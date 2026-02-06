Atletico Madrid bất ngờ muốn chia tay với HLV Simeone sau gần 15 năm

Vị trí lung lay

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tương lai của HLV Diego Simeone ở Atletico Madrid thực sự bị đặt dấu hỏi. Nhà cầm quân người Argentina đã tại vị từ cuối năm 2011 đến nay và đã đưa CLB tới 2 danh hiệu La Liga, 2 Europa League và 2 lần Á quân Champions League, nhưng ông có thể sẽ ra đi trong một thời kỳ mới ở sân Metropolitano.

HLV Diego Simeone

Mặc dù hợp đồng của HLV Simeone với Atletico còn đến 2027 mới hết hạn, nhưng theo một số nguồn tin ngay tại Madrid, ban lãnh đạo mới của CLB đang nghĩ đến việc thay Simeone bằng một nhà cầm quân khác. Tập đoàn đầu tư Apollo Sports Capital đã mua 55% cổ phần của Atletico với giá khoảng 2,5 tỷ euro và đang chuẩn bị đầu tư một số tiền lớn vào hoạt động của CLB.

Simeone vẫn đang nắm vai trò quan trọng nhất tại CLB và giám đốc thể thao Mateu Alemany vừa đưa về cho ông 2 tân binh sáng giá Rodrigo Mendoza (Elche) và Ademola Lookman (Atalanta). Ngay trong trận ra mắt, Lookman đã bùng nổ với 1 bàn & 1 kiến tạo và đá cặp ăn ý với lão tướng Antoine Griezmann, giúp Atletico thắng đậm 5-0 trước Real Betis để vào bán kết Cúp nhà Vua.

Atletico thay đổi toàn diện?

Tuy nhiên sự thay đổi ở cấp cao nhất dự kiến sẽ làm thay đổi đường lối hoạt động của Atletico. Theo tờ Marca, chủ mới của Atletico dù cũng ham thành tích nhưng có dự định trẻ hóa đội hình, mua những cầu thủ có giá trị bán lại cao trong tương lai. Chính sách này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều với thành tích của đội giống như Chelsea.

Giám đốc thể thao Mateu Alemany (trái) và Simeone có sự bất đồng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua

Simeone không thực sự hào hứng với sự thay đổi này và dù ông chưa quyết, Atletico có thể sẽ quyết định chia tay với ông sớm 1 năm hợp đồng ngay sau mùa giải này. Không chỉ với ban lãnh đạo, Simeone được cho là có mâu thuẫn quan điểm với giám đốc Alemany, Marca cho biết Alemany hiện đã được lệnh tìm HLV thay thế Simeone, với mục tiêu là Andoni Iraola đang dẫn dắt Bournemouth.

Tập đoàn Apollo thực ra vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục tiếp quản Atletico, nhưng họ đã bước đầu hạn chế quyền lực của Simeone ở CLB. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua Simeone đã phải chờ tới ngày cuối để có 2 tân binh đề cập ở trên, trong khi Atletico bán Conor Gallagher sang Tottenham cho dù Simeone không muốn.