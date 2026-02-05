6 bê bối ở Olympic mùa đông mà "ao làng" SEA Games cũng phải chào thua

Olympic mùa đông 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 22/2 tại Italia, với các địa điểm chính trải dài từ Milan đến Cortina d’Ampezzo. Trong bối cảnh thế giới thể thao đang hướng sự chú ý về ngày hội mùa đông lớn nhất hành tinh, giới mộ điệu hiểu rằng, Olympic không chỉ là câu chuyện của tốc độ, kỹ thuật hay những tấm huy chương.

Lịch sử đã chứng minh, scandal luôn là một phần không thể tách rời của Thế vận hội mùa đông. Nhiều người nói vui những bê bối ở Olympic mùa đông khiến SEA Games, nơi mang tiếng là "ao làng" với nhiều sự cố ở thể thao Đông Nam Á cũng phải xin...xếp thứ hai.

Charles Jewtraw bất ngờ giành HCV

1924: Đồng hồ “lệch nhịp” và tấm HCV gây tranh cãi đầu tiên trong lịch sử

Ngay tại Olympic mùa đông đầu tiên ở Chamonix (Pháp), tranh cãi đã nổ ra. VĐV Mỹ Charles Jewtraw bất ngờ giành HCV trượt băng tốc độ 500 m, đánh bại các đối thủ Na Uy và Thụy Điển chỉ với 1/5 giây.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi đó, thời gian được bấm tay, trong điều kiện lạnh giá. Người Na Uy cáo buộc ban tổ chức “run tay” khi bấm đồng hồ cho Jewtraw.

Trớ trêu hơn, chính Jewtraw thừa nhận ông chưa từng thi đấu cự ly này trước đó và cũng không hề tin mình có thể chiến thắng. Một HCV gây sốc, mở đầu cho lịch sử tranh cãi của Olympic mùa đông.

1968: “Bóng đen bí ẩn” giúp chủ nhà giữ vàng

Tại Olympic Grenoble 1968, huyền thoại trượt tuyết Pháp Jean-Claude Killy giành 3 HCV, nhưng chiến thắng ở nội dung slalom lại phủ đầy nghi vấn.

Scandal ở Olympic mùa đông năm 1968

Đối thủ Karl Schranz (Áo) khẳng định một người mặc đồ đen xuất hiện trên đường trượt khiến ông phải dừng lại. Ban đầu, Schranz được chạy lại và đạt thành tích đủ để giành vàng. Nhưng hai giờ sau, ban giám khảo tuyên bố ông bỏ lỡ cổng trượt trước đó và bị loại.

Người Áo tin rằng “bóng đen” là cảnh sát Pháp cố tình can thiệp để giúp chủ nhà giữ vàng. Phía Pháp thì cho rằng Schranz… tưởng tượng.

1968: Vụ sưởi lưỡi trượt và cú loại tập thể của Đông Đức

Cũng tại Grenoble, đội tuyển luge nữ Đông Đức bị phát hiện làm ấm lưỡi trượt kim loại, hành vi bị cấm tuyệt đối vì giúp tăng tốc độ.

Ban giám khảo kiểm tra trực tiếp và xác nhận lưỡi trượt “vẫn còn ấm”. Kết quả, toàn bộ các VĐV Đông Đức bị loại, dù họ đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

HCV bất ngờ thuộc về VĐV Italy Erica Lechner, trong khi phía Đông Đức phản ứng dữ dội, thậm chí có quan chức bị ghi nhận “la hét, vung tay chửi bới” ngay tại đường đua.

1994: Harding và Kerrigan, khi Olympic biến thành phim hình sự

Không scandal nào vượt qua được vụ việc giữa Tonya Harding và Nancy Kerrigan tại Olympic Lillehammer 1994.

Nancy Kerrigan (bên phải) và Tonya Harding (bên trái) năm 1994

Một tháng trước Thế vận hội, Kerrigan, ứng viên HCV bị tấn công bằng dùi cui kim loại trong buổi tập. Hung thủ được xác định có liên quan đến chồng cũ của Harding.

Dù chưa bị kết tội tại thời điểm đó, Harding vẫn được phép dự Olympic. Màn đối đầu của hai VĐV Mỹ trở thành sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất, với lượng xem truyền hình bùng nổ.

Kerrigan giành HCB, Harding chỉ xếp thứ 8 sau màn thi đấu gián đoạn vì… đứt dây giày. Olympic mùa đông lần đầu tiên mang màu sắc tranh cãi như phim hình sự.

1998: Ghi âm bí mật và “đi chợ phiếu” trong khiêu vũ trên băng

Olympic Nagano 1998 chứng kiến bê bối khiêu vũ trên băng khi một trọng tài Canada bí mật ghi âm cuộc trò chuyện với trọng tài Ukraine, trong đó hai bên thỏa thuận trao đổi phiếu bầu.

Hình ảnh về phần thi khiêu vũ trên băng năm 1998

Vụ việc khiến cả thế giới nhận ra: các VĐV không còn thi đấu trên “sân chơi công bằng”. Trọng tài Ukraine bị treo giò, còn người tố cáo cũng không thoát án phạt.

Ủy viên IOC Dick Pound thậm chí từng đề xuất loại bỏ khiêu vũ trên băng khỏi Olympic nếu không cải tổ hệ thống chấm điểm.

2002: Hai bộ HCV và cuộc cải tổ lịch sử

Salt Lake City 2002 là đỉnh điểm của khủng hoảng chấm điểm. Cặp VĐV Nga giành HCV trượt băng đôi trước Canada, nhưng sau đó một trọng tài Pháp thú nhận bị ép bỏ phiếu cho Nga.

2 HCV được trao ở 1 nội dung

Kết quả chưa từng có: IOC quyết định trao thêm một bộ HCV cho Canada, trong khi Nga vẫn giữ huy chương của mình.

Vụ việc buộc Liên đoàn trượt băng quốc tế cải tổ toàn diện hệ thống chấm điểm, một di sản scandal kéo dài đến tận ngày nay.