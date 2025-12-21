Nàng Kim “vén váy” khoe dáng nuột nà, hoa hậu mặc đồ gym tập pickleball gây chú ý

🔥 Hot girl “vén váy” khoe dáng nuột nà

Trong chuyến đi du lịch kết hợp với tập luyện pickleball mới đây của mình, hot girl có biệt danh Kim “vén váy” đã “đốt mắt” bạn bè và người hâm mộ với những hình ảnh bikini nóng bỏng. Bộ ảnh nhận được rất nhiều sự trầm trồ cũng như lời khen bởi vóc dáng chuẩn mực của người đẹp cuồng pickleball.

Kim "vén váy" khoe dáng nuột nà với bikini

Nàng Kim từng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội bởi phong cách “vén váy” khi thi đấu vừa táo bạo vừa tự nhiên và không kém phần sexy. Không chỉ thường xuyên đăng tải những video truyền cảm hứng liên quan đến pickleball, Kim “vén váy” cũng khẳng định được tài năng bằng các danh hiệu, trong đó có cả những chức vô địch ở các giải đấu phong trào.

👀 Hoa hậu từng mặc đồ gym tập pickleball lại gây chú ý

Miss Celebrity Ambassador Việt Nam 2025 Hồng Vy là một trong những gương mặt gây ấn tượng tại giải đấu All Star Pickleball 2025 diễn ra vào ngày 7/12 vừa qua tại TP.HCM. Tuy chưa tiến sâu tại giải, nàng hậu lại nhận được nhiều lời khen bởi lối thi đấu máu lửa, nhiệt huyết và trẻ trung. Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc tươi trẻ, khỏe khoắn và sexy của Hồng Vy cũng thu hút ánh nhìn.

Hồng Vy nóng bỏng tại All Star Pickleball 2025

Nàng hậu từng gây chú ý với màn mặc đồ gym trên sân pickleball

Hồng Vy từng gây “bão” với những hình ảnh mặc đồ gym trên sân pickleball. Với trang phục bó sát, hot girl này làm người xem trầm trồ bởi vóc dáng chuẩn mực, nóng bỏng nhờ chăm chỉ tập gym. Hiện tại, người đẹp cho biết cô vẫn tập song song giữa 2 bộ môn. Trong đó, cô thường dành trung bình 4 tiếng đồng hồ vào cuối tuần cho pickleball. Hồng Vy đặt mục tiêu tiến bộ nhanh nhất để sớm có danh hiệu ở bộ môn mới này.

✨ Á hậu Đặng Thanh Ngân nâng cúp

Cũng tại All Star Pickleball 2025, á hậu Đặng Thanh Ngân vui mừng chia sẻ hình ảnh bản thân giành hạng Ba chung cuộc ở nội dung đôi nam nữ. Đây là giải đấu mà Thanh Ngân và người đồng đội Gia Thắng đã thi đấu rất hay. Đáng tiếc tại bán kết, dù liên tục dẫn trước và có lúc ở rất gần chiến thắng khi dẫn 14-13, Thanh Ngân đã để thua ngược trước đôi Lê Thu An – Hữu Long (đôi sau đó đã lên ngôi vô địch).

Á hậu Đặng Thanh Ngân nâng cúp

Dù chưa có được danh hiệu cao nhất, nàng á hậu bày tỏ bản thân vẫn cảm thấy rất vui khi những nỗ lực tập luyện suốt thời gian qua của mình đã mang lại thành quả.

Thanh Ngân sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75. Nhờ nền tảng chơi cầu lông từ nhỏ, cô gây ấn tượng với nguồn thể lực dồi dào, những cú ra vợt uy lực, giàu kỹ thuật. Đến nay, cô đã có hơn 7 tháng tập luyện pickleball.