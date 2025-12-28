Pickleball bùng nổ thành "mỏ vàng" của kẻ xấu: Đừng nhẹ dạ mà mất hàng tỷ đồng

Phong trào pickleball đang bùng nổ tại Việt Nam, nhưng cùng với sự lan tỏa ấy là những chiếc bẫy tinh vi núp bóng môn thể thao mới mẻ này. Từ các nhóm giao lưu trên mạng xã hội, nhiều nạn nhân đã bị dụ dỗ tham gia “nhiệm vụ”, đầu tư ảo và mất số tiền lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Sự nhẹ dạ, hoặc "lòng tham" có thể khiến người tham gia vào những nhóm pickleball bị lừa đảo tiền bạc. Ảnh AI

Từ sân chơi thể thao thành “mỏ vàng” của kẻ xấu

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào cộng đồng pickleball vì đây là phong trào còn mới, người chơi dễ tin tưởng lẫn nhau. Chúng lập các hội nhóm trên Facebook, Zalo với tên gọi thân thiện như “Newbie Pickleball”, “Cộng đồng pickleball Việt Nam”, mạo danh HLV, nhà tài trợ, đơn vị tổ chức giải để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp.

Kịch bản quen thuộc là hứa hẹn “hoàn vốn nhanh – lợi nhuận cao”, yêu cầu người chơi thực hiện các “nhiệm vụ” liên quan đến pickleball như quảng bá giải đấu, đầu tư phát triển cộng đồng, đặt cọc mua dụng cụ. Ban đầu, nạn nhân được hoàn tiền đúng hẹn với khoản nhỏ để tạo niềm tin, sau đó bị dẫn dụ chuyển tiền ngày càng lớn.

Những cú sập bẫy hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng

Một vụ việc điển hình xảy ra tại Hà Tĩnh, chị H.T.M. tham gia nhóm pickleball online để giao lưu, sau đó được mời làm “nhiệm vụ” với cam kết sinh lời. Sau nhiều lần chuyển tiền, chị bị yêu cầu nộp thêm các khoản phí “mở khóa”, “xác minh tài khoản”. Khi nhận ra dấu hiệu bất thường, số tiền chị mất đã vượt 600 triệu đồng.

Trước đó tại Hà Nội, một phụ nữ khác cũng trở thành nạn nhân của nhóm “Newbie Pickleball”, bị chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Người này được hướng dẫn đầu tư trên nền tảng trực tuyến giả mạo, liên tục bị báo lỗi khi rút tiền và phải nộp thêm phí với các lý do như “vi phạm quy định”, “thiếu điều kiện rút vốn”, cho đến khi không còn khả năng xoay xở.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Cơ quan công an nhận định, điểm chung của các vụ việc là đánh vào tâm lý cả tin trong cộng đồng thể thao. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh giao dịch giả, dựng bằng chứng hoàn tiền, thậm chí mời người đóng giả làm “nạn nhân cũ” để khoe lãi. Khi nạn nhân đã “sa lưới”, chúng liên tục bịa ra các khoản phí phát sinh, kéo dài thời gian và chiếm đoạt tối đa tài sản.

Lời cảnh báo cho cộng đồng pickleball

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người chơi pickleball cần đặc biệt cảnh giác với các hội nhóm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền, không tham gia đầu tư, làm nhiệm vụ hay giao dịch tài chính khi chưa được kiểm chứng minh bạch.

Pickleball vốn là môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng. Giữ sự tỉnh táo, chủ động xác minh thông tin và nói “không” với những lời hứa lợi nhuận dễ dàng chính là cách tốt nhất để người chơi không biến niềm vui thể thao thành cái giá phải trả bằng hàng trăm, thậm trí hàng tỷ đồng.