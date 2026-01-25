Hot girl pickleball Cao Quyên khoe cúp, Kiều Trinh thức đêm cổ vũ U23 VN vẫn có danh hiệu

👑 Người đẹp Cao Quyên khoe cúp vô địch

Trên trang cá nhân của mình, tay vợt nữ Cao Quyên hào hứng chia sẻ việc bản thân vừa giành chức vô địch ở nội dung đôi nam nữ 5.0 tại một giải đấu phong trào diễn ra ở TP.HCM trong ngày 24/1 mới đây.

Cao Quyên rạng rỡ với cúp vô địch

Hot girl thu hút ánh nhìn với vẻ đẹp nóng bỏng

Cao Quyên là một hot girl có tiếng trong làng pickleball. Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài xinh đẹp và nóng bỏng, nữ VĐV này còn có trình độ pickleball đáng nể, thường xuyên xuất hiện trên bục nhận thưởng.

Người đẹp cho biết từ đây cho đến Tết Âm lịch, cô đã có kế hoạch tham dự khoảng 4-5 giải đấu lớn. Trong đó vào cuối tháng 1 tới đây, Cao Quyên sẽ góp mặt ở Miami Legends Tour 2026, so tài và giao lưu cùng các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Hiện tại, cô dành khoảng 3-4 buổi trong tuần, mỗi buổi 3 tiếng để thi đấu giao lưu. Xen kẽ đó, cô có 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng để tập luyện chuyên môn, nâng cao trình độ.

💪 Hot girl Kiều Trinh thức đêm cổ vũ U23 VN, sáng vẫn có danh hiệu

Cũng ở giải đấu trên, hot girl Kiều Trinh giành hạng 3 chung cuộc. Trong đó, cô và đồng đội để thua đáng tiếc ở trận bán kết với tỉ số 13-15. Dù vậy, người đẹp không hề tiếc nuối mà cảm thấy bất ngờ với kết quả giành được. Bởi lẽ trước đó, cô đã thức đến rạng sáng để xem và cổ vũ U23 Việt Nam trong chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc sau loạt penalty.

Kiều Trinh có danh hiệu dù trước đó thức đến rạng sáng cổ vũ U23 Việt Nam

“Tôi đã thức đến rạng sáng hôm nay để cổ vũ cho U23 Việt Nam đối đầu với U23 Hàn Quốc. Một trận đấu quá hay, quá cảm xúc khi chúng ta chỉ còn thi đấu với 10 người nhưng vẫn kiên cường vượt qua cả 2 hiệp phụ và giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sung sướng không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt”.

“Giải đấu pickleball hôm nay bắt đầu lúc 8h sáng. Tôi suýt đi trễ. Thật sự tôi cũng rất bất ngờ khi mình có mặt ở bục nhận thưởng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời khi U23 Việt Nam giành chiến thắng và có được hạng 3 tại giải châu Á. Tôi cũng được hạng 3 ở giải pickleball mà mình tham gia”, Kiều Trinh vui vẻ nói.

Người đẹp cho biết cô sẽ có liên tiếp 2 giải đấu lớn vào cuối tháng 1 này. Cô sẽ chuẩn bị thật tốt về tinh thần, sức khỏe để thực hiện mục tiêu giành danh hiệu.