nghiệm “xương máu”

Từ câu chuyện của mình, chị L.C đưa ra hai lời khuyên quan trọng dành cho phụ nữ đã can thiệp thẩm mỹ "vòng 1". Không nên chủ quan với cường độ vận động. Các môn thể thao tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng chơi thường xuyên, lâu dài vẫn có thể gây ảnh hưởng. Việc sử dụng áo ngực thể thao có độ nâng đỡ cao là điều bắt buộc, không phải tùy chọn.

Khám định kỳ, đừng chờ đến khi có dấu hiệu. Với túi độn ngực, nhiều tổn thương xảy ra âm thầm. Siêu âm hoặc chụp kiểm tra định kỳ là cách duy nhất để phát hiện sớm, tránh biến chứng như bao xơ hay viêm nhiễm.

Hiện tại, sau 5 ngày phẫu thuật xử lý túi ngực bị vỡ, sức khỏe của chị L.C đã ổn định. Chia sẻ của chị không nhằm “dọa” người chơi pickleball, mà là lời nhắc nhở phụ nữ cần hiểu rõ cơ thể mình hơn khi kết hợp thể thao và thẩm mỹ.