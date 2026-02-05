Đua đỉnh cao tennis Alcaraz - Sinner, khi nào "Người băng" vươn lên chiếm số 1?

Australian Open 2026 khép lại bằng một chức vô địch lịch sử, mở ra chặng đường mới của cuộc đua quyền lực khốc liệt, hấp dẫn bậc nhất tennis giữa Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, hai cực đối lập về phong cách, khí chất và con đường lên đỉnh.

Roland Garros 2026 có thể là thời khắc Sinner (đội mũ) lật đổ Alcaraz (áo vàng) trên đỉnh ATP

Khi Alcaraz bước vào “ngôi đền của huyền thoại”

Alcaraz rời Melbourne với nhiều hơn một chiếc cúp. Ở tuổi 22, anh trở thành tay vợt trẻ nhất Kỷ nguyên Mở hoàn tất Career Grand Slam, đồng thời nâng tổng số Grand Slam lên con số 7, cột mốc mà nhiều huyền thoại phải mất cả sự nghiệp mới chạm tới.

Chiến thắng trước Novak Djokovic trong trận chung kết bốn set không đơn thuần là một trận thắng. Đó là khoảnh khắc Alcaraz khẳng định vị thế “người kế nhiệm” không cần chờ đợi, không cần quá trình chuyển giao. Anh bước thẳng vào vùng đất từng thuộc về "Big 3", bằng sức trẻ, thể lực siêu hạng và sự lì lợm ngày càng hoàn thiện về chiến thuật.

Trong phòng thay đồ, Alcaraz được mô tả là bình thản lạ thường. Không phô trương, không ăn mừng thái quá. Những người trong đội của anh hiểu rõ, điều mà tay vợt Tây Ban Nha nhắm tới không còn là danh hiệu đơn lẻ, mà là sự thống trị dài hạn.

Sinner: Thua Djokovic, nhưng chưa thua cuộc đua

Ở phía bên kia, tay vợt có biệt danh "Người băng" Sinner rời Australian Open trong tiếc nuối. Chuỗi 19 trận thắng liên tiếp tại Melbourne bị Djokovic chặn đứng ở bán kết, trong một trận đấu năm set mang đầy tính biểu tượng, bản lĩnh của một nhà vô địch Grand Slam đối đầu “Người băng” đang ở giai đoạn chuyển hóa.

Sinner không gục ngã. Anh thua, nhưng thua trong thế trận ngang ngửa, thua vì kinh nghiệm ở những khoảnh khắc sinh tử. Đó là khác biệt rất nhỏ nhưng lại mang tính quyết định.

Quan trọng hơn, thất bại này kéo theo hệ quả lớn trên bảng xếp hạng, Sinner mất 1.200 điểm do không bảo vệ được chức vô địch Australian Open 2025, trong khi Alcaraz “ăn trọn” 1.600 điểm. Khoảng cách lập tức nới rộng lên hơn 3.300 điểm (13.650 so với 10.300).

Bức tranh thực tế: Ai đang nắm lợi thế?

Nhìn bề ngoài, Alcaraz đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng tennis đỉnh cao không bao giờ chỉ là những con số tĩnh.

Ba tháng tới là giai đoạn cực kỳ đặc biệt với Sinner. Anh không phải bảo vệ bất kỳ điểm số nào, do từng bị treo vợt sau Australian Open 2025. Điều đó đồng nghĩa, mọi chiến thắng từ Doha, Indian Wells, Miami, Monte Carlo cho tới Madrid đều là “điểm cộng thuần”.

Ngược lại, Alcaraz dù ít điểm phải giữ hơn so với giai đoạn sau, vẫn chịu áp lực nhất định, 1.000 điểm ở Monte Carlo, 330 điểm tại Barcelona, và đặc biệt là việc rút lui khỏi Rotterdam khiến anh mất ngay 500 điểm.

Khoảng cách chắc chắn sẽ được rút ngắn, vấn đề chỉ là nhanh đến mức nào?

Khi nào Sinner thực sự có cửa vượt lên?

Cửa của Sinner không nằm ở mùa sân cứng Bắc Mỹ, mà nằm ở mùa đất nện châu Âu.

Từ Italian Open đến Roland Garros, Alcaraz phải bảo vệ tới 3.000 điểm với tư cách nhà vô địch cả hai giải. Chỉ cần sảy chân một lần, cán cân sẽ lập tức đảo chiều. Trong khi đó, Sinner chỉ có 1.950 điểm phải giữ, và phong độ của anh trên đất nện đang cải thiện rõ rệt qua từng mùa.

Nếu Sinner duy trì được sự ổn định ở các Masters 1000 đầu mùa, khoảng cách sẽ được kéo xuống mức “có thể chạm tới”. Khi đó, Paris mới là nơi quyết định ai thực sự xứng đáng ngồi trên ngai vàng.