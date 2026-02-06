Theo chuyên trang định giá Transfermarkt, Ronaldo hiện chỉ còn được định giá khoảng 12 triệu euro - con số thấp kỷ lục nếu đặt cạnh thời kỳ đỉnh cao, khi anh từng chạm ngưỡng 120 triệu euro trong màu áo Real Madrid. Việc chuẩn bị bước sang tuổi 41 cùng quỹ thời gian thi đấu ngày càng thu hẹp được xem là nguyên nhân chủ yếu khiến giá trị thị trường của CR7 giảm sâu.

Giá trị chuyển nhượng của Ronaldo xuống mức thấp chưa từng có

Điều đáng chú ý là dù mức định giá đi xuống, điều khoản giải phóng hợp đồng của Ronaldo tại Al Nassr vẫn ở mức 50 triệu euro. Khoản phí này trở thành rào cản đáng kể với bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu anh theo dạng chuyển nhượng chính thức. Trong bối cảnh đó, kịch bản khả thi hơn cả nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn rời đi là việc CLB chủ quản chủ động thanh lý hợp đồng, tương tự một số trường hợp từng xảy ra tại Saudi Pro League.

Không chỉ câu chuyện tài chính, bầu không khí quanh tương lai của Ronaldo còn bị phủ bởi những tín hiệu thiếu tích cực. Nhiều nguồn tin cho biết chân sút kỳ cựu tỏ ra không hài lòng với chiến lược chuyển nhượng dè dặt của Al Nassr, đặc biệt khi so sánh với mức đầu tư mạnh tay dành cho các đội bóng khác cũng thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia. Đỉnh điểm của sự căng thẳng được cho là việc anh từ chối ra sân trong trận gặp Al Riyadh gần đây, động thái khiến giới quan sát càng thêm chú ý.

Nếu nuôi tham vọng trở lại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Serie A - nơi anh từng tạo dựng tượng đài trong màu áo Man United, Real Madrid và Juventus - Ronaldo nhiều khả năng phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa hè, trừ khi hợp đồng hiện tại được chấm dứt sớm.

Ở phương án ngắn hạn, một vài thị trường vẫn có thể mở ra cơ hội. Thổ Nhĩ Kỳ được nhắc đến với những cái tên giàu tham vọng như Galatasaray, Fenerbahce hay Besiktas, dù khả năng thành công chưa thật sự rõ ràng. Bên kia Đại Tây Dương, MLS cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là khi Lionel Messi đang tạo nên sức hút lớn trong màu áo Inter Miami, hứa hẹn một kịch bản cạnh tranh giàu tính biểu tượng nếu hai huyền thoại tái ngộ.

Khi giá trị chuyển nhượng chạm đáy lịch sử và tương lai vẫn còn để ngỏ, Ronaldo dường như đang đứng trước một trong những ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp. Những quyết định ở giai đoạn này không chỉ ảnh hưởng đến điểm dừng chân tiếp theo, mà còn góp phần định hình cách thế giới nhớ về chương cuối của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.