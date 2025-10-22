Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Người đẹp 80kg mặc áo bó sát, váy ngắn chơi pickleball đáp trả mạnh mẽ khi bị chỉ trích

Sự kiện: Pickleball Tất tần tật về Pickleball Người đẹp thể thao

(Tin thể thao, tin pickleball) Câu chuyện về cô gái Trung Quốc chơi pickleball trong trang phục bó sát gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội, mở ra góc nhìn thú vị về ranh giới giữa thời trang, cá tính và tinh thần thể thao.

Trên mạng xã hội Trung Quốc vừa xuất hiện câu chuyện đáng chú ý về một cô gái tên Qing, nặng 80kg, cao 1m77, mặc đồ gym bó sát cùng váy cực ngắn chơi pickleball trên sân thượng tòa nhà cao tầng, thu hút nhiều sự quan tâm và tranh luận không ngớt.

Qing đang là nhân vật được bàn tán nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc

Qing đang là nhân vật được bàn tán nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc

👚 Trang phục và thân hình nóng bỏng gây tranh cãi

Bộ trang phục gồm áo bra thể thao và quần đùi tập gym của Qing thoáng ôm sát, phù hợp nhu cầu vận động nhưng lại bị nhiều người ngoài phán xét là quá "nhạy cảm", "khoe thân", thậm chí là "làm màu" hay "đánh bóng tên tuổi". Một số bình luận còn mỉa mai cô "béo mà mặc như vậy để làm gì", tạo nên những tranh luận sôi nổi trên Douyin, nền tảng mạng xã hội tương tự TikTok﻿.

Cô nàng tới với pickleball và giảm được 5kg, từ 80kg xuống còn 75kg

Cô nàng tới với pickleball và giảm được 5kg, từ 80kg xuống còn 75kg

Tuy nhiên, Qing mạnh mẽ đáp trả: "Tôi muốn mặc gì kệ tôi". Cô khẳng định mục tiêu chính là giảm cân, không phải khoe thân. Trước khi chuyển sang pickleball, Qing đã nỗ lực với gym và tennis để giảm cân, và sau 5 tháng kiên trì, cô đã giảm được 5kg, động lực chơi pickleball chính là chăm sóc sức khỏe và giải stress.

🎾 Pickleball, môn thể thao thân thiện nhưng cũng tạo ra những phong cách riêng

Không chỉ Qing, hiện pickleball đang tạo nên một “cơn sốt thời trang” trên sân chơi, nơi người chơi thường lựa chọn trang phục thể thao năng động, thoải mái nhưng cũng không kém phần bắt mắt, cá tính. Nhiều thương hiệu thậm chí tung ra các bộ sưu tập riêng biệt dành cho pickleball với thiết kế ưu tiên sự tự do vận động nhưng vẫn thời trang.

Có người chơi trẻ tuổi chuộng mặc đồ thể thao bó sát, ngắn để đỡ nóng, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, nhưng cũng không tránh khỏi những ánh nhìn dò xét.

Một số người lớn tuổi hơn ưu tiên phong cách lịch sự, kín đáo hơn để phù hợp môi trường tập trung gia đình và người cao tuổi.

Cô gái dù khá nặng nhưng vẫn rất xinh đẹp, quyến rũ

Cô gái dù khá nặng nhưng vẫn rất xinh đẹp, quyến rũ

Không ít câu chuyện hài hước được kể trên mạng xã hội, như chuyện các cô gái trẻ mặc đồ tập như ra sàn catwalk, khiến các đấng nam nhi xao động tâm lý.

Một số người chơi còn tận dụng thương hiệu bản thân chạy quảng cáo quần áo thể thao, bổ sung dinh dưỡng nhờ hình ảnh năng động trên sân pickleball.

💫 Sức hút và sức ép của pickleball cùng thời trang hiện đại

Bên cạnh thú vui luyện tập, pickleball cũng là nơi các vận động viên thể hiện cá tính, phong cách riêng qua trang phục. Nhưng không ít trường hợp, việc chọn trang phục quá cá tính hoặc nhạy cảm lại gây ra phản ứng trái chiều, thậm chí là những hiểu lầm không đáng có.

Qing nói với khán giả đầy thách thức "thích thì mặc thôi"

Qing nói với khán giả đầy thách thức "thích thì mặc thôi"

Các chuyên gia sức khỏe lẫn thời trang đều khuyến khích người chơi ưu tiên sự thoải mái và an toàn, nhưng cũng nên linh hoạt biểu đạt cá nhân trong khuôn khổ văn minh. Điều quan trọng nhất là giữ tinh thần thể thao và tôn trọng lẫn nhau trên sân.

Câu chuyện của Qing cùng những tranh luận xung quanh trang phục chơi pickleball phản ánh một thực tế sinh động của bộ môn thể thao phát triển nhanh trên toàn thế giới.

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

21/10/2025 22:54 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Pickleball
