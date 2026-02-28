Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Vì sao có sự lệch cân giữa hai nhánh đấu vòng 1/8 Champions League?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025-2026 mang đến hai nhánh đấu có sự chênh lệch lớn, với nhánh Bạc quy tụ hàng loạt những tên tuổi lớn, trong khi nhánh Xanh chỉ có một đội từng vô địch trong lịch sử giải đấu.

Tại Nyon, Thụy Sĩ chiều 27/2, 8 quả cầu bốc thăm vòng 1/8 Champions League cho ra kết quả nhánh Bạc gồm những PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta và Bayern Munich. Trong khi đó, nhánh Xanh gồm Newcastle, Barca, Atletico Madrid, Tottenham, Bodo/Glimt, Sporting, Bayer Leverkusen và Arsenal. Mỗi đội trong từng nhánh từ đó xác định được trước lộ trình của họ cho đến trận chung kết.

Một nhánh đấu khắc nghiệt và một nhánh đấu dễ thở. Đó là câu chuyện bao trùm sau lễ bốc thăm.

Kết quả bốc thăm và phân nhánh thi đấu từ vòng 1/8 của Champions League mùa 2025-2026.

Kết quả bốc thăm và phân nhánh thi đấu từ vòng 1/8 của Champions League mùa 2025-2026.

Nhánh Bạc đầy rẫy những "bãi mìn", tập trung những "hỏa lực" mạnh nhất châu Âu, là nơi mà bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ trải qua hành trình gian nan để đặt chân vào chung kết. Tổng cộng, nhánh này sở hữu 31 chức vô địch C1/Champions League, với 6 nhà vua trong lịch sử giải đấu: Real (15 lần), Bayern (6), Liverpool (6), Chelsea (2), Man City (1) và PSG (1). Trong đó, hai cặp trận là giữa những đội từng đăng quang: PSG - Chelsea, và Real - Man City.

Ngược lại, nhánh Xanh "hiền hòa" hơn. Trong số các đội ở nhánh này, chỉ duy nhất Barca từng nâng cao chiếc cúp tai voi, góp trọn vẹn 5 chức vô địch cho cả nhánh. 7 đội còn lại là Arsenal, Tottenham, Atletico, Sporting, Bodo/Glimt, Leverkusen và Newcastle đều chưa một lần chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất châu Âu.

Thậm chí, ở phần dưới của nhánh xanh, kẻ thắng cuộc lớn nhất gọi tên Arsenal. Đội bóng hay nhất giai đoạn vòng bảng phân hạng mùa này với thành tích toàn thắng sẽ gặp Leverkusen ở vòng 1/8, sau đó sẽ gặp đội thắng trong cặp Sporting - Bodo/Glimt tại tứ kết. Đây đều là những cái tên bị đánh giá thấp hơn thầy trò Mikel Arteta ở vòng knock-out.

Cơ chế bốc thăm mới của Champions League

Cục diện hai nhánh đấu của vòng knock-out Champions League 2025-2026 là kết quả của sự may rủi, ngẫu nhiên, với hình thức bốc thăm phân nhánh tương tự mùa trước.

Kể từ mùa 2024-2025, UEFA thay đổi thể thức Champions League, bỏ đi cơ chế chia bảng và thay bằng một bảng đấu phân hạng (league phase) duy nhất với 36 đội góp mặt và mỗi đội trải qua 8 trận dựa trên kết quả bốc thăm. 8 đội cao nhất giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, trong khi 16 đội xếp tiếp theo dự vòng play-off tranh vé vớt.

