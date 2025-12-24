Rashford ám chỉ điều MU không thể bằng Barca, quyết ở lại sân Nou Camp

⚽ Từ niềm hy vọng Old Trafford đến việc ra đi gây sốc

Cách đây một năm, Marcus Rashford khiến làng bóng đá Anh rúng động khi công khai tuyên bố sẵn sàng rời Man Utd. Khi đó, việc một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington, từng được xem là biểu tượng mới của "Quỷ đỏ", nói lời chia tay đội bóng thời niên thiếu là điều khó tin, đặc biệt trong bối cảnh anh vẫn đang ở đỉnh cao thể lực.

Rashford từng là biểu tượng mới của MU

Thế nhưng 12 tháng qua đã thay đổi tất cả. Rashford bị HLV Ruben Amorim “đóng băng” tại MU, trải qua quãng thời gian cho mượn đầy biến động ở Aston Villa và hiện đang tìm lại phong độ trong màu áo Barcelona.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước kia, Rashford khẳng định: “Với cá nhân tôi, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho một thử thách mới và những bước đi tiếp theo”. Tiền đạo người Anh nhấn mạnh rằng khi rời MU, sẽ không có bất kỳ “ác cảm” nào và người hâm mộ sẽ không nghe thấy những lời nói tiêu cực từ anh về "Quỷ đỏ", bởi đó là con người anh.

Tháng 7, Rashford hoàn tất bản hợp đồng mơ ước với Barca, gia nhập nhà vô địch La Liga theo dạng cho mượn tới mùa hè 2026. Chỉ trong 5 tháng, tiền đạo người Anh ghi 7 bàn, có 11 kiến tạo sau 24 trận, tiến gần tới phong độ đỉnh cao.

🔵🔴 “Tôi muốn ở lại Barca”

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với SPORT mới đây, Rashford không giấu giếm mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng xứ Catalunya khi khẳng định: “Tất nhiên, điều tôi mong muốn là được ở lại Barca. Đó là mục tiêu tối thượng”.

Ngôi sao người Anh công khai bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Barcelona

Anh nhấn mạnh động lực của mình không đến từ điều khoản mua đứt, mà từ khát vọng chiến thắng: “Đó không phải là lý do khiến tôi tập luyện chăm chỉ và cống hiến hết mình. Mục đích là để chiến thắng. Barca là một CLB lớn, được xây dựng để giành danh hiệu”.

Rashford cũng thừa nhận áp lực tại Camp Nou là điều anh luôn tìm kiếm, bởi đó là kiểu áp lực tích cực mà cầu thủ cần có. Tiền đạo người Anh khẳng định: “Tôi không thể ở một nơi mà không có những kỳ vọng lớn”.

Barcelona hiện nắm trong tay điều khoản mua đứt trị giá khoảng 26 triệu bảng. Dù chưa rõ đội bóng xứ Catalunya có kích hoạt hay không, nhưng trong bối cảnh mối quan hệ giữa Rashford và Amorim gần như không thể hàn gắn, khả năng tiền đạo người Anh chia tay MU vĩnh viễn đang ngày càng rõ ràng.