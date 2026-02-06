Con trai Rooney 16 tuổi sắp lên đội 1 MU, hưởng lương 50.000 bảng/năm

Bước tiến lớn

Theo một số nguồn tin, con trai của huyền thoại Wayne Rooney là Kai Rooney đã được MU đề nghị ký hợp đồng với khả năng đưa cầu thủ 16 tuổi lên thi đấu ở đội 1. Kai sẽ được hưởng mức lương 50.000 bảng/năm (hơn 960 bảng/tuần), tức ở mức bình thường.

Kai Rooney

Đá ở vị trí tiền đạo, Kai Rooney đã học tập ở đội trẻ của MU được hơn 5 năm. Các HLV tại học viện đánh giá cao Kai và cầu thủ này đã được xếp vào nhóm 14 cầu thủ trẻ được MU mời ký hợp đồng chuyên nghiệp. Trong nhóm này có cả Jacey Carrick, con trai của đương kim HLV tạm quyền Michael Carrick.

Sau một thời gian vật lộn với chấn thương, tháng trước Kai Rooney đã được ra sân thi đấu ở giải FA Youth Cup dưới sự dẫn dắt của HLV Darren Fletcher. Trận đấu cũng có sự dự khán của vợ chồng nhà Rooney lẫn Michael Carrick. MU thắng 2-1 trong hiệp phụ trước Derby County nhờ 1 bàn phản lưới lẫn 1 pha lập công của Chido Obi-Martin, Kai cũng có cơ hội ghi bàn nhưng bị thủ môn cản phá.

Chặng đường còn xa

Mặc dù có thể đá trung phong, vị trí sở trường của Kai Rooney là ngoài biên. Kai thuận chân trái nên hay dạt phải và thực hiện các pha cắt vào để cứa lòng. Đây là cách Kai Rooney đã ghi bàn đầu tiên ở đội U18 MU sau khi được đôn lên ở đầu mùa giải 2025/26, bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 trước U18 Middlesbrough hồi cuối tháng 8/2025.

Bố con nhà Rooney

Tuy nhiên, chấn thương sau đó khiến Kai Rooney phải nghỉ rất lâu và chỉ trở lại vào cuối tháng qua, ghi bàn vào lưới U18 Birmingham City ở Premier League Cup. Kai vẫn phải cạnh tranh vị trí của mình ở đội U18, trước những Bendito Mantato hay Louie Bradbury. Bên cạnh đó dù có người cha nổi tiếng, Kai Rooney vẫn chưa được xem là cầu thủ trẻ nổi bật nhất của học viện khi JJ Gabriel đang tạo rất nhiều sự chú ý dù mới 15 tuổi.

Trong mùa giải này, Mantato đã được HLV Ruben Amorim gọi lên cho trận gặp Wolverhampton ở Premier League hồi cuối tháng 12 do nạn chấn thương ở MU. Mantato lúc này vẫn đang xếp trên Kai Rooney trong cuộc đấu cho một vị trí tiền đạo phải ở đội trẻ, ngoài ra cầu thủ này cũng đã thi đấu cho tuyển U18 Anh, nên Kai Rooney vẫn còn phải đi một chặng đường dài để có thể đá ở đội 1.