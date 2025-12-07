Vinh Hiển, Minh Quân vô địch, làm nên lịch sử đôi nam Việt Nam tại PPA Tour

Bước vào trận chung kết đôi nam pro tại PPA Asia Tour Hàng Châu 2025 chiều tối 6-12 tại Hàng Châu - Trung Quốc, Vinh Hiển và Minh Quân phải đối đầu "bức tường thép" mang tên Federico Staksrud/Amaan Batia, cặp hạt giống số 1 của giải.

Khởi đầu như mơ với lợi thế dẫn 7-1, bộ đôi Việt Nam lại để đối thủ vùng lên mạnh mẽ và thua ngược 10-12 ở set đầu.

Kịch bản căng thẳng tiếp tục tái diễn trong set 2 khi Vinh Hiển/Minh Quân lại bị dẫn điểm, nhưng bản lĩnh giúp họ kiên cường gỡ 3-3, 6-6 và bứt tốc thắng 11-6 để kéo trận đấu vào set quyết định.

Vinh Hiển (trái) và Minh Quân làm nên lịch sử cho đôi nam Việt Nam ở PPA Tour

Bước vào set đấu quyết định, bộ đôi người Việt Nam sớm vươn lên dẫn 3-1, và bị đối thủ gỡ hoà 3-3.

Dù vậy, sự hưng phấn của Vinh Hiển lên cao khi các pha phòng thủ trên lưới chắc chắn, kết thúc bằng các cú volley uy lực giúp hai tay vợt Việt Nam dẫn điểm. Đặc biệt, sự chú ý đổ dồn vào chuỗi 6 điểm liên tiếp để kết thúc trận đấu ở 3 set.

Lý Hoàng Nam mang về cúp vô địch đầu tiên tại PPA ASIA Tour Hàng Châu 2025

Ngược dòng thắng 2-1 (10-12, 11-6, 11-5), Vinh Hiển và Minh Quân không chỉ lên ngôi vô địch mà còn làm nên lịch sử giúp pickleball Việt Nam tạo cột mốc mới, với chức vô địch đôi nam đầu tiên PPA Tour cho các tay vợt Việt.

Tại giải đấu này, ngoài cúp vàng của Vinh Hiển và Minh Quân, đại diện Việt Nam có thêm chức vô địch của Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam pro, khi đánh bại Jack Wong trong 2 set đấu.