Cặp đôi "bác - cháu" của tuyển Việt Nam giật 2 HCV rúng động SEA Games 33

SEA Games 33 khép lại, đoàn thể thao Việt Nam giành 87 HCV chính thức (chưa tính 5 HCV biểu diễn), mỗi tấm huy chương đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và ý chí bền bỉ của các vận động viên. Giữa “cơn mưa vàng” ấy, có 2 tấm HCV được xem là gây rúng động nhất đại hội, bởi ý nghĩa lịch sử và sự đối lập hiếm thấy, người lớn tuổi nhất và người trẻ tuổi nhất của đoàn Việt Nam cùng bước lên bục cao nhất.

Hoàng Khôi, cậu học sinh lớp 11 viết lịch sử bowling Việt Nam

Họ có thể gọi nhau bằng hai tiếng “bác - cháu”, nhưng lại cùng nhau tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất SEA Games 33 cho thể thao Việt Nam.

Ngày 14/12, làng thể thao Đông Nam Á bất ngờ chứng kiến một “cơn địa chấn” đến từ môn bowling. Trần Hoàng Khôi, mới 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11, xuất sắc giành HCV đơn nam, trở thành VĐV trẻ nhất của đoàn Việt Nam vô địch tại SEA Games 33.

Trong trận chung kết, Hoàng Khôi thi đấu đầy bản lĩnh, đánh bại VĐV bowling chủ nhà Thái Lan Buspanikonkul Napat với điểm số ấn tượng 235-210. Chiến thắng này mang về HCV, đánh dấu lần đầu tiên bowling Việt Nam giành HCV SEA Games, cột mốc lịch sử của môn thể thao còn khá non trẻ.

Đáng nói, hành trình lên ngôi của Hoàng Khôi diễn ra trong bối cảnh vô cùng hỗn loạn. Ở bán kết, ban tổ chức SEA Games 33 mắc sai sót nghiêm trọng khi xếp nhầm đối thủ, buộc các VĐV phải thi đấu lại từ đầu. Sự cố này được báo chí khu vực, trong đó có The Star (Malaysia), phản ánh như một trong những sai lầm hy hữu nhất đại hội.

Rơi vào trường hợp ấy, VĐV có thể bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng Hoàng Khôi, cậu học sinh 16 tuổi vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm thấy, vượt qua cú sốc đổi đối thủ để rồi tiến thẳng đến trận chung kết và đăng quang.

Lão tướng 51 tuổi và tấm HCV sau hơn 20 năm chờ đợi

Nếu Hoàng Khôi thể hiện bản lĩnh hiếm thấy, thì Nguyễn Văn Dũng minh chứng sống động cho đam mê không tuổi. Ở tuổi 51, sau 7 lần dự SEA Games, lão tướng bi sắt Việt Nam cuối cùng cũng chạm tay vào tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp.

Nỗ lực bền bỉ của VĐV lớn tuổi Nguyễn Văn Dũng cuối cùng được đền đáp xứng đáng

Tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, Nguyễn Văn Dũng thi đấu xuất sắc ở nội dung shooting cá nhân nam môn bi sắt, vượt qua đối thủ Indonesia Stria Topan trong trận chung kết. Chiến thắng quan trọng này giúp bi sắt hoàn thành chỉ tiêu huy chương ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Với cá nhân Nguyễn Văn Dũng, đây là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Trước đó, qua 6 kỳ SEA Games, VĐV sinh năm 1974 đã giành 2 HCB và 4 HCĐ, nhưng HCV luôn là giấc mơ dang dở. Phải đến lần thứ 7, ở tuổi 51, khoảnh khắc vàng ấy mới đến.

Ít ai biết, Nguyễn Văn Dũng đến với bi sắt khá muộn, khi đã ngoài 30 tuổi, vào thời điểm môn này còn rất mới ở Việt Nam. Hơn 20 năm qua, anh vẫn miệt mài tập luyện, giữ kỷ luật thép từ thể lực, cảm giác ném cho tới chiến thuật. Với anh, bi sắt không chỉ là thi đấu, mà là một phần cuộc sống.

Hai tấm HCV của Hoàng Khôi (16 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi) được ví như màn “chặn đầu chặn cuối” đầy đặc biệt của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Một người là tương lai, người còn lại luôn thể hiện sự bền bỉ, cùng chung khát vọng và tinh thần Việt Nam trên đấu trường khu vực.