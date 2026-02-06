Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vinicius & Bellingham bị chỉ trích nặng nề: Vì sao Mbappe vẫn "yên thân" ở Real?

Sự kiện: Real Madrid Vinicius Junior Jude Bellingham

Mbappe vẫn chưa nhận sự chỉ trích từ fan Real Madrid, nhưng Vinicius và Bellingham thì đã bị.

  

Mbappe là phiên bản "Ronaldo 2.0"

Cristiano Ronaldo là thần tượng của Kylian Mbappe, và có vẻ hậu bối cũng sắp giống thần tượng: Đá vì bản thân, không hỗ trợ đồng đội, và thành tích Real Madrid đi xuống cũng như Al Nassr.

Mbappe ghi bàn vẫn đều đặn, còn lối chơi của Real Madrid vẫn rối như canh hẹ

Mbappe ghi bàn vẫn đều đặn, còn lối chơi của Real Madrid vẫn rối như canh hẹ

Việc Joao Felix mới đây bỗng đăng ảnh mình mặc áo Argentina, giữa lúc Ronaldo từ chối đá cho Al Nassr, đã gây xôn xao dư luận. Bình thường bức ảnh này có thể chỉ là một sự trêu đùa, nhưng khi đặt trong bối cảnh, và quan trọng nhất là khi đánh giá con người của Ronaldo, có thể nói rằng có không ít cầu thủ ở Al Nassr không thực sự ưa Ronaldo.

Thế còn Mbappe? Cách đây không lâu đã có một pha bóng của Vinicius khiến nhiều người thắc mắc về sự thật xoay quanh hình ảnh đoàn kết của Real Madrid. Mbappe đau, nằm sân, nhưng Vinicius đi bóng phản công 1 mình chọi 5 cầu thủ Benfica, và kể cả trước đó cũng không cầu thủ Real nào đá bóng ra để Mbappe được kiểm tra.

Mbappe và các đồng đội ngoài mặt thì luôn tỏ ra thân thiện và chung chí hướng, nhưng đằng sau cánh cửa phòng thay đồ là chuyện gì thì chỉ người trong cuộc mới biết. Và với sự rời rạc trong thi đấu của đội bóng này, có thể tin rằng sự đoàn kết công khai đó có mùi giả tạo.

Sự ích kỷ được cho phép

Mới đây HLV Didier Deschamps đã nói với các thính giả rằng ông không bao giờ đắn đo về việc mình dùng Mbappe ra sao ở ĐT Pháp. Những lời của Deschamps được nói khi ông dự Liên hoan báo chí thể thao quốc gia, tổ chức ở Laval (Pháp).

Mbappe đã luôn được HLV Deschamps cho hoạt động thoải mái trên ĐT Pháp

Mbappe đã luôn được HLV Deschamps cho hoạt động thoải mái trên ĐT Pháp

“Chúng ta có hình ảnh một Kylian ích kỷ, đá vì cá nhân. Tất nhiên, cậu ấy là tiền đạo và sẽ là nực cười nếu cậu ấy không có một chút ích kỷ khi thi đấu”, Deschamps nói. “Tôi có thể bảo đảm với các vị rằng vì cậu ấy là đội trưởng, Mbappe có sức nặng trong tiếng nói với toàn bộ tập thể”.

“Nếu có những ai chỉ trích rằng Mbappe cần chạy nhiều hơn, ít nhất 11km/trận, thì đừng có phí thời gian làm điều đó. Mbappe sẽ không chạy nhiều như vậy. Mặt khác, cậu ấy có những phẩm chất khác quan trọng và mang tính quyết định hơn”.

Deschamps dĩ nhiên có cơ sở để nói điều này, bởi ĐT Pháp đã vô địch World Cup 2018 và Á quân 2022 với Mbappe trong đội hình. Nhưng bóng đá ở cấp đội tuyển khác hẳn bóng đá cấp CLB, chưa kể ở World Cup 2018, Mbappe được đá bên cạnh những Griezmann hay Giroud luôn sẵn sàng chạy và hy sinh con số cá nhân để giúp tập thể giành chiến thắng.

