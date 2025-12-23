Người đẹp 20 tuổi "mất" HCV ở SEA Games 33, tuyên bố giải nghệ luôn

Kỳ SEA Games nhiều kỳ vọng nhưng kết cục dang dở

SEA Games 33 khép lại với cảm xúc nặng nề cho đội tuyển thể dục nhịp điệu Malaysia, khi mục tiêu giành ít nhất 2 HCV không thành hiện thực. Tâm điểm của sự chú ý là Ng Joe Ee, nữ VĐV mới 20 tuổi, người đến Bangkok với hy vọng khép lại sự nghiệp bằng tấm HCV danh giá nhưng rốt cuộc chỉ ra về với nỗi tiếc nuối.

Ng Joe Ee chia tay sự nghiệp vì "giọt nước tràn ly" tại SEA Games 33

Ở nội dung cá nhân toàn năng, Joe Ee chỉ giành HCĐ, kết quả không tương xứng với kỳ vọng và sự chuẩn bị của cô trong lần dự SEA Games được xác định là cuối cùng.

Tranh cãi chấm điểm và tấm HCV “bị cướp”

Bức xúc lớn nhất của đội Malaysia đến ở nội dung đồng đội. Đội hình gồm Valerie Ng, Bernice See, Syamimi Amalia Shahrizam, Carol Na và Lim Yar Xian chỉ xếp thứ hai, nhận HCB sau đội chủ nhà Thái Lan.

Ban huấn luyện Malaysia cho rằng các VĐV của họ đã bị “cướp” HCV khi điểm số ở hai bài vòng và bóng thấp hơn nhiều so với thực tế trình diễn.

Trưởng đoàn Afrita Ariany Nasril thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng: “Các VĐV của chúng tôi không đáng bị mất HCV. Điểm số không phản ánh đúng chất lượng bài thi. Chúng tôi đã khiếu nại nhưng không thể đảo ngược quyết định của trọng tài, và Thái Lan được cộng thêm điểm”.

Điều này càng gây tranh cãi khi Malaysia từng thống trị nội dung đồng đội trong ba kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2017, 2019 và 2021. SEA Games 33 vì thế được xem là cơ hội để khẳng định lại vị thế, nhưng lại khép lại trong tiếc nuối.

Cú sốc giải nghệ của Ng Joe Ee ở tuổi 20

Giữa không khí thất vọng ấy, Ng Joe Ee gây sốc khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Việc không thể giành HCV, cộng thêm tranh cãi chấm điểm ở nội dung đồng đội, được xem là “giọt nước tràn ly” khiến cô lựa chọn rời xa thảm đấu sớm hơn dự kiến.

Joe Ee tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20

“Tôi nghĩ mình đã quá lo lắng ở phần thi dụng cụ đầu tiên. Tôi nghĩ mình đã tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân vì cứ mãi đặt mục tiêu giành huy chương vàng, lẽ ra không nên như vậy. Điều này khá đáng buồn đối với tôi vì đây là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi đã đặt mục tiêu giành huy chương vàng, nhưng ở phần thi dụng cụ đầu tiên, tôi đã thi đấu rất tệ. Nhưng rồi tôi đã thực hiện tốt thêm 3 bài nữa, vì vậy tôi đã có thể lấy lại điểm số", cô nói với các phóng viên sau lễ trao huy chương.

Sự chia tay của Joe Ee để lại khoảng trống lớn cho thể dục nhịp điệu Malaysia, bởi cô từng được xem là gương mặt sáng giá nhất của thế hệ hiện tại.

Gam màu sáng từ thể dục dụng cụ nghệ thuật

Trái ngược với nỗi buồn của thể dục nhịp điệu, thể dục dụng cụ nghệ thuật Malaysia lại có kỳ SEA Games khá thành công. Mohd Sharul Aimy và tân binh Yeap Kang Xian lần lượt giành HCV nhảy chống nam và HCV xà thăng bằng nữ, danh hiệu SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Rachel Yeoh cũng bảo vệ thành công HCV xà lệch từng giành ở SEA Games 2021. Ngoài ra, Sharul và Kang Xian còn có thêm HCĐ, trong khi Luqman Al Hafiz mang về HCB nội dung sàn nam.

Dẫu vậy, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất sau SEA Games 33 vẫn là lời chia tay sớm của Ng Joe Ee. Một tài năng mới 20 tuổi rời đỉnh cao trong cay đắng, giữa tranh cãi chấm điểm, để lại nhiều tiếc nuối và đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch cũng như việc bảo vệ tinh thần VĐV ở các đấu trường khu vực.