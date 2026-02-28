"Ông trùm bi-a" Quyết Chiến ngược dòng khó tin, thắng nhà vô địch World Cup

🔥 So tài nhà vô địch World Cup

Tối ngày 27/2, đội tuyển Billiards Việt Nam (hiện đang có 3 điểm) bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng B trong khuôn khổ giải billiards carom 3 băng vô địch đồng đội thế giới 2026 tổ chức tại Viersen (Đức).

Quyết Chiến thắng ngược đầy cảm xúc

Đối thủ của tuyển VN chính là tuyển chủ nhà Đức, đội đang xếp đầu bảng với 4 điểm. Trong đó, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đối đầu với nhà vô địch World Cup đang xếp hạng 9 thế giới Martin Horn còn Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ gặp Amir Ibraimov. Một màn đối đầu giữa 2 đội tuyển sẽ diễn ra theo hình thức 2 trận đơn nam, mỗi cơ thủ giành chiến thắng sẽ được 2 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm.

😮 Màn ngược dòng cảm xúc

Bước vào trận đấu, Quyết Chiến và Martin Horn thể hiện đẳng cấp của hai cơ thủ top đầu thế giới khi tạo nên màn đua điểm số đầy hấp dẫn. Dù Quyết Chiến sớm có đường cơ 5 điểm nhưng Martin Horn mới là người dẫn trước 11-8. Cơ thủ người Đức tiếp tục ghi điểm tốt để dẫn 20-10 sau hiệp đầu.

Cựu số 1 thế giới đang là người gồng gánh đội tuyển Việt Nam

Sang hiệp 2, Martin Horn nâng cách biệt lên thành 27-16. Sau khi Quyết Chiến rút ngắn tỉ số xuống còn 25-30, cơ thủ người Đức lại tái lập khoảng cách 27-37. Đúng lúc này, Quyết Chiến tung cú đánh 8 điểm, rút ngắn đáng kể cách biệt xuống chỉ còn 35-37. Ở lượt cơ sau đó, sau khi Martin Horn chỉ ghi 1 điểm, Quyết Chiến tiếp tục tung series 5 điểm để thắng chung cuộc 40-38 sau 28 lượt cơ.

💪 Đấu “quái kiệt bi-a”

Chiến thắng quan trọng này giúp tuyển Việt Nam giữ lại 2 điểm quý giá trước tuyển Đức khi ở lượt trận cùng giờ, Nguyễn Trần Thanh Tự đã để thua 38-40 trước Amir Ibraimov. Trong khi đó, tuyển Pháp và Mexico cũng có màn chia điểm. Với những kết quả này, tuyển Đức tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Lần lượt xếp sau là tuyển Việt Nam (5 điểm), Mexico (3 điểm) và Pháp (2 điểm).

“Quái kiệt bi-a” lừng danh Jeremy Bury sẽ so tài Trần Quyết Chiến

Ở lượt trận cuối cùng của bảng B diễn ra vào 17h ngày 28/2, tuyển Billiards Việt Nam sẽ so tài với tuyển Pháp. Trong đó, trận đấu rất được chờ đợi là màn tái ngộ giữa Trần Quyết Chiến và đối thủ nhiều duyên nợ, “quái kiệt bi-a” lừng danh Jeremy Bury còn Nguyễn Trần Thanh Tự gặp Mikael Devogelaere. Tuyển Việt Nam sẽ cần ít nhất một kết quả hòa để giành vé đi tiếp vào tứ kết. Trong khi đó, tuyển Pháp vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu cả 2 cơ thủ đều giành chiến thắng để lấy trọn vẹn 4 điểm trước tuyển VN.