Độc lạ Barcelona gia hạn với bệnh binh, phớt lờ yêu cầu khẩn của HLV Flick

Barcelona phớt lờ đề xuất của Hansi Flick

HLV Hansi Flick từng cho biết ông sẽ trao đổi với giám đốc thể thao Deco của Barcelona về khả năng bổ sung nhân sự sau khi Andreas Christensen dính chấn thương rách một phần dây chằng chéo và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 đến 4 tháng. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), chiến lược gia người Đức ủng hộ việc đưa về thêm phương án thay thế.

Deco được cho là không có ý định mua sắm vào tháng 1, bất chấp những lo ngại được HLV Flick bày tỏ

Thực tế, mong muốn này của HLV Flick đã xuất hiện từ mùa hè, thời điểm Inigo Martinez ra đi, nhưng khi đó ban lãnh đạo Barcelona cho rằng họ không đủ điều kiện tài chính để hành động.

Về phía mình, Deco vẫn giữ lập trường cứng rắn. Ông chỉ mở cửa mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu đó là cái tên đủ chất lượng để đá chính ngay lập tức. Ngược lại, HLV Flick cảm thấy đội hình hiện tại của Barcelona đã bị đẩy tới giới hạn và đang chịu quá nhiều áp lực.

Trong bối cảnh Barcelona mất Christensen dài hạn, HLV Flick hiện chỉ còn trong tay 6 hậu vệ thuần túy gồm: Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo, Alejandro Balde, Gerard Martin và Jules Kounde.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Flick còn thường xuyên kéo Eric Garcia lên đá ở hàng tiền vệ, khiến các lựa chọn nơi tuyến dưới càng trở nên hạn chế. Trước đó, hậu vệ trẻ Jofre Torrents từng được góp mặt trong đội một của Barcelona nhiều hơn vào đầu mùa giải, trong khi Marc Casado có thể được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải.

Dù vậy, rõ ràng HLV Flick đang phải xoay xở với rất ít nhân sự, khi chiều sâu đội hình phòng ngự của Barcelona hiện ở mức báo động.

Barcelona cân nhắc gia hạn Christensen

Đây là lần thứ hai Christensen phải ngồi ngoài gần nửa mùa giải. Ở mùa giải trước, trung vệ người Đan Mạch cũng vắng mặt phần lớn các trận đấu của Barcelona vì các vấn đề liên quan đến thể trạng. Nhưng theo nguồn tin từ Cadena SER (Tây Ban Nha), chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đang ủng hộ quyết định mang tính bất ngờ là gia hạn hợp đồng với Christensen.

Barcelona cân nhắc gia hạn hợp đồng với Christensen dù anh chấn thương liên miên

Sau khi Christensen dính chấn thương, Laporta được cho là muốn đề nghị anh ký thêm 1 năm hợp đồng như một cử chỉ thiện chí. Cầu thủ 29 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng với Barcelona vào cuối mùa giải này và bản thân anh cũng từng thừa nhận anh chưa chắc chắn về tương lai của mình.

Đáng nói, khả năng gia hạn hợp đồng với Christensen trước thời điểm anh chấn thương vốn không nằm trong kế hoạch. Dù chủ tịch Laporta có thể ủng hộ việc giữ chân trung vệ người Đan Mạch, vẫn chưa rõ giám đốc thể thao Deco có cùng quan điểm hay không.

Cựu cầu thủ Chelsea hiện đang bước vào mùa giải thứ tư khoác áo Barcelona. Tính đến nay, Christensen đã có 71 lần đá chính và tổng cộng 97 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya.

Ở mùa giải đầu tiên, Christensen là một phần nền móng vững chắc của hàng phòng ngự Barcelona. Tuy nhiên, kể từ đó, anh gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì suất đá chính ổn định, phần nào đó là do những vấn đề chấn thương liên miên.