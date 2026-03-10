Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Yamal hưng phấn sau cột mốc 400 bàn cho Barca, chờ phá "dớp" trên đất Anh

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Lamine Yamal Barcelona

Cột mốc bàn thắng đáng nhớ trong màu áo Barcelona là cơ sở để Lamine Yamal tự tin trước chuyến hành quân tới Anh vào đêm nay.

  

Yamal hưng phấn sau cột mốc 400 bàn

Cuối tuần qua, Lamine Yamal sắm vai người hùng của Barcelona với siêu phẩm chân trái trong trận thắng Bilbao 1-0. Không chỉ mang về 3 điểm quý giá, pha lập công này cũng đánh dấu bàn thắng thứ 400 của anh cho "Gã khổng lồ xứ Catalunya".

Yamal cán mốc 400 bàn ở mọi cấp độ trong màu áo Barcelona

Yamal cán mốc 400 bàn ở mọi cấp độ trong màu áo Barcelona

Cụ thể, trải qua 12 mùa giải khoác áo Barcelona ở các cấp độ, từ đội nhi đồng tới đội 1, từ sân bóng 7 người tới sân 11 người, chân sút 18 tuổi ghi tổng cộng 400 bàn sau 383 trận đấu chính thức.

Ngày 5/10/2014 đánh dấu lần ra sân chính thức đầu tiên của Yamal cho đội nhi đồng (prebenjamín). Trước đó, anh chuyển từ đội bóng nhỏ La Torreta để gia nhập lò đào tạo trẻ CLB. Ngay trận đấu này, anh ghi bàn thắng đầu tiên, thậm chí lập cú bàn giúp đội nhi đồng Barca lội ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn 2 bàn.

Trên thực tế, thành tích này có thể cao hơn nếu tính cả các trận giao hữu. Tuy nhiên, những bàn thắng ở các giải trẻ như Mediagol Cup, MIC hay La Liga Promises không được tính trong thống kê vì không phải trận đấu chính thức.

Tỏa sáng trước khi trở lại Champions League

Pha lập công vào lưới Bilbao còn là bàn thứ 50 của Yamal trong sự nghiệp chuyên nghiệp, tính cả các cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Mùa giải 2025/26, anh trở thành cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Barca, dẫn đầu về số bàn thắng (19) lẫn kiến tạo (14), thậm chí không có đối thủ về số lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận (8 lần).

Yamal tự tin tỏa sáng ở chuyến hành quân tới sân Newcastle

Yamal tự tin tỏa sáng ở chuyến hành quân tới sân Newcastle

Với phong độ tốt nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, Yamal có lí do tự tin cùng các đồng đội chuẩn bị hành quân tới sân Newcastle trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League (3h, 11/3).

Cho đến nay, anh mới chỉ có 1 lần thi đấu tại "Xứ sở sương mù", khi Barcelona thua Chelsea 0-3 ở mùa giải này. Ở chuyến làm khách tại sân St James’ Park trong khuôn khổ vòng bảng (thời điểm Barca thắng 2-1), Yamal không thể ra sân do chấn thương.

Vì vậy, chuyến đi lần này được xem là cơ hội để anh chứng minh khả năng trước sự chú ý lớn từ truyền thông Anh.

Dự đoán tỷ số vòng 1/8 Cúp C1: Man City mơ hạ Real Madrid, PSG phục hận Chelsea
Dự đoán tỷ số vòng 1/8 Cúp C1: Man City mơ hạ Real Madrid, PSG phục hận Chelsea

Những cuộc đại chiến giữa các ông lớn tại lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 được người hâm mộ quan tâm hơn cả.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 07:50 AM (GMT+7)
