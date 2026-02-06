Thập đại mỹ nhân hứa hẹn làm chao đảo Olympic mùa đông 2026

Olympic mùa đông Milano Cortina 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 6-22/2 tại Ý. 10 bóng hồng thể thao sở hữu vẻ đẹp mê hoặc và phong độ đỉnh cao, sẵn sàng tranh huy chương và làm "chao đảo" khán giả toàn cầu. Từ chiều cao lý tưởng đến thành tích kỷ lục, họ là những mỹ nhân hoàn hảo có sắc đẹp và tài năng.

Jutta Leerdam (Hà Lan - Trượt tốc độ)

Cao 1m82, 27 tuổi, Jutta Leerdam là gương mặt tiêu biểu của trượt băng tốc độ nữ. Sở hữu thể hình lý tưởng cùng phong độ ổn định, cô đang trong giai đoạn chuẩn bị cao độ cho Milano 2026 và được xem là một trong những ứng viên hàng đầu của Hà Lan.

Jaelin Kauf (Mỹ - Trượt tuyết freestyle moguls)

Jaelin (1m63, 61kg, 29 tuổi), mang vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ đúng chất thể thao mùa đông. Ở tuổi 29, cô đang là một trong những VĐV thi đấu ổn định nhất ở nội dung moguls, với phong độ cao tại hệ thống World Cup mùa 2025-26.

Petra Vlhova (Slovakia - Trượt tuyết alpine)

Petra (1m80, 68kg, 30 tuổi), nổi bật với mái tóc vàng và phong cách thi đấu đầy quyết liệt. Sau khi được xác nhận đủ điều kiện y tế cho đầu gối vào đầu năm 2026, cô sẵn sàng trở lại Olympic với mục tiêu bảo vệ danh hiệu ở các nội dung sở trường.

Chloe Kim (Mỹ - Trượt ván tuyết halfpipe)

Chloe (1m57, 52kg, 25 tuổi), nhỏ nhắn nhưng cực kỳ bùng nổ, Chloe Kim đã có hai HCV Olympic trong sự nghiệp. Ở tuổi 25, cô tái xuất sau chấn thương vai và hướng tới Milano 2026 với tham vọng tiếp tục thống trị halfpipe.

Ester Ledecka (CH Czech - Trượt tuyết alpine & Snowboard)

Ester (1m73, 68kg, 30 tuổi), là cái tên đặc biệt của Olympic khi thi đấu song song hai môn khác nhau. Vẻ đẹp cá tính cùng thành tích “song kiếm hợp bích” từng làm nên lịch sử giúp cô trở thành một trong những VĐV được chờ đợi nhất tại kỳ Thế vận hội sắp tới.

Mikaela Shiffrin (Mỹ - Trượt tuyết alpine)

Mikaela (1m70, 66kg, 30 tuổi), ngôi sao của trượt tuyết nữ hiện đại, Shiffrin sở hữu kỷ lục 100 chiến thắng World Cup. Ở Olympic thứ tư trong sự nghiệp, cô tập trung vào slalom, giant slalom và combined, với mục tiêu bổ sung thêm những tấm huy chương danh giá.

Lindsey Jacobellis (Mỹ - Trượt ván tuyết snowboard cross)

Lindsey (1m70, 63kg, 40 tuổi), ở tuổi 40 vẫn duy trì phong độ ấn tượng và tiếp tục góp mặt tại Olympic. Kinh nghiệm dày dạn cùng sự bền bỉ giúp cô trở thành hình mẫu hiếm có của thể thao đỉnh cao.

Eileen Gu (Mỹ/Trung Quốc - Trượt tuyết freestyle)

Eileen (1m75, 57kg, 22 tuổi), là gương mặt nổi bật nhất của thế hệ trẻ. Sở hữu 3 huy chương tại Olympic Bắc Kinh 2022, cô vừa có thành tích thể thao xuất sắc vừa gây chú ý ngoài sân đấu, hứa hẹn tiếp tục là tâm điểm ở Milano - Cortina.

Sofia Goggia (Ý - Trượt tuyết alpine)

Sofia (1m69, 67kg, 33 tuổi), thi đấu trên sân nhà, VĐV này được kỳ vọng sẽ là niềm hy vọng lớn của đoàn Ý. Với phong cách mạnh mẽ ở nội dung downhill và phong độ cao tại World Cup, cô là ứng viên nặng ký cho các tấm huy chương.

Michela Moioli (Ý - Trượt ván tuyết snowboard cross)

Michela (1m73, 65kg, 30 tuổi), nhà vô địch Olympic 2018 là một trong những gương mặt quen thuộc của snowboard cross. Việc góp mặt trong đội hình đông đảo của chủ nhà Ý giúp Moioli có thêm lợi thế tâm lý tại kỳ Olympic trên sân nhà.