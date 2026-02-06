Giá trị chuyển nhượng của Ronaldo xuống mức thấp chưa từng có

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Giá trị chuyển nhượng của Ronaldo xuống mức thấp chưa từng có

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo đang đối diện cột mốc không mấy vui vẻ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, khi giá trị chuyển nhượng lần đầu rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày anh bước vào bóng đá chuyên nghiệp. Sự sụt giảm này phần nào phản ánh quy luật khắc nghiệt của thời gian, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về chặng đường tiếp theo của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Theo chuyên trang định giá Transfermarkt, Ronaldo hiện chỉ còn được định giá khoảng 12 triệu euro - con số thấp kỷ lục nếu đặt cạnh thời kỳ đỉnh cao, khi anh từng chạm ngưỡng 120 triệu euro trong màu áo Real Madrid. Việc chuẩn bị bước sang tuổi 41 cùng quỹ thời gian thi đấu ngày càng thu hẹp được xem là nguyên nhân chủ yếu khiến giá trị thị trường của CR7 giảm sâu.

Giá trị chuyển nhượng của Ronaldo xuống mức thấp chưa từng có

Giá trị chuyển nhượng của Ronaldo xuống mức thấp chưa từng có

Điều đáng chú ý là dù mức định giá đi xuống, điều khoản giải phóng hợp đồng của Ronaldo tại Al Nassr vẫn ở mức 50 triệu euro. Khoản phí này trở thành rào cản đáng kể với bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu anh theo dạng chuyển nhượng chính thức. Trong bối cảnh đó, kịch bản khả thi hơn cả nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn rời đi là việc CLB chủ quản chủ động thanh lý hợp đồng, tương tự một số trường hợp từng xảy ra tại Saudi Pro League.

Không chỉ câu chuyện tài chính, bầu không khí quanh tương lai của Ronaldo còn bị phủ bởi những tín hiệu thiếu tích cực. Nhiều nguồn tin cho biết chân sút kỳ cựu tỏ ra không hài lòng với chiến lược chuyển nhượng dè dặt của Al Nassr, đặc biệt khi so sánh với mức đầu tư mạnh tay dành cho các đội bóng khác cũng thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia. Đỉnh điểm của sự căng thẳng được cho là việc anh từ chối ra sân trong trận gặp Al Riyadh gần đây, động thái khiến giới quan sát càng thêm chú ý.

Nếu nuôi tham vọng trở lại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Serie A - nơi anh từng tạo dựng tượng đài trong màu áo Man United, Real Madrid và Juventus - Ronaldo nhiều khả năng phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa hè, trừ khi hợp đồng hiện tại được chấm dứt sớm.

Ở phương án ngắn hạn, một vài thị trường vẫn có thể mở ra cơ hội. Thổ Nhĩ Kỳ được nhắc đến với những cái tên giàu tham vọng như Galatasaray, Fenerbahce hay Besiktas, dù khả năng thành công chưa thật sự rõ ràng. Bên kia Đại Tây Dương, MLS cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là khi Lionel Messi đang tạo nên sức hút lớn trong màu áo Inter Miami, hứa hẹn một kịch bản cạnh tranh giàu tính biểu tượng nếu hai huyền thoại tái ngộ.

Khi giá trị chuyển nhượng chạm đáy lịch sử và tương lai vẫn còn để ngỏ, Ronaldo dường như đang đứng trước một trong những ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp. Những quyết định ở giai đoạn này không chỉ ảnh hưởng đến điểm dừng chân tiếp theo, mà còn góp phần định hình cách thế giới nhớ về chương cuối của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo tiếp tục đình công, Saudi Pro League lên tiếng cảnh báo
Ronaldo tiếp tục đình công, Saudi Pro League lên tiếng cảnh báo

Mâu thuẫn bùng phát vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông giữa Cristiano Ronaldo và Al Nassr dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ban...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 05:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN