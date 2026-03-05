Bi-a Việt Nam lên số 1 thế giới, "ông trùm" Quyết Chiến là cơ thủ nguy hiểm nhất

🔝 Tuyển Billiards Việt Nam lên ngôi số 1 thế giới

Billiards Việt Nam đón tin cực vui khi mới đây, Liên đoàn carom thế giới (UMB) đã công bố bảng xếp hạng carom 3 băng đội tuyển quốc gia mới sau khi giải vô địch đồng đội thế giới 2026 kết thúc tại Đức.

Bảng xếp hạng tuyển quốc gia mới nhất của carom 3 băng thế giới

Với việc giành chức vô địch năm nay, tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ (240 điểm) để giành vị trí số 1 thế giới với tổng 266 điểm. Các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt là tuyển Hà Lan (176 điểm), Tây Ban Nha (172 điểm) và Đức (150 điểm).

Bảng xếp hạng thế giới này được lấy từ tổng điểm thi đấu của các đội tuyển quốc gia trong 5 năm qua từ 2022-2026. Trong đó, đội vô địch sẽ được 80 điểm, á quân nhận 54 điểm, top 4 được 38 điểm, top 8 nhận 26 điểm và top 16 được 16 điểm.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ giữ ngôi số 1 thế giới với 2 chức vô địch vào các năm 2022 và 2023. Dù vậy trong 3 năm gần đây, tuyển Việt Nam xuất sắc có 2 chức vô địch và 1 lần giành á quân để soán ngôi của đối thủ.

🔥 Thế giới ngả mũ, Quyết Chiến được gọi là cơ thủ “nguy hiểm” nhất

Chứng kiến phong độ chói sáng của tuyển bi-a Việt Nam trong các năm vừa qua, trang chủ của UMB cũng như giới truyền thông quốc tế liên tục có các bài viết thể hiện sự khâm phục.

Quyết Chiến (phải) được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cực cao ở thời điểm hiện tại

Bert van Manen, cây bút kỳ cựu người Hà Lan đã có bài viết khẳng định quốc gia đang thống trị carom 3 băng thế giới không phải là Bỉ hay Hàn Quốc, mà đó là Việt Nam. Ông cũng nhận xét rằng sự cạnh tranh cũng như sự hấp dẫn của nội dung carom 3 băng đồng đội thế giới đã tăng lên đáng kể từ khi tuyển bi-a Việt Nam tham gia tranh tài.

Một người hâm mộ có tên Steven Fry đưa ra thống kê về việc Trần Quyết Chiến đã có liên tiếp 13 chiến thắng trước hầu hết các ngôi sao hàng đầu thế giới để giành liên tiếp 2 chức vô địch tại Blois 3-Cushion Challenge 2026 vào cuối tháng 12 ở Pháp và tại giải đồng đội thế giới 2026 vừa qua ở Đức.

“Tôi tin rằng Trần Quyết Chiến đang là tay cơ nguy hiểm nhất, là mối đe dọa với tất cả những ngôi sao carom 3 băng còn lại trên thế giới vào lúc này”, Steven Fry viết.

Một số fan nhận xét mặc dù Quyết Chiến không tạo nên quá nhiều series lớn nhưng cơ thủ số 1 Việt Nam luôn thể hiện sự ổn định và rất khó để thắng Quyết Chiến ở thời điểm hiện tại.

Sắp tới đây, các cơ thủ hàng đầu Việt Nam sẽ tham dự 2 giải đấu quốc tế lớn liên tiếp tại Colombia là World Master 2026 diễn ra từ ngày 31/3 đến 5/4 và chặng World Cup đầu tiên trong năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-12/4.