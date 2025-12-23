Cô gái 22 tuổi xuất sắc nhất bơi SEA Games 33: Giành 5 HCV, phá 4 kỷ lục

Thống trị SEA Games bằng kỷ lục và sự ổn định hiếm có

SEA Games 33 chứng kiến màn trình diễn gần như hoàn hảo của Letitia Sim. Kình ngư 22 tuổi người Singapore giành 5 HCV, gồm 50m, 100m, 200m ếch, 200m hỗn hợp cá nhân và 4x100m tiếp sức hỗn hợp, trong đó 4 nội dung cá nhân đều đi kèm kỷ lục SEA Games mới. Đây là bộ sưu tập thành tích vượt trội so với bất kỳ VĐV nữ nào ở môn bơi tại đại hội lần này.

Letitia Sim 5 HCV, giàu thành tích nhất so với các VĐV bơi tại SEA Games 33

Đặc biệt, chiến thắng ở 100m ếch giúp Letitia Sim trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử bơi SEA Games hoàn tất cú “hat-trick” vô địch cùng một cự ly qua ba kỳ đại hội liên tiếp. Không chỉ thắng, cô thắng với cách biệt lớn và duy trì phong độ ổn định từ vòng loại đến chung kết, yếu tố cho thấy sự vượt trội về nền tảng chuyên môn chứ không phải bùng nổ nhất thời.

Khi kỷ lục SEA Games chạm chuẩn châu Á - thế giới

Giá trị lớn nhất trong thành tích của Letitia Sim không nằm ở số HCV, mà ở chất lượng thông số chuyên môn. Trước SEA Games 33, cô từng đạt chuẩn Olympic A ở 100m ếch, giành HCĐ World Cup bơi lội 2023 (200m ếch), xếp top 4 Asian Games và đã góp mặt tại Olympic Paris 2024, hồ sơ thành tích mà rất ít VĐV Đông Nam Á sở hữu.

Thành tích của Sim thực sự vươn tầm Đông Nam Á

Tại Bangkok, cú bứt tốc về đích 1 phút 05 giây 92 ở 100m ếch trong nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp đưa Letitia Sim vào nhóm cực hiếm các VĐV nữ trên thế giới đạt mốc sub-1:06 (dưới 1 phút 06 giây) ở bể 50m trong năm 2025, sánh tên cùng nhiều nhà vô địch Olympic và thế giới. Điều đó biến những kỷ lục SEA Games của Sim trở thành chuẩn mực có thể đặt lên bàn cân quốc tế, thay vì chỉ mang ý nghĩa khu vực.

Được đào tạo và thi đấu trong môi trường đỉnh cao tại Đại học Michigan, Letitia Sim đại diện cho thế hệ VĐV mới của Đông Nam Á. Cho thấy những kỷ lục khu vực không chỉ để thống kê, mà đủ sức vượt khỏi “ao làng” để tiến vào dòng chảy của bơi lội châu lục và thế giới.