Mỹ nhân mặc đồ gym "đốt nóng" làng pickleball Việt Nam, đồ bó sát vẫn "lên ngôi"

Phong trào pickleball đang bùng nổ tại Việt Nam, đang khuấy đảo các sân thể thao và thổi một làn gió mới vào thời trang thể thao nữ. Những bộ đồ bó sát, năng động của gym cũng trở thành trang phục tập luyện thi đấu, và trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

VĐV nữ mặc đồ gym chơi pickleball ở Việt Nam đang dần trở nên quen thuộc

🏋️‍♀️ Từ phòng gym ra sân pickleball

Phong cách mặc đồ gym chơi pickleball nhanh chóng chiếm sóng nhờ sự tiện lợi và khả năng tôn dáng. Những bộ bra thể thao kết hợp váy tennis mini hoặc quần biker shorts bó sát được nhiều gymer sử dụng để ra sân tập luyện, thi đấu.

Không chỉ giúp người chơi vận động linh hoạt, các bộ outfit này còn tôn lên vẻ khoẻ khoắn, gợi cảm và đậm chất cá tính.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Đồ bó sát như này đẹp, giúp các bạn nữ chơi thoải mái, dễ vận động nữa, đúng chuẩn năng động trong thể thao hiện đại”.

Tài khoản khác lại hài hước: “Ai bảo gym chỉ để tập, gym giờ còn đang làm mưa làm gió trên sân pickleball rồi nhé!”.

👟 Khi thể thao và phong cách sống hòa làm một

Không đơn thuần là xu hướng ăn mặc, phong cách này phản ánh sự giao thoa giữa thể thao và thời trang hiện đại. Những phụ kiện như mũ lưỡi trai, kính râm thể thao, hay giày đế bằng hoặc đế thấp càng khiến tổng thể trở nên thời thượng, mang đến hình ảnh người chơi đầy tự tin và chuyên nghiệp.

Chuyên gia phòng chống chấn thương người Đức Maik Berger, hiện làm việc tại Việt Nam, cho rằng mặc đồ gym khi chơi pickleball là hoàn toàn hợp lý. Tuy vậy, ông Đoàn Ngọc Minh, đại diện ban tổ chức nhiều giải pickleball trong nước vẫn e dè về trang phục gym khi chơi pickleball có thể tạo ra nhiều tình huống nhạy cảm.

Thế giới cũng có nhiều VĐV nữ mặc đồ gym để chơi pickleball

🌊 Thời trang pickleball: Từ xu hướng thành làn sóng

Nắm bắt xu thế, nhiều thương hiệu thời trang thể thao đã tung ra các bộ sưu tập dành riêng cho pickleball, đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu. Trên các sân đấu, outfit bó sát giúp người chơi di chuyển linh hoạt, đồng thời biến sân thể thao thành “sàn catwalk” sôi động.

Với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng gymer mê pickleball, cùng tư duy thời trang ngày càng cởi mở, đồ bó sát đang trở thành trào lưu được nhiều người sử dụng.

Ví dụ điển hình có nữ vận động viên pickleball nổi tiếng Catherine Parenteau (Canada) thường xuất hiện trên sân trong trang phục bra thể thao kết hợp váy tennis ngắn, kết hợp cùng giày chuyên dụng, tạo nên phong cách khỏe khoắn và hiện đại.

Ở Mỹ, Jessica Gordon, một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, cũng không ngần ngại diện các bộ đồ gym bó sát với hoa văn sắc màu nổi bật khi ra sân thi đấu hoặc tập luyện.