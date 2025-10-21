Siêu mẫu Lê Thu An vô địch pickleball, Moon Võ xoạc chân khiến cư dân mạng trầm trồ

🏆 Siêu mẫu Thu An có lần thứ 2 vô địch pickleball

Giải pickleball Just For Fun 2025 diễn ra cuối tuần vừa qua tại TP.HCM gây chú ý khi quy tụ rất nhiều nghệ sĩ và người đẹp nổi tiếng tham gia tranh tài. Ở nội dung đôi nữ, siêu mẫu châu Á Lê Thu An đã xuất sắc lên ngôi vô địch.

Thu An tranh tài trong trận chung kết

Chân dài cao 1m76 đã cùng đồng đội của mình là siêu mẫu Kim Huệ làm nên trận chung kết đầy kịch tính trước khi thắng với tỉ số 15-11 để đăng quang. Đây là lần thứ 2, Thu An giành được chức vô địch pickleball sau vài tháng thử sức với bộ môn mới.

Trước đó, cô có nhiều năm liền gắn bó với yoga. Trên trang cá nhân, Thu An thường xuyên đăng tải những hình ảnh bản thân thực hiện những động tác yoga cực khó. Ngoài ra, chân dài này còn tập gym, boxing hay bơi lội.

“Tôi và bạn Kim Huệ đã diễn chung khá nhiều nhưng đây là lần đầu đánh cặp với nhau ở một giải đấu pickleball. Đối thủ của chúng tôi ở trận chung kết là những người đã chuyển từ quần vợt sang nên rất khó khăn. Trước khi vào trận, tôi và đồng đội cũng có phần lo lắng nhưng đã động viên nhau, chỉ cần cố gắng hết mình là được”.

“Cũng may mắn là chúng tôi đã phối hợp ăn ý, bọc lót cho nhau khá tốt. Lúc thắng điểm quyết định tôi suýt không kiềm được nước mắt vì hạnh phúc. Tôi rất mừng khi cả hai lần mình thi đấu nội dung đôi nữ đều giành chức vô địch. Tôi muốn cảm ơn đồng đội đã hỗ trợ tôi giành được danh hiệu này”, Thu An chia sẻ.

🤸 Người đẹp Moon Võ tung ảnh xoạc chân gây trầm trồ

Mới đây trên trang cá nhân của mình, người đẹp Moon Võ đã làm bạn bè trầm trồ khi tung bức ảnh xoạc chân cực kỳ điêu luyện. Động tác xoạc chân (The Splits) là một trong những tư thế nổi tiếng, mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe trong bộ môn yoga. Tuy nhiên, động tác này khá khó, đòi hỏi sự dẻo dai, người tập phải học nhiều bài bổ trợ cũng như dễ chấn thương.

Nhiều năm tập yoga, Moon Võ không khó khăn khi thực hiện động tác

“Do trước đây tôi cũng tập múa nữa nên các động tác thiên về ép dẻo trong yoga không quá khó khăn đối với tôi. Hiện tại, tôi vẫn duy trì tập yoga khoảng 1 tiếng vào buổi sáng để lấy năng lượng làm việc cho một ngày mới. Tôi cảm thấy yoga không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho cả tinh thần nữa”, Moon Võ chia sẻ.

Moon Võ (tên thật Võ Ngọc Duyên) là người đẹp thể thao với hơn 6 năm tập yoga. Nhờ nền tảng thể thao, Moon Võ liên tục gặt hái danh hiệu chỉ sau vài tháng gia nhập làng pickleball.