Nhánh Bạc (trái) và nhánh Xanh (phải) ở vòng knock-out Champions League 2024-2025. Ảnh: UEFA

Nhánh Bạc (trái) và nhánh Xanh (phải) ở vòng knock-out Champions League 2024-2025. Ảnh: UEFA

Trước lễ bốc thăm vòng 1/8, lễ bốc thăm xác định các cặp đấu play-off từng được diễn ra. Ở lễ bốc thăm đó, vị trí ở các nhánh vòng 1/8 của các đội thắng vòng play-off đã được ấn định. Những lá thăm khi ấy vô tình đặt các tên tuổi lớn vào nhánh Bạc, như PSG, Juventus, Real hay Borussia Dortmund. Bấy giờ ở nhánh Xanh, chỉ có Inter Milan nhưng đội này cuối cùng cũng bị loại.

Đến lễ bốc thăm vòng 1/8, công việc của UEFA chỉ là xác định danh tính 8 đội còn lại cho các cặp đấu và vị trí nhánh đấu. 8 đội còn lại này chính là những cái tên đứng đầu ở vòng bảng phân hạng, được chia thành 4 cặp hạt giống, gồm các đội xếp vị trí 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Mỗi đội trong từng cặp hạt giống này, tương ứng với một quả bóng, sẽ được bốc thăm vào một trong hai vị trí tại vòng 1/8 để đối đầu với các đội thắng tương ứng đã xác định từ vòng play-off.

Ban tổ chức chuẩn bị 4 hũ thăm, mỗi hũ chứa hai quả bóng ghi tên của từng cặp đội hạt giống tương ứng với thứ hạng của họ tại vòng bảng phân hạng, bắt đầu từ hũ có hai đội xếp hạng 7 và 8 và kết thúc với hũ có hai đội xếp hạng 1 và 2.

Ở hũ bốc thăm đầu tiên, tức gồm đội hạng 7 và 8, quả bóng được lấy ra ngẫu nhiên đầu tiên sẽ được xếp vào vị trí định sẵn ở nhánh Bạc của sơ đồ vòng knock-out. Đội trong quả bóng còn lại của hũ này sẽ mặc định nằm ở vị trí tương ứng bên nhánh Xanh. Quy trình tương tự được áp dụng cho ba hũ nhóm hạt giống còn lại.

Do đó, cục diện hai nhánh knock-out Champions League mùa này là một hệ quả may rủi "kép", chịu ảnh hưởng từ lễ bốc thăm vòng play-off và bốc thăm vòng 1/8. Khi khách mời của UEFA là cựu tiền vệ Ivan Rakitic giữ vai trò bốc thăm chiều 27/2, anh đã một lần nữa ngẫu nhiên dồn những ông lớn vào nhánh Bạc, thay vì phân bổ bớt cho nhánh Xanh.

Cựu tiền vệ Ivan Rakitic trong lễ bốc thăm lại Nyon, Thuỵ Sĩ ngày 27/2.

Cựu tiền vệ Ivan Rakitic trong lễ bốc thăm lại Nyon, Thuỵ Sĩ ngày 27/2.

Trong 4 hũ thăm được Rakitic bốc, hai hũ tạo chứa các quả bóng có sự chênh lệch lớn giữa các tên tuổi là hũ đầu và hũ ba. Hũ đầu chứa Man City (đứng thứ 8 vòng bảng phân hạng) và Sporting (7), hũ ba chứa Tottenham (4) và Liverpool (3). Hai hũ còn lại là Chelsea (6) và Barca (5), cùng Bayern (2) và Arsenal (1).

Ở hũ đầu, quả bóng đầu tiên được lấy ra lại là Man City, đưa đội này vào nhánh Bạc. Đến hũ thứ ba, Liverpool cũng là đội đầu tiên được lấy ra, và vào nhánh Bạc.

Mùa trước, hai nhánh cân bằng hơn. Nhánh Bạc khi ấy có PSV Eindhoven, Arsenal, Real, Atletico, PSG, Liverpool, Club Brugge và Aston Villa. Còn nhánh Xanh gồm Benfica, Barca, Dortmund, Lille, Bayern, Leverkusen, Feyenoord và Inter. Còn mùa này, nhánh Bạc là nhánh... tử thần.

Hoàng Thông

Nguồn: [Link nguồn]

28/02/2026 13:02 PM (GMT+7)
