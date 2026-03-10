Malaysia nhận án phạt tàn khốc, sếp lớn mạnh miệng trước trận gặp ĐT Việt Nam

Tập trung trở lại sau án phạt từ CAS

Sau quãng thời gian đầy sóng gió, ban lãnh đạo đội tuyển Malaysia kêu gọi toàn đội sớm khép lại những tranh cãi ngoài sân cỏ để hướng sự tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.

7 cầu thủ Malaysia giả mạo hồ sơ nhận án phạt nặng

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia - ông Rob Friend cho biết ưu tiên hàng đầu lúc này là công tác chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã giữ nguyên quyết định của FIFA về việc áp dụng án phạt 12 tháng đối với bảy cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), do liên quan đến việc sử dụng hồ sơ bị chỉnh sửa.

Theo quyết định này, bảy cầu thủ bị cấm thi đấu ở các trận chính thức, nhưng vẫn được phép tập luyện cùng các CLB chủ quản.

Sếp lớn ĐT Malaysia nói cứng

Rob Friend khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ hướng toàn bộ sự tập trung vào trận đấu với Việt Nam vào ngày 31/3, trên sân Thiên Trường.

ĐT Malaysia đang ở thời điểm cực kỳ khó khăn

“Trách nhiệm của chúng tôi lúc này là đứng vững phía sau các cầu thủ, tập trung cho trận đấu sắp tới với Việt Nam và đảm bảo bóng đá Malaysia sẽ trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn sau trải nghiệm này”, ông Friend cho biết trong thông cáo phát đi ngày 9/3.

Vị lãnh đạo người Canada cũng thừa nhận đây là giai đoạn đầy khó khăn đối với các cầu thủ cũng như các CLB của họ.

“Đây là quãng thời gian cực kỳ khó khăn với các cầu thủ và đội bóng chủ quản của họ. Dù không liên quan trực tiếp đến vấn đề cốt lõi, các CLB vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ họ trong suốt quá trình vừa qua”, ông Rob Friend chia sẻ.

Thất vọng nhưng vẫn chấp nhận phán quyết

Dù vậy, Rob Friend vẫn bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết cuối cùng của CAS, ngay cả khi mức án đã được giảm nhẹ so với ban đầu.

Ông Rob Friend vẫn nói cứng trước màn so tài với ĐT Việt Nam

Ông cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia tin rằng họ có những lập luận đủ mạnh để hướng tới một kết quả khác: “Chúng tôi thất vọng với quyết định chung cuộc của CAS, dù các án phạt đã được giảm nhẹ. Dựa trên những lập luận đã trình bày, chúng tôi tin rằng có cơ sở vững chắc để đạt được một kết quả khác”.

Rob Friend cũng khẳng định các cầu thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong suốt quá trình xử lý vụ việc. Theo ông, các án phạt hiện tại vẫn bị xem là quá nặng và chưa thực sự tương xứng khi so sánh với nhiều trường hợp tương tự trước đây, nơi các cầu thủ không phải chịu lệnh đình chỉ hoàn toàn khỏi các hoạt động bóng đá.