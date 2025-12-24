Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh nửa đầu mùa giải: Có Haaland, Rice & 1 sao MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Declan Rice Granit Xhaka

Năm 2025 sắp kết thúc và giới chuyên môn đang chọn ra những cầu thủ đã chơi hay nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2025/26.

   

Carragher đưa ra lựa chọn đội hình tiêu biểu

Premier League đã trôi qua 17 vòng đấu, chưa hẳn một nửa số vòng nhưng đã đến kỳ nghỉ lễ cuối năm. Đây là thời điểm thực lực của 20 CLB đã được định hình, và phong độ của các cầu thủ cũng trở nên rõ ràng hơn so với kỳ vọng trước mùa bóng.

Jamie Carragher được mời chọn đội hình tiêu biểu nửa đầu mùa 2025/26 của Premier League

Jamie Carragher được mời chọn đội hình tiêu biểu nửa đầu mùa 2025/26 của Premier League

Trong chương trình “Bóng đá tối thứ Hai” cuối cùng của năm 2025 trên kênh Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher đã được mời bầu chọn đội hình tiêu biểu của giai đoạn đầu mùa 2025/26. Bên cạnh Carragher, Sky Sports cũng có 2 đội hình tiêu biểu khác, 1 đội được lựa chọn dựa trên thông số và đội còn lại dựa trên phân tích của các fan.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu Premier League nửa đầu mùa 2025/26 theo lựa chọn của Carragher, trên sơ đồ 4-2-3-1.

Đội hình tiêu biểu Premier League nửa đầu&nbsp;mùa 2025/26 của Jamie Carragher

Đội hình tiêu biểu Premier League nửa đầu mùa 2025/26 của Jamie Carragher

Carragher cũng đi kèm giải thích cho các lựa chọn của mình:

- Thủ môn: Robin Roefs của Sunderland có tỷ lệ “ngăn bàn thua kỳ vọng” (xG Prevention) cao thứ 2 tại Premier League và Sunderland cũng có một trong những thành tích phòng ngự tốt nhất giải (17 bàn thua – thấp thứ 3).

- Hậu vệ phải: Carragher rất muốn chọn Jurrien Timber (Arsenal) và Reece James (Chelsea), nhưng James chủ yếu đá tiền vệ. Daniel Munoz của Crystal Palace rốt cuộc được chọn, bởi ngoài 3 bàn & 2 kiến tạo của Munoz, Palace gần đây thủng lưới nhiều khi Munoz vắng mặt.

- Trung vệ: Carragher ấn tượng với cả Guehi lẫn Maxence Lacroix (Crystal Palace) nhưng Guehi được chọn vì còn ghi được bàn thắng. William Saliba và Gabriel (Arsenal) đã vắng một số trận nhưng tầm ảnh hưởng của Gabriel rõ ràng hơn, khi gần đây Arsenal ít giữ sạch lưới hơn khi Gabriel vắng mặt, chưa kể khả năng ghi bàn trên không của anh.

Calafiori và Gabriel

Calafiori và Gabriel

- Hậu vệ trái: Carragher chọn Calafiori cho đội hình tiêu biểu cả mùa 2024/25 và tiếp tục chọn Calafiori nửa đầu mùa này, không chỉ vì đá rất vững ở vị trí hậu vệ trái mà có thể dạt sang vị trí khác khi cần.

- 2 tiền vệ trung tâm: Do đội hình là 4-2-3-1 nên Carragher chỉ có thể chọn 2 tiền vệ trung tâm thay vì 3. Do đó Carragher gạt Moises Caicedo (Chelsea) ra để lấy Declan Rice (Arsenal) và Granit Xhaka (Sunderland), cho rằng Caicedo rất tốt trong phòng ngự nhưng Rice và Xhaka có hiệu ứng lên cả 2 mặt công – thủ lẫn khâu phát triển bóng (Carragher thậm chí xin lỗi fan Chelsea khi phải loại Caicedo ra).

- Hộ công: Carragher thậm chí nói mình chọn sơ đồ 4-2-3-1 vì vị trí “số 10” phải thuộc về Bruno Fernandes (MU), người đơn giản là nhà kiến thiết số 1 của không chỉ MU mà của cả Premier League, dẫn đầu danh sách kiến tạo lúc này dù đá ở một vị trí lùi sâu hơn so với sở trường.

Carragher nói ông chọn sơ đồ 4-2-3-1 vì ông muốn Bruno Fernandes ở vị trí "số 10" (Fernandes mùa này thực chất không đá vị trí đó cho MU)

Carragher nói ông chọn sơ đồ 4-2-3-1 vì ông muốn Bruno Fernandes ở vị trí "số 10" (Fernandes mùa này thực chất không đá vị trí đó cho MU)

- Tiền đạo trái: Jeremy Doku (Man City) đã có khởi đầu tốt, dù vậy Carragher không lăn tăn khi chọn Morgan Rogers (Aston Villa), người đã ghi 6 bàn & 1 kiến tạo chỉ trong 6 vòng gần nhất (và 7 bàn – 5 kiến tạo từ đầu mùa).

- Tiền đạo phải: Antoine Semenyo (Bournemouth) không mấy khó khăn chiếm vị trí này với Carragher, khi đã ghi 8 bàn & 3 kiến tạo từ đầu mùa.

- Trung phong: Erling Haaland (Man City) áp đảo toàn bộ phần còn lại với 19 bàn trong 17 trận.

Carragher dự đoán Rice và Haaland sẽ cạnh tranh nhau giải Cầu thủ hay nhất mùa

Carragher dự đoán Rice và Haaland sẽ cạnh tranh nhau giải Cầu thủ hay nhất mùa

Haaland và Rice sẽ cạnh tranh cầu thủ hay nhất mùa?

Carragher còn lựa chọn top 3 cầu thủ từ đầu mùa và cựu hậu vệ của Liverpool chọn Haaland, Rice và Rogers. Trong đó Haaland và Rice có tầm ảnh hưởng rõ ràng nhất, và Carragher dự đoán 2 siêu sao này sẽ cạnh tranh cho giải Cầu thủ hay nhất mùa.

Ngoài đội hình tiêu biểu của Carragher, Sky Sports cũng có đội hình tiêu biểu dựa trên thống kê & chấm điểm, lẫn đội hình do fan phân tích và lựa chọn. Dưới đây là 2 đội hình đó.

Đội hình tiêu biểu dựa trên số liệu thống kê

Đội hình tiêu biểu dựa trên số liệu thống kê

Đội hình tiêu biểu do fan bầu chọn

Đội hình tiêu biểu do fan bầu chọn

Fernandes chấn thương, MU đối mặt nguy cơ trượt dài tại Ngoại hạng Anh
Fernandes chấn thương, MU đối mặt nguy cơ trượt dài tại Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes đang đứng trước quãng nghỉ dài hiếm hoi trong màu áo MU vì chấn thương gân kheo. Lịch sử cho thấy, mỗi lần thiếu vắng đội trưởng người...

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp Sky Sports)

Nguồn: [Link nguồn]

24/12/2025 11:50 AM (GMT+7)