Real Madrid đã được danh hiệu gì từ khi Mbappe đến, ngoài một Siêu cúp châu Âu đoạt chỉ sau khi đá 1 trận? Real Madrid đã thay 2 HLV trưởng khác nhau từ khi Mbappe gia nhập, mà trong lịch sử CLB này, giai đoạn duy nhất mà họ thay tướng thường xuyên mà vẫn đoạt danh hiệu hàng đống là kỷ nguyên của Alfredo Di Stefano, một trong những cầu thủ “việc gì cũng đến tay” vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

Chưa có cúp vẫn ra vẻ bề trên

Trước Benfica, Mbappe ghi 2 bàn nhưng đều từ các pha bóng sút 1 chạm do đồng đội dọn cỗ, còn khi anh tự cầm bóng đột phá thì các hậu vệ Benfica hoặc chặn được ngay, hoặc phá ra khá dễ các đường chuyền Mbappe thực hiện. Trước Rayo Vallecano, Mbappe thậm chí gần như đi bộ cả trận và “tàng hình”, nhưng rồi kiếm được quả penalty để ghi bàn.

Bellingham bứt tốc xuống đón bóng từ Mastantuono và bị đau ngay sau đó

Bellingham bứt tốc xuống đón bóng từ Mastantuono và bị đau ngay sau đó

Vinicius & Bellingham bị chỉ trích nặng nề: Vì sao Mbappe vẫn "yên thân" ở Real? - 4

Mbappe ghi được bàn thắng là lý do duy nhất vị trí của tiền đạo này trong đội vẫn chưa bị đe dọa, nhưng kết quả của tập thể không có dấu hiệu tiến bộ. Mbappe lúc này còn không xứng đá tiền đạo cắm so với Jude Bellingham, và Jude là tiền vệ, không phải tiền đạo. Mbappe rất hay đòi đồng đội chuyền bóng đến tận chân thay vì chuyền vào khoảng trống để chạy xuống, trong khi Jude từ giữa sân chạy chỗ xuống để đón bóng một cách thường xuyên.

Bàn thứ 2 của Real Madrid trước Benfica, Bellingham như trung phong cắm và hút hậu vệ Benfica để Mbappe có điều kiện sút bóng

Bàn thứ 2 của Real Madrid trước Benfica, Bellingham như trung phong cắm và hút hậu vệ Benfica để Mbappe có điều kiện sút bóng

Nhưng khi Bellingham đi bóng đột phá thì Mbappe đứng chờ bên ngoài thay vì chạy vào

Nhưng khi Bellingham đi bóng đột phá thì Mbappe đứng chờ bên ngoài thay vì chạy vào

Real Madrid đoạt cú đúp danh hiệu mùa 2023/24 với Jude sẵn sàng chơi cắm khi cần và sự hy sinh của tiền vệ người Anh là vô giá. Anh làm cả khâu phòng ngự, pressing tầm cao và đột kích vòng cấm, mùa đó Real Madrid có hàng phòng ngự tốt nhất La Liga và cả mùa giải chỉ Atletico Madrid thắng được họ. Hình ảnh hùng mạnh đó của Real đã tan vỡ từ lúc Mbappe xuất hiện.

Mbappe ghi bàn nên gần đây vẫn tỏ ra khá bề trên, thi thoảng có những phát biểu thể hiện mình là đầu tàu của đội và không chấp nhận thái độ thi đấu hời hợt của tập thể. Nhưng Mbappe là cầu thủ hời hợt nhất của cả tập thể đó, mới đây khi điểm lại thông số thu hồi bóng cao nhất của Real Madrid tại La Liga thì Vinicius vẫn thu hồi bóng nhiều nhất trong các tiền đạo, và Bellingham xếp thứ 4 trong tất cả các cầu thủ.

Thống kê số lần thu hồi bóng của các cầu thủ Real Madrid ở La Liga 2025/26&nbsp;(Ảnh: Twitter của MadridMuse)

Thống kê số lần thu hồi bóng của các cầu thủ Real Madrid ở La Liga 2025/26 (Ảnh: Twitter của MadridMuse)

Vậy mà các khán đài Bernabeu gần đây la ó với Vinicius, thậm chí họ huýt sáo khi Bellingham bị rách dây chằng phải rời sân lên cáng ở trận thắng Vallecano. Hơn 1 mùa rưỡi qua 2 cầu thủ này đã phải chạy bục mặt để gánh hộ khâu phòng ngự mà Mbappe không thực hiện, và họ mới là những người đã có công trạng cho “Los Blancos” trong khi Mbappe chưa mang về cho CLB danh hiệu lớn nào.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/02/2026 11:52 AM (GMT+7)
