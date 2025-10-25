Mỹ nhân 80kg "bị ghét" vì mặc bó sát chơi pickleball, VĐV Trung Quốc khổ vì đẹp

🏓✨ Pickleball và cuộc tranh luận nóng bỏng về trang phục thể thao

Sự kiện về một cô gái Trung Quốc chơi pickleball trong bộ đồ thể thao bó sát bên trên sân thượng đã gây xôn xao cộng đồng mạng, mở ra một cuộc tranh luận sôi nổi về ranh giới giữa thời trang, cá tính và tinh thần thể thao hiện đại.

Qing bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, cô khẳng định rằng sẽ tiếp tục mặc những đồ giúp bản thân thoải mái nhất

Trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện của Qing, một cô gái nặng 80kg, cao 1m77 trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Qing xuất hiện trên sân pickleball trong trang phục áo bra thể thao ôm sát, cùng quần đùi ngắn, tạo cảm giác năng động, thoải mái, phù hợp với nhu cầu vận động.

Tuy nhiên, phần lớn người theo dõi lại bất ngờ trước sự táo bạo của cô, cho rằng trang phục này quá “nhạy cảm”, “khoe thân”, thậm chí còn bị chê là “đánh bóng tên tuổi” hay “làm màu”. Một số bình luận còn mang tính mỉa mai, ám chỉ rằng “béo mà mặc như vậy để làm gì”. Đáp lại, Qing không ngần ngại đưa ra câu trả lời mạnh mẽ: “Tôi muốn mặc gì kệ tôi”. Trong mắt cô, đó là biểu tượng tự do, là cách thể hiện cá tính và sự tự tin của riêng mình.

Thú vị hơn, sau khi bắt đầu chơi pickleball, Qing đã giảm được 5kg, từ 80kg xuống còn 75kg, nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của cô không phải để khoe khoang hay tạo phản cảm, mà là để chăm sóc sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và thể hiện bản thân qua phong cách ăn mặc tự do.

Trong thế giới thể thao hiện đại, pickleball đã trở thành một sân chơi thể hiện cá tính rõ rệt, nơi các vận động viên không chỉ đo thành tích bằng thời gian, điểm số mà còn thể hiện phong cách qua trang phục. Những bộ sưu tập dành riêng cho môn thể thao này ngày càng đa dạng, từ năng động, bó sát, ngắn để giảm nóng đến kín đáo để phù hợp với các điều kiện khác nhau.

Chuyện của Qing đã khai mở một góc nhìn mới về ranh giới trong lĩnh vực thể thao, không còn đơn thuần là thành tích, mà còn là biểu hiện phong cách, cá tính và tự do biểu đạt. Tuy nhiên, sự tự do này vẫn đối mặt với những phản ứng dữ dội từ một bộ phận dư luận, đặc biệt trong văn hóa Á Đông còn nhiều quy định về cách ăn mặc phù hợp, chuẩn mực và tôn trọng truyền thống.

Một mặt, các cô gái trẻ, các vận động viên thể thao hiện đại mong muốn thể hiện được cá tính, phong cách riêng, thể hiện sức trẻ, sự năng động, mặt khác, vẫn luôn tồn tại những giới hạn về chuẩn mực xã hội, vì thế khó tránh khỏi mâu thuẫn.

👑🔥 Vận động viên Trung Quốc “đẹp cũng khổ”: Khi nhan sắc kéo theo áp lực xã hội

Liên hệ với làng điền kinh Trung Quốc, cũng có không ít chuyện tương tự xoay quanh các nữ vận động viên nổi bật. Wu Yanni, Shao Yuqi và Xia Sining đã trở thành những nhân vật trung tâm của tranh luận về vẻ đẹp, thời trang và cách họ biểu đạt trên sân thi đấu.

Wu Yanni đã quá quen với việc bị chính khán giả nước nhà chỉ trích vì sắc đẹp

Wu Yanni thường xuyên xuất hiện trong trang phục thi đấu ôm sát, trang điểm thật đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ sự tự tin, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cô quá chú trọng vẻ ngoài, phản ánh sự dao động giữa hình mẫu vận động viên khỏe mạnh và chuẩn mực xã hội về vẻ đẹp.

Shao Yuqi, dù vừa vô địch quốc gia, vẫn bị soi mói về kiểu tóc, móng tay và cách trang điểm, vì cho rằng “vận động viên phải gắng sức, không nên quá vay mượn vẻ ngoài”.

Yuqi nói thẳng, sẽ không ai có thể tác động vào phong cách thời trang của mình

Trong khi đó, Xia Sining chọn cách im lặng trước ồn ào, tập trung vào thành tích và hoạt động chuyên môn, chứng tỏ rằng sự chuyên nghiệp có thể là câu trả lời cho mọi phản ứng gièm pha.

Tất cả đều chỉ ra một thực tế, ngoại hình và phong cách cá nhân đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống thể thao hiện đại. Người đẹp thể thao không chỉ gắn liền với vẻ mưa nắng, thể lực, mà còn là hình mẫu về phong cách, chuẩn mực xã hội.

Xia Sining chọn cách im lặng trước ồn ào

Những cô gái trẻ, những vận động viên tài năng phải đối mặt không chỉ với thử thách trên sân đấu mà còn với phán xét từ dư luận về cách ăn mặc, cách biểu đạt cảm xúc. Và, dù có thể chọn cách im lặng hay phản kháng, họ đều đang gửi đi thông điệp về quyền tự do thể hiện của chính mình.

🧘🏻‍♀️🌸 Văn hóa Á Đông và câu chuyện về tự do trang phục trong thể thao

Ở Việt Nam, câu chuyện này không còn quá xa lạ. Trong các bộ môn thể thao phổ biến như pickleball, chạy bộ, hay thậm chí các hoạt động thể thao trên sân tennis, váy vén cao, áo thể thao bó sát hay trang phục hở hang luôn là đề tài nóng.

Trang phục gợi cảm của VĐV cũng là chủ đề nhận nhiều tương tác trên mạng xã hội Việt Nam

Nhiều nữ vận động viên, người chơi trẻ tuổi, đặc biệt là trong các giải đấu phong trào, cũng thường bị đặt câu hỏi về phong cách, về mức độ “phóng khoáng” trong trang phục. Những tranh luận này phản ánh rõ nét sự kéo dài của vòng xoáy giữa tự do cá nhân và đánh giá xã hội, giữa truyền thống và cái mới, trong thế giới ngày càng hiện đại.

Chung quy, câu chuyện của Qing và các nữ vận động viên điền kinh Trung Quốc là một minh chứng rõ ràng cho sự biến đổi của văn hóa thể thao và xã hội. Phong cách và ngoại hình đã trở thành biểu tượng của cá tính, là cách họ thể hiện chính mình trong xã hội đầy phức tạp.

Dẫu còn nhiều tranh cãi, chắc chắn rằng, trong tương lai, giới trẻ và các vận động viên sẽ ngày càng tự do hơn trong việc lựa chọn trang phục, biểu đạt cảm xúc, và thể hiện bản thân theo cách riêng, miễn sao vẫn giữ được thái độ tôn trọng, văn minh trong mỗi hành động